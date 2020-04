Skokowo wzrosło zainteresowanie usługami online banków

Pandemia koronawirusa zmieni nasze przyzwyczajenia dotyczące korzystania z usług bankowych. - Obserwujemy falę rosnącego zainteresowania e-bankowością – mówią bankowcy. I spodziewają się, że ten stan rzeczy utrzyma się także po zakończeniu sytuacji epidemicznej – wynika z sondy przeprowadzonej przez Bankier.pl.

Banki aktywnie włączyły się w akcję #zostańwdomu. Od samego początku pandemii zachęcają swoich klientów do tego, by „bankowali” z domu. Systemy bankowości internetowej i mobilnej pozwalają załatwić zdecydowaną większość podstawowych operacji na rachunkach wprost sprzed ekranu komputera lub smartfonu. Akcja informacyjna przynosi skutek. Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez Bankier.pl, wszystkie banki odnotowały w ostatnich tygodniach zwiększone zainteresowanie usługami online. W niektórych przypadkach statystyki poszybowały nawet o kilkadziesiąt procent.

– W okresie wprowadzonych ograniczeń spowodowanych koronawirusem odnotowaliśmy o 56 proc. więcej aktywnych klientów bankowości mobilnej i ponad 20 proc. wzrost w płatnościach e-commerce – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao SA.

Bankowość rośnie jak na drożdżach

– W marcu odnotowaliśmy ok. 15 proc. wzrost łącznej liczby logowań unikalnych użytkowników do systemów GOonline oraz GOmobile w porównaniu do lutego. Dodatkowo analiza dotychczasowych danych za kwiecień wskazuje, że poziom łącznej liczby logowań zostanie utrzymany - informuje biuro prasowe BNP Paribas.

- Liczba klientów korzystających z kanałów zdalnych wzrosła w marcu o 2,5 proc. w stosunku do lutego. Liczba użytkowników Alior Mobile w tym samym okresie wzrosła o 4 proc. Zauważyliśmy też, że w marcu w stosunku do lutego wzrosła średnia dzienna liczba logowań – o 6 proc. Alior Online i o 3 proc. Alior Mobile – mówi Dorota Mielewczyk, odpowiedzialna w Alior Banku za projekt cyfryzacji klientów.

Pik zaobserwowano szczególnie w początkowym okresie pandemii. - Obserwujemy fale rosnącego zainteresowania e-bankowością. Przykładowo - liczba transakcji w aplikacji mobilnej IKO wzrosła w okresie 9-15 marca o ponad 20 proc., potem w kolejnych tygodniach marca, wróciła do standardowych wartości – informuje biuro prasowe PKO Banku Polskiego.

Klienci uczą się "bankować" zdalnie

- Zauważyliśmy wzrost aktywności użytkowników w kanałach elektronicznych – zwłaszcza na początku izolacji, w marcu – mówi Leszek Piekut, menadżer kierujący wydziałem rozwoju bankowości mobilnej w mBanku. - Zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w serwisie bankowości internetowej. W tym pierwszym przypadku liczba logowań w porównaniu do standardowego okresu (np. luty) wzrosła o 7 proc. W tym samym czasie logowania do serwisu wzrosły o 18 proc. – dodaje.

Tłumaczy, że różnice między kanałami wynikają ze specyfiki tych narzędzi. Aplikacja mobilna jest używana przez bardziej doświadczonych klientów, dodatkowo jest też przeznaczona do działań w innych scenariuszach „on-the-go”, gdy jesteśmy poza domem. - W obecnej sytuacji klienci wybierają wygodny serwis internetowy, komputer jest częściej „pod ręką”. Poza tym do komputera siadają obecnie klienci, którzy do tej pory obsługiwali się w innych kanałach - jak placówka czy mLinia. Oni zaczynają od serwisu bankowości internetowej, bo jest dla nich „prostszy” niż aplikacja – mówi Leszek Piekut.

Ruszyliśmy na zakupy online

Bankowcy zaobserwowali ponadto wzmożone zainteresowanie płatnościami online, co może potwierdzać fakt, że Polacy ruszyli na zakupy w sieci. - Wzrost dotyczy zarówno liczby logowań (10 proc.), jak i liczby transakcji (15 proc.), a w szczególności przelewów online oraz transakcji Blik do sektora e-commerce, gdzie przyrost jest ponad 20-procentowy – informuje biuro prasowe Credit Agricole.

- W marcu odnotowaliśmy też największe z ostatnich kilku miesięcy wzrosty w liczbie klientów, realizujących przelewy w kanałach zdalnych oraz transakcje Blik – mówi Dorota Mielewczyk z Aliora.

W Nest Banku zaobserwowano ponadto, że klienci wydają coraz większe kwoty kartami. - Odkąd pojawiło się zagrożenie związane z epidemią COVID-19, nasi klienci zwiększyli też kwoty transakcji kartą – średnia kwota transakcji bezgotówkowej wzrosła o 8 zł. Dużą popularnością cieszą się transakcje kartą w internecie, gdzie w ostatnim miesiącu odnotowaliśmy największe wzrosty – liczba transakcji miesiąc do miesiąca wzrosła ponad 3-krotnie. Przewidujemy, że ta tendencja utrzyma się jeszcze kilka miesięcy, a może i dłużej – mówi Agnieszka Porębska-Kość, członek zarządu Nest Banku.

Inną usługą, która cieszy się popularnością w dobie pandemii, jest e-administracja. - Klienci bardzo chętnie w tym okresie korzystają z e-administracji z wykorzystaniem autoryzacji w serwisach rządowych poprzez nasz system internetowy. Najpopularniejsze jest w ostatnim czasie elektroniczne rozliczanie PIT-ów – mówi Halina Karpińska, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Pojawiły się nowe usługi

Pandemia przyspieszyła ponadto wdrażanie nowych usług w bankowości elektronicznej. Klientom udostępniono nowe narzędzia do „bankowania” online. - Staramy się reagować na bieżące potrzeby i dostarczać ciągle nowe rozwiązania, które pozwolą na dokonywanie jeszcze większej liczby czynności bezpiecznie, bez opuszczania domu – mówi – Halina Karpińska w Banku Millennium.

- W marcu uprościliśmy proces wakacji kredytowych i daliśmy możliwość odłożenia spłat rat kredytów do 3 miesięcy. Ostatnio wprowadziliśmy możliwość zdalnego zakładania konta na tzw. selfie. Klientów korporacyjnych zachęcamy z kolei do elektronicznego podpisywania umów. Pracujemy również nad innymi ułatwieniami dla firm i klientów indywidualnych. Mamy nadzieję, że to przekona jeszcze nieprzekonanych do zalet bankowości elektronicznej i korzystania z niej na co dzień również w bardziej spokojnych okolicznościach – dodaje.

Bankowcy liczą na to, że część z tych wzrostów utrzyma się nawet po zakończeniu sytuacji epidemicznej. - Spodziewamy się, że okoliczności związane z sytuacją epidemiologiczną oraz zakres funkcjonalności bankowości elektronicznej, który pozwala na korzystanie z większości najważniejszych usług banku, spowoduje, że część klientów, preferujących dotychczas wizyty w oddziałach, będzie równie aktywnie korzystać z kanałów zdalnych, także po ustaniu epidemii – mówią przedstawiciele BNP Paribas.

Z danych serwisu PRNews.pl wynika, że na koniec ubiegłego roku z bankowości mobilnej korzystało już 14 mln klientów banków. Zdecydowana większość z nich, bo aż 11 mln, do obsługi swoich finansów w telefonie używa aplikacji mobilnych. Z kolei z bankowości internetowej na koniec grudnia 2019 roku korzystało już 18,2 mln klientów banków.

Wojciech Boczoń