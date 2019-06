S&P 500 z nowym rekordem po posiedzeniu Fed

Na amerykańskich giełdach w czwartek królowały wzrosty po bardziej gołębim niż się spodziewano wydźwięku komunikatu po środowym posiedzeniu Fed. S&P 500 ustanowił nowy historyczny rekord.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,94 proc., do 26.753,17 pkt. S&P 500 wzrósł 0,95 proc., do 2.954,18 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,80 proc., do 8.051,34 pkt.

Na globalnych rynkach rozbrzmiewają "gołębie" tony Fed. W czwartek amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w przedziale 2,25-2,50 proc. Fed zapewnił, że bankierzy centralni podejmą "odpowiednie działania" w celu podtrzymania wzrostu gospodarczego i uważnie monitorują napływające dane z gospodarki.

Rezerwa Federalna zasygnalizowała gotowość do obniżenia kosztu kredytu już w lipcu, aby walczyć z "przeciwnościami" gospodarczymi. Szef Fed Jerome Powell podkreślił, że Fed jest przygotowany na użycie narzędzi wspierających wzrost.

"To był bardziej gołębi przekaz niż się wielu z nas spodziewało" - mówi Tiffany Wilding, ekonomistka Pacific Investment Management Co.

"Kiedy mamy zwiększoną niepewność i potencjalne szoki ze strony polityki handlowej w czasie, gdy amerykańska gospodarka jest w +kruchej+ kondycji, to działania Rezerwy Federalnej mają sens z punktu widzenia zarządzania ryzykiem - aby naprawdę skierować się w stronę cięć stóp procentowych, jeśli to jest potrzebne" - ocenia.

Tymczasem inwestorzy poznali już tygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy - liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 6 tys. do 216 tys., wobec spodziewanych przez ekonomistów 220 tys.

Z kolei amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w maju pozostał bez zmian mdm - podała Conference Board. Analitycy oczekiwali wzrostu o 0,1 proc.

Ponad 2 proc. zyskał sektor energetyczny. To najsilniejszy wzrost spośród wszystkich 11 sektorów reprezentowanych w indeksie S&P 500. Ponad 8 proc. zyskały akcje Oracle po lepszych od oczekiwań prognozach wyników. Prawie 3 proc. zyskał General Electric, a w ślad za nim sektor przemysłowy wzrósł blisko 2 proc.

Bank Anglii (BoE) utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,75 proc. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

W ostatnim czasie doszło do wzrostu napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w Zatoce Perskiej. Obawy o konfrontację pomiędzy tymi krajami rosną od 13 czerwca, kiedy w Zatoce Omańskiej zaatakowane zostały dwa tankowce. Stany Zjednoczone oskarżyły o ten atak Iran, czemu ten kategorycznie zaprzecza.

W czwartek amerykański wojskowy dron został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad cieśniną Ormuz - poinformował w czwartek przedstawiciel amerykańskich władz. Chodzi o drona MQ-4C Triton należącego do marynarki wojennej USA.

"Iran zrobił ogromny błąd!" - napisał w czwartek na Twitterze prezydent USA Donald Trump. To reakcja na zestrzelenie przez Irańczyków amerykańskiego drona, który miał - zdaniem Teheranu - naruszyć irańską przestrzeń powietrzną, czemu zaprzeczają Amerykanie.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła przed wszelką agresją wymierzoną w Teheran, zaznaczając, że zestrzelenie amerykańskiego drona to "jasny komunikat" dla wroga Iranu - Stanów Zjednoczonych - przekazała irańska telewizja państwowa.

"Iran nie chce toczyć wojny z żadnym krajem, ale jesteśmy w pełni przygotowani do obrony" kraju - oświadczył naczelny dowódca Gwardii Rewolucyjnej generał Hosejn Salami.

Przez cieśninę Ormuz, łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim, przepływa rocznie 20 proc. światowego transportu ropy naftowej, w tym większość ropy eksportowanej przez Irak.

Użycie przez USA siły militarnej wobec Iranu byłoby katastrofą co najmniej dla krajów regionu i miałoby skutki trudne do oszacowania - powiedział w czwartek prezydent Rosji Władimir Putin podczas dorocznej telekonferencji z obywatelami.

