5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

1. Sezon na PIT dobiega końca

Koniec kwietnia to co roku czas rozliczania PIT-ów. W związku z pandemią koronawirusa termin składania zeznań podatkowych został wydłużony i to bez kar za zwłokę. Do 30 kwietnia można rozliczyć się z fiskusem za pośrednictwem rządowej platformy Twój e-PIT. Warto też pamiętać, że liczne miasta kuszą podatników rozmaitymi loteriami.

Wszystkie informacje dotyczące PIT-ów oraz program umożliwiający rozliczenie się z fiskusem znajdziecie Państwo na naszej specjalnej stronie.

2. Banki stawiają na internet

Narodowa kwarantanna sprawiła, że skokowo wzrosło zainteresowania usługami online wśród klientów banków. Równocześnie same banki mają problemy z kurierami i zmieniają zasady otwierania kont.

Ciekawą opcją wydaje się uruchomiony ostatnio tymczasowy profil zaufany. To popozycja dla tych osób, które chcą załatwić sprawy urzędowe online, ale nie mają konta w banku i nie mogą udać się do punktu potwierdzającego standardowy profil zaufany.

Częstsze „bankowanie” z domu sprawia, że jesteśmy również częściej narażeni na ataki cyberprzestępców. W czwartek informowaliśmy o ataku wymierzonym w klientów PKO BP, jednak czujność powinni zachować klienci wszystkich banków.

3. Rząd myśli o czynszach i zasiłkach

Szerokim echem odbiła się wypowiedź minister Jadwigi Emilewicz, która zapowiedziała uruchomienie programu dopłat do czynszów. „Pakiet mieszkaniowy” ma zostać zaproponowany przez rząd jeszcze w kwietniu.

Ta sama minister zapowiedziała też, że rząd przyjrzy się wysokości zasiłków dla bezrobotnych. Proponowana skala podwyżki to kilkaset złotych, do poziomu połowy wynagrodzenia minimalnego. Z pewnością przyda się to wszystkim tym, którzy niebawem stracą pracę – póki co jednak stopa bezrobocia nie wzrosła, a wręcz spadła.

4. Mieszkaniówka na rozdrożu

Stopniowo ujawnia się wpływ pandemii i towarzyszącej jej recesji na rynek mieszkaniowy. Sporo informacji na ten temat zamieściliśmy w czwartkowym artykule „Pierwsze symptomy koronawirusa w mieszkaniówce”. Z kolei we wtorek przyglądaliśmy się spółdzielniom mieszkaniowym, które stawiają czoła trudnym czasom.

W cierpliwość muszą uzbroić się wszyscy oczekujący na spadek cen mieszkań. Jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl., w marcu mieszkania drożały zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Dla rynku nieruchomości mieszkaniowych istotny będzie rozwój sytuacji na rynku kredytowym. W marcu widzieliśmy na nim spadki, które nie objęły jednak kategorii kredytów hipotecznych.

5. Lokaty coraz gorsze

Tydzień przyniósł także kolejne zmiany na gorsze w ofertach lokat w bankach. Nie ma co już liczyć na oprocentowanie na poziomie 4 proc. rocznie. Informacje na ten temat zebraliśmy w środowym artykule: „Koniec ery lokat na 4 proc. Drugie cięcie stóp NBP bezlitosne dla depozytów”.

Spore emocje wzbudziła też propozycja opodatkowania lokat. Temat ten skomentował główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany w artykule „Rząd opodatkuje lokaty? Zrobił to już dawno”

Przypominamy też, że w ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy DepoTracker Bankier.pl – nowe narzędzie pokazujące jak zmienia się w czasie oprocentowanie najlepszych lokat na rynku.

