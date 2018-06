Odbicie "zdechłego kota" na nowojorskich parkietach

Wtorkowe odbicie po poniedziałkowych spadkach okazało się nadzwyczaj rachityczne - nawet jak na tzw. odbicie zdechłego kota. Jeśli miał to być dzień "kupowania dołka" (ang. BTFD), to wypadł on bardzo słabo.

W poniedziałek inwestorzy z Wall Street na serio przestraszyli się widma wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami i resztą świata. Dodajmy: widma majaczącego od kilku miesięcy, a do niedawna powszechnie ignorowanego. Rezultat: spadki nowojorskich indeksów przekraczające 1%, a w przypadku Nasdaqa nawet i 2%.

We wtorek wieści z nadchodzące frontu handlowego były równie niepokojące. Po pierwsze, Biały Dom ogłosił, że chciałby całkowicie wyeliminować eksport irańskiej ropy . Bo tak! I w ten oto sposób narzucić na świat swoisty podatek naftowy, globalnie podnosząc ceny strategicznego surowca o kilka bądź nawet kilkanaście procent. Oprócz amerykańskich i saudyjskich nafciarzy raczej nikt się z tego nie ucieszy.

Po drugie, Izba Reprezentantów miażdżącą przewagą głosów (400 do 2!) przegłosowała specustawę ograniczającą zagraniczne inwestycje w amerykańskie spółki technologiczne . Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to uderzenie w chińskie firmy próbujące drogą fuzji i przejęć uzyskać dostęp do najnowszych technologii.

I wreszcie po trzecie, prezydent Donald Trump potwierdził piątkowe groźby nałożenia zaporowego, 20-procentowego cła na samochody importowane z krajów Unii Europejskiej. To już uderzenie nie we wrogie mocarstwo (tj. Chiny), lecz w europejskich wasali i sojuszników USA. I tak naprawdę nawet nie wiadomo, w imię czego jest to robione. Przecież europejskie marki mają ledwie 10-procentowy udział w amerykańskim rynku motoryzacyjnym.

Mimo tych wszystkich negatywnych wiadomości, nowojorscy inwestorzy włączyli strategię BTFD (kupowania na każdym lokalnym dołku), co jednak zaowocowało jedynie kosmetycznymi zwyżkami. Dow Jones zaliczył rachityczny wzrost o 0,12%. S&P500 zyskał całe 0,22%. A Nasdaq poszedł w górę "aż" o 0,39%.

Rzecz jasna w górę szły notowania koncernów naftowych po tym, jak ropa zdrożała o 2,5%. Ale wśród 30 komponentów średniej przemysłowej Dow Jonesa najlepszy dzień zaliczyły walory General Electric, które na pożegnanie z tym elitarnym indeksem zdrożały o 7,8%. Środowa sesja będzie pierwszą od 111 lat, gdy akcji GE nie zobaczymy w składzie DJIA.

Krzysztof Kolany