Ceny ofertowe mieszkań odporne na koronawirusa. Nowy raport Bankier.pl

Jeśli ktoś spodziewał się oddziaływań pandemii koronawirusa na ceny ofertowe mieszkań, musi się srodze zawieść. Tak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. W marcu w dalszym ciągu możemy mówić o podwyżkach oczekiwań sprzedających mieszkania – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Większą stabilizację cen ofertowych w marcu można było zauważyć na rynku pierwotnym. Na mocniej odczuwalną obniżkę średniej stawki (-2,2 proc.) w relacji do lutego mogli liczyć jednak tylko szukający własnego „M” na rynku pierwotnym we Wrocławiu. Deweloperzy oczekiwali tam średnio 8319 zł/mkw. To także pierwsza obniżka średniej stawki w stolicy Dolnego Śląska od siedmiu miesięcy.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

We Wrocławiu na promocje można było liczyć w przypadku wszystkich analizowanych metraży. Najmocniej obniżyły się oczekiwania wystawiających na sprzedaż największe lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw., które przeceniono średnio o 5 proc. do poziomu 7789 zł/mkw. Mniejszy spadek cen ofertowych odnotowano w przypadku kawalerek o powierzchni do 38 mkw., które były wyceniane średnio na 9337 zł/mkw. – o 0,7 proc. niżej niż w lutym.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w lutym 2020 r. [zł/mkw.] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 11 231 9 546 11 048 10 598 38-60 9 761 10 609 60-90 8 923 10 234 Katowice 0-38 8 200 7 381 6 883 6 385 38-60 7 148 6 278 60-90 7 226 6 302 Kraków 0-38 10 452 9 089 11 685 10 721 38-60 8 889 10 198 60-90 8 665 10 524 Lublin 0-38 6 817 6 475 7 841 6 721 38-60 6 530 6 810 60-90 6 301 6 527 Łódź 0-38 7 597 6 492 6 305 5 855 38-60 6 449 5 801 60-90 6 027 5 708 Poznań 0-38 8 266 7 725 8 671 7 814 38-60 7 684 8 133 60-90 7 383 7 141 Szczecin 0-38 7 991 7 037 7 607 6 326 38-60 6 971 6 494 60-90 6 925 6 317 Warszawa 0-38 11 284 9 950 12 747 11 903 38-60 9 389 11 340 60-90 9 348 11 559 Wrocław 0-38 9 337 8 319 10 590 8 649 38-60 8 304 8 685 60-90 7 789 7 987 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Mniej niż w lutym oczekiwali także deweloperzy w Katowicach – średnio 7381 zł/mkw. oraz w Warszawie – średnio 9950 zł/mkw. Obniżka o zaledwie 0,2 proc. uchroniła jednak średnią cenę ofertową nowego mieszkania w stolicy przed przekroczeniem psychologicznej bariery 10 000 zł/mkw.

W marcu niezmienne pozostały średnie oczekiwania deweloperów w Szczecinie (średnio 7037 zł/mkw.). Na pozostałych rynkach stawki względem lutego wzrosły od 0,5 proc. w Krakowie (średnio 9089 zł/mkw.) przez 0,8 proc. w Poznaniu (średnio 7725 zł/mkw.) po 1,9 proc. w Lublinie (średnio 6475 zł/mkw.).

Choć średnia cena ofertowa w Warszawie spadła względem lutego, to najmniejsze metraże pobiły kolejny rekord. Średnia stawka dla mieszkań o powierzchni do 38 mkw. wzrosła w ciągu miesiąca o 1,5 proc. i wyniosła średnio 11 284 zł/mkw.

Jeszcze mocniej w górę skoczyły oczekiwania deweloperów sprzedających kawalerki w Łodzi. Były one wyceniane średnio na 7597 zł/mkw. – o 6,5 proc. wyżej niż w lutym. Z kolei w Krakowie najmniejsze metraże wyceniano średnio na 10 452 zł/mkw. – o 1,4 proc. niżej w porównaniu do lutego.

W Gdańsku wzrosły średnie ceny ofertowe wszystkich metraży. Deweloperzy najmocniej podnieśli wycenę kawalerek o powierzchni do 38 mkw. Średnia stawka tego typu ofert wyniosła 11 231 zł/mkw. i zbliżyła się do notowanej w Warszawie.

W stolicy woj. pomorskiego odnotowano także najwyższy roczny wzrost średniej ceny ofertowej nowych mieszkań. Lokale budowane przez deweloperów były wyceniane o 18,4 proc. wyżej (nominalnie o 1486 zł/mkw.) niż w marcu 2019 r. Wbrew pozorom na tak znaczący wzrost nie przełożyły się ceny ofertowe kawalerek i największych apartamentów, a stawki dyktowane za mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw., które w marcu 2020 r. oczekiwano średnio 9761 zł/mkw. – o 27,6 proc. więcej (nominalnie o 2109 zł/mkw.) niż rok wcześniej. To najwyższa średnia cena ofertowa tego metrażu w Polsce.

Znacznie podskoczyły także stawki obserwowane w Warszawie (+17,1 proc.). W ciągu ostatnich 12 miesięcy o kilkanaście procent w górę poszły także oczekiwania deweloperów w Katowicach (+14,1 proc.), Lublinie (+12,0 proc.), Łodzi (+12,0 proc.) oraz Krakowie (+10,9 proc.).

Najstabilniejsze ceny ofertowe nowych mieszkań wciąż notowane są w Poznaniu. W marcu 2020 r. oczekiwano tam średnio 7725 zł/mkw. – o 4,4 proc. więcej niż w marcu 2019 r. Jeszcze stabilniejsze były stawki kawalerek, za które oczekiwano o 1,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Na pandemię koronawirusa zupełnie nie zareagowali sprzedający używane mieszkania. Stawki względem lutego wzrosły we wszystkich największych polskich miastach. Tegoroczne marcowe wzrosty były nawet wyższe od notowanych w ubiegłych latach. Wówczas trudno było znaleźć miasto, w którym stawki w relacji do lutego wzrosłyby o więcej niż 2 proc. W marcu 2020 r. taki wzrost odnotowano w czterech spośród dziewięciu największych polskich miast.

Porównanie średnich cen ofertowych mieszkań w wybranych miastach Polski w marcu 2020 r. w relacji miesięcznej i rocznej Miasto Metraż [w mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 0-38 +1,9 +13,5 +0,1 +8,9 38-60 +0,3 +27,6 +0,9 +9,5 60-90 +3,2 +10,9 +0,9 +11,0 Katowice 0-38 +0,7 +6,9 +5,6 +23,1 38-60 -0,4 +14,9 +1,2 +18,1 60-90 -1,9 +17,3 +3,1 +16,0 Kraków 0-38 -1,4 +19,0 +1,3 +14,9 38-60 +1,1 +8,7 +2,3 +16,4 60-90 +1,1 +9,8 +2,9 +21,5 Lublin 0-38 -2,3 +5,8 -0,5 +27,3 38-60 +3,4 +13,4 +0,1 +16,2 60-90 +1,7 +15,6 +1,2 +14,5 Łódź 0-38 +6,5 +20,7 +4,2 +21,7 38-60 +1,5 +10,5 +2,6 +18,4 60-90 +0,9 +9,0 +0,6 +10,1 Poznań 0-38 -0,5 +1,6 -0,4 +11,2 38-60 +0,8 +5,5 +1,2 +15,2 60-90 +1,4 +1,9 +0,3 +9,1 Szczecin 0-38 +4,4 +18,0 +1,7 +18,3 38-60 +2,1 +7,1 +1,9 +13,5 60-90 -2,0 +8,2 +3,8 +13,5 Warszawa 0-38 +1,5 +15,4 +0,7 +12,9 38-60 +0,5 +14,4 -0,2 +12,1 60-90 -1,4 +12,9 +1,7 +13,2 Wrocław 0-38 -0,7 +6,9 +1,4 +19,2 38-60 -1,3 +10,8 +2,0 +15,3 60-90 -5,0 +10,2 +1,4 +14,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

Najmniej, o 0,4 proc., swoje oczekiwania podnieśli wystawiający na sprzedaż mieszkania w Lublinie (średnio 6721 zł/mkw.). Obniżane stawki przez deweloperów we Wrocławiu nie znalazły jednak odzwierciedlenia na tamtejszym rynku wtórnym. Za używane mieszkanie w stolicy Dolnego Śląska oczekiwano w marcu średnio 8649 zł/mkw. – o 1,7 proc. więcej niż w lutym.

Ponad 2-procentowe wzrosty cen ofertowych odnotowano z kolei w Szczecinie (średnio 6326 proc. i 2,2 proc. m/m), Łodzi (średnio 5855 zł/mkw. i 2,3 proc. m/m), Krakowie (średnio 10 721 zł/mkw. i 2,3 proc. m/m), który tym samym wyprzedził w rankingu najdroższych miast Gdańsk oraz w Katowicach (średnio 6385 zł/mkw. i 2,7 proc. m/m).

Choć mniejszy wzrost żądań można było zaobserwować w ogłoszeniach o sprzedaży używanych mieszkań w Warszawie, to średnia cena ofertowa notowana w stolicy zbliżyła się do poziomu 12 000 zł/mkw., do której przekroczenia brakuje już kilkudziesięciu złotych.

Swoje oczekiwania względem lutego, o ok. 0,5 proc., obniżyli jedynie wystawiający na sprzedaż kawalerki w Lublinie (średnio 7841 zł/mkw.) i Poznaniu (średnio 8671 zł/mkw.). Jeszcze mniejszy spadek (o 0,2 proc.) dotknął średnią cenę ofertową dyktowaną za mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. w Warszawie, za które oczekiwano średnio 11 340 zł/mkw.

Na przeciwnym biegunie znalazły się kawalerki w, za które oczekiwano średnio 6883 zł/mkw. – o 5,6 proc. więcej niż w lutym. Z kolei wnajmocniej wzrosły stawki wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży dotyczących największych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw., za które żądano średnio 6317 zł/mkw.

Istotna zmiana dotknęła także mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. w Krakowie, które w marcu były wyceniane średnio na 10 198 zł/mkw. Tym samym Kraków dołączył do Gdańska i Warszawy, gdzie już od wielu miesięcy wszystkie analizowane metraże były wyceniane średnio powyżej 10 000 zł/mkw.

Jedynie poza Szczecinem, w relacji do marca 2019 r., w każdym z największych polskich miast średnia cena ofertowa wzrosłą o kilkanaście procent. Najmocniej, średnio o 18,3 proc., stawki podnieśli sprzedający używane mieszkania w Katowicach. Nominalnie najmocniej wystrzeliły oczekiwania sprzedawców w Krakowie (średnio o 1615 zł/mkw. i 17,7 proc. r/r) i Warszawie (średnio o 1556 zł/mkw. i 15,0 proc. r/r).

W przypadku poszczególnych metraży najmocniej, średnio o 27,3 proc., swoje żądania zwiększyli sprzedający najmniejsze metraże (do 38 mkw.) w Lublinie, którzy oczekiwali średnio 7841 zł/mkw.

Marcin Kaźmierczak