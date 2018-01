Giełda znów na plusie. Mocne wzrosty Lotosu i Vistuli

WIG uczynił kolejny krok w stronę rekordu, a WIG20 zamknął sesję na poziomach najwyższych od listopada 2013 roku. Choć piątkowa sesja była raczej spokojna, udanie zamknęła bardzo dobry tydzień dla warszawskiego parkietu.

Mimo niesprzyjających danych z polskiej gospodarki (przyhamowanie w produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) WIG 20 zakończył sesję wzrostem o 0,41 proc. i notowany jest powyżej 2600 punktów. WIG zwyżkował o 0,28 proc. i znajduje się niewiele ponad procent od swoich historycznych maksimów. Neutralnie dzień zakończyły mWIG i sWIG.

Warto dodać, że to może jednak nie być koniec piątkowych atrakcji. Znów realnym zagrożeniem stało się zawieszenie amerykańskiego rządu, bowiem Republikanie mogą nie mieć wystarczającej ilości głosów w Senacie, aby kolejny raz doprowadzić do zwiększenia limitu zadłużenia. W Ameryce może więc być gorąco.

Wśród polskich blue chipów najmocniej zwyżkowała na dzisiejszym zamknięciu wycena Lotosu (+2,9 proc.), a spadkom przewodziły Alior Bank (-0,9 proc.) oraz Energa (-0,9 proc.). KGHM poinformował zaś, że znów przeprowadzi testy na utratę wartości kopalni Robinson, aktywów Zagłębia Sudbury, kopalni Franke oraz projektu Ajax - tym razem bez Sierry Gordy. Testy będą związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej projektów. Kurs KGHM wzrósł na zamknięciu o 0,4 proc.

Wśród średnich spółek (z mWIG 40) największy, ponad 3-proc. wzrost odnotowały na zamknięciu: LC Corp, Kruk, Polimex Mostostal oraz Livechat. Spadkom przewodził z kolei Inter Cars (-3,4 proc.).

O 6,0 proc. zwyżkowała wycena Sygnity. Spółka prognozuje, że w roku obrotowym 2017/2018, rozpoczętym w październiku 2017, osiągnie 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA oraz 12,8 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 346,8 mln zł - podano w komunikacie. Według wstępnych wyników za I kw. roku obrotowego spółka wypracowała 6 mln zł EBITDA, 4,1 mln zł zysku operacyjnego i 97,6 mln zł przychodów.

O 2,5 proc. wzrósł kurs Vistuli. Spółka liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost przychodów i stabilną marżę brutto na sprzedaży, przy zakładanym wzroście powierzchni sprzedaży o ok. 9 proc. rdr. Zarząd Vistula Group spodziewa się, w oparciu o miesięczne dane sprzedażowe Bytomia, że może być potrzeba weryfikacji parytetu wymianu akcji dla połączenia obu spółek - poinformował PAP Biznes prezes Vistuli Grzegorz Pilch.

Dużo działo się także na Jujubee. Emisja bez prawa poboru, wyprzedaż dużych pakietów akcji przez kluczowe osoby w spółce (i to tuż przed komunikatem), a to wszystko niedługo po dających dużą nadzieję zapowiedziach na Facebooku. Ostatecznie spółka wyszła jednak dzisiaj na plus (+2,5 proc.) po publikacji ESPI z zapowiedzią nowego projektu.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3649,07 0,78 1,01 1,87 10,90 4,14 DAX Niemcy 13434,45 1,15 1,43 1,65 15,85 4,00 FTSE 100 W.Brytania 7730,79 0,39 -0,62 2,47 7,25 0,56 CAC 40 Francja 5526,51 0,58 0,17 2,67 14,16 4,03 IBEX 35 Hiszpania 10479,50 0,45 0,16 2,40 11,73 4,34 FTSE MIB Włochy 23749,22 0,50 1,36 6,62 21,85 8,68 ASE Grecja 847,56 1,19 -0,42 8,11 31,91 5,63 BUX Węgry 40021,89 0,90 0,36 3,13 22,36 1,64 PX Czechy 1123,62 0,41 1,34 4,89 20,99 4,22 MICEX Rosja 2286,33 -0,48 1,06 7,94 5,74 8,37 RTS INDEX (w USD) Rosja 1270,92 -0,65 0,78 12,02 11,82 10,09 BIST 100 Turcja 115147,10 -1,46 0,44 4,51 39,91 -0,16 WIG 20 Polska 2601,82 0,41 2,46 5,94 29,09 5,71 WIG Polska 66897,08 0,28 2,19 5,51 24,68 4,94 mWIG 40 Polska 5024,20 0,00 2,37 5,09 13,53 3,65 Źródło: PAP

Adam Torchała/ PAP Biznes