Bankier.pl

O ile sprzedaż detaliczna w czerwcu odnotowała w USA drugi miesiąc silnego wzrostu, o tyle produkcja przemysłowa, mimo dynamicznego odbicia, wciąż pozostała na poziomach ok. 11 proc. niższych niż w czerwcu 2019.

Oznacza to, że popyt do amerykańskiej gospodarki powrócił znacznie szybciej, niż odbudowała się produkcja. Optymista powie, że nie ma w tym nic złego. Co powie pesymista? O tym Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.