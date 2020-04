Koniec ery lokat na 4 proc. Drugie cięcie stóp NBP bezlitosne dla depozytów

Lokaty na 4 proc. rocznie odeszły do lamusa – przynajmniej na razie. Choć niektóre topowe oferty utrzymały swoje stawki po pierwszej obniżce stóp procentowych NBP, to kolejna decyzja Rady Polityki Pieniężnej wywołała falę obniżek również u liderów rankingów.

Ostatni miesiąc nie należał do łaskawych dla zwolenników lokat terminowych. Pierwsza obniżka stóp procentowych NBP znacząco wpłynęła na wysokość oferowanych procentów w kilku bankach. Część instytucji jednak nie zdecydowała się na tamtym etapie na wprowadzenie większych zmian. Sytuacja zmieniła się po kolejnym cięciu stóp procentowych. W ciągu niecałych dwóch tygodni swoje tabele oprocentowania zaktualizowało 12 banków.

Obniżki oprocentowania w TOP3

Wśród instytucji wprowadzających zmiany na niekorzyść nowych klientów nie zabrakło liderów rankingów lokat Bankier.pl. O obniżce maksymalnego oprocentowania na lokatach półrocznych z 4 proc. w skali roku pisaliśmy w opublikowanym we wtorek rankingu lokat na 6 miesięcy. Obecny poziom, który wynosi 3 proc. w skali roku, to najniższe oprocentowanie od połowy 2017 r. Nest Bank, o którym mowa, obniżył stawkę na obu wariantach Nest Lokaty Witaj, co oznacza, że maksymalne oprocentowanie na lokatach kwartalnych również spadło do tego poziomu.

Zmiany na najlepszych lokatach* po obniżce stóp NBP z dnia 9 kwietnia 2020 r. Bank Lokata Ranking Oprocentowanie [p.a.] Zmiana Stan na 8 kwietnia 2020 r. Stan na 21 kwietnia 2020 r. Bank BPS e-Lokata 365 Lokaty miesięczne 0,50% 0,50% bez zmian Lokata 365 Lokaty miesięczne 0,50% 0,50% bez zmian Bank Millennium Lokata Urodzinowa Lokaty miesięczne 3,00% 2,00% -1,00 pp. BFF Banking Group Lokata Facto Lokaty kwartalne 2,00% 2,00% bez zmian Lokaty półroczne 2,50% 2,50% bez zmian Lokaty roczne 2,85% 2,85% bez zmian BOŚ Bank EKOlokata Lokaty miesięczne 0,50% 0,50% bez zmian EKOlokata Plus Lokaty roczne 2,25% 1,80% -0,45 pp. EnveloBank EnveloLokata Mobilna Lokaty miesięczne 1,50% 1,00% -0,50 pp. Getin Noble Bank Lokata na nowe środki Lokaty półroczne 1,40% 1,80% +0,40 pp. Idea Bank Lokata HAPPY Lokaty kwartalne 3,80% 3,00% -0,80 pp. Lokata HAPPY PRO Lokaty kwartalne 3,00% 2,60% -0,40 pp. Lokata na Nowe Środki Plus Lokaty roczne 2,00% 1,20% -0,80 pp. Lokata NR 1 Lokaty miesięczne 1,80% 1,40% -0,40 pp. Lokaty kwartalne 2,00% 1,60% -0,40 pp. Lokaty półroczne 2,00% 1,40% -0,60 pp. Lokaty roczne 2,10% 1,00% -1,10 pp. Inbank Lokata standardowa Lokaty kwartalne 2,15% 2,15% bez zmian Lokaty półroczne 2,25% 2,25% bez zmian Lokaty roczne 2,30% 2,30% bez zmian Inteligo Lokata terminowa Lokaty miesięczne 0,50% 0,50% bez zmian mBank Lokata dla nowych klientów Lokaty kwartalne 3,00% 3,00% bez zmian neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana Lokaty kwartalne 2,60% 2,40% -0,20 pp. energoLOKATA 6M Lokaty półroczne 1,90% 1,90% bez zmian Nest Bank Nest Lokata (z kontem) Lokaty miesięczne 1,50% 0,80% -0,70 pp. Nest Lokata (bez konta) Lokaty miesięczne 1,30% 0,60% -0,70 pp. Nest Lokata Lojalna Lokaty kwartalne 2,40% 1,70% -0,70 pp. Nest Lokata WIBOR Lokaty roczne 1,99% 1,39% -0,60 pp. Nest Lokata Witaj Lokaty kwartalne 4,00% 3,00% -1,00 pp. Lokaty półroczne 4,00% 3,00% -1,00 pp. PKO Bank Polski Lokata terminowa Lokaty miesięczne 0,50% 0,50% bez zmian PlusBank Lokata Nowa Standard Lokaty miesięczne 0,50% 0,50% bez zmian Santander Bank Polska Lokata Bonusowa Lokaty półroczne 1,80% 1,80% bez zmian Toyota Bank Lokata Plus Lokaty miesięczne 0,50% 0,50% bez zmian Lokaty roczne 2,10% 1,60% -0,50 pp. Lokata Standard Lokaty miesięczne 0,50% 0,40% -0,10 pp. *Jako najlepsze lokaty traktujemy oferty plasujące się w ostatnich rankingach lokat Bankier.pl na miejscach I-III. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków.

Bank Millennium, który od wielu miesięcy prowadzi w zestawieniu lokat miesięcznych, również obniżył stawkę na swoim najlepszym produkcie na ten okres, czyli Lokacie Urodzinowej – także o 1 pp. Do tej pory depozyt ten omijały wprowadzane przez bank cięcia. EKOlokata Plus od BOŚ Banku, która przejęła pierwsze miejsce w ostatnim rankingu lokat rocznych, również dołącza do grupy obniżających stawki liderów. Obecne oprocentowanie wynosi 1,80 proc., a nie 2,25 proc. rocznie jak do 9 kwietnia br. włącznie.

Nie tylko liderzy obniżają oprocentowanie. Ponad połowa ze wszystkich lokat zajmujących miejsca I-III w cyklicznych rankingach lokat Bankier.pl jest obecnie objęta gorszymi warunkami niż 8 kwietnia br. Cztery z nich obcięły stawki o min. 1 pp. Oprócz wspominanych liderów należy do nich roczna Lokata NR 1 od Idea Banku, której obniżono oprocentowanie z 2,10 na 1 proc. w skali roku. Idea Bank okroił znacząco również dwie inne propozycje – roczną Lokatę na nowe środki Plus (spadek o 0,80 pp.) i kwartalną Lokatę HAPPY dla nowych klientów (spadek o 0,80 pp.). Niewiele mniejszą obniżkę wśród czołowych ofert przeprowadził Nest Bank na Nest Lokatach miesięcznych i Nest Lokacie Lojalnej na 3 miesiące (spadek o 0,70 pp.).

Wśród licznej grupy zachowującej swoje stawki sprzed ostatniej decyzji RPP prym wiodą lokaty bez dodatkowych warunków (w tym liderzy, czyli BFF Banking Group oraz Inbank) oraz depozyty miesięczne z już i tak niskim oprocentowaniem w wysokości 0,50 proc. rocznie. Wyjątki to Lokata dla nowych klientów od mBanku, Lokata Bonusowa Santander Banku Polska oraz energoLOKATA 6M od neoBanku. mBank obniżył oprocentowanie na Lokacie dla nowych klientów po obniżce stóp procentowych z 18 marca br. (z 3,50 na 3 proc. rocznie), natomiast oferta Santandera to specjalna promocja z terminem obowiązywania do końca czerwca.

Rodzynkiem wśród analizowanych depozytów jest półroczna Lokata na nowe środki od Getin Noble Banku, która w ostatniej edycji promocji otrzymała podwyższoną stawkę w stosunku do poprzednio obowiązującej. Podwyżka wyniosła 0,40 pp.

Redukcja zysków także wśród pozostałych ofert

Obniżki na lokatach plasujących się w czołówce rankingów to zaledwie część wszystkich zmian na rynku, które miały miejsce w ostatnim czasie. W tabeli poniżej zebraliśmy pozostałe oferty, przy których stoi obecnie niższy procent niż 8 kwietnia br.

Zmiany na lokatach po obniżce stóp NBP z dnia 9 kwietnia 2020 r. – pozostałe oferty Bank Lokata Lokata z największą obniżką wg stanu na 21 kwietnia 2020 r. Zmiana Alior Bank Lokata bez utraty odsetek Lokata standardowa (2 lata) -0,80 pp. Lokata internetowa (150 dni) Lokata na nowe środki (92 dni) Lokata standardowa Bank Pekao E-Lok@ta Lokata Progresywna (13M) -0,26 pp. Lokata Mobilna Lokata Progresywna Lokata Rentierska Lokata Standardowa Bank Pocztowy Lokata Mini Lokata Mini, Lokata Midi, Lokata Maxi -0,15 pp. Lokata Midi Lokata Maxi BOŚ Bank EKOlokata (12M) EKOlokata na Lata -0,60 pp. EKOlokata 5 na 5 EKOlokata na Dobry Początek EKOlokata na Lata EKOlokata Plus EKOlokata Rentowna EKOlokata Zyskowna BGŻOptima Lokata Klasyczna Lokata Klasyczna (3M) -0,25 pp. EnveloBank EnveloLokata Internetowa EnveloLokata Internetowa -0,50 pp. Getin Noble Bank Lokata Mobilna Lokata na Nowe Środki (2M) -0,90 pp. Lokata na Nowe Środki (2M) Lokata Progresywna Lokata Rentierska Lokata Tradycyjna Idea Bank Lokata na Nowe Środki Plus Lokata NR 1 (12M i 24M) -1,10 pp. Lokata NR 1 neoBank neoLokata ZYSK (3M) neoLokata ZYSK (3M) -0,30 pp. Nest Bank Nest Lokata Nest Lokata Witaj (z pierwszej tabeli) -1,00 proc. Nest Lokata Lojalna Nest Lokata Nowe Środki Toyota Bank Lokata Mix Lokata Mix, Lokata Plus (od 12M), Lokata Sprint (180 dni), Lokata Standard (od 12M) -0,50 pp. Lokata Plus Lokata Sprint Lokata Standard Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków.

Oprócz wymienionych wyżej banków na obniżki zdecydowały się również Alior Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy oraz BGŻOptima. Pierwszy z nich nie tylko obciął oprocentowanie na prawie wszystkich swoich lokatach, ale wycofał z oferty trzy warianty Lokaty na nowe środki, zostawiając wyłącznie depozyt na 3 miesiące. Największa obniżka (0,80 pp.) dotknęła propozycję z najdłuższym terminem – Lokatę standardową na 2 lata.

Bank Pekao – podobnie jak Alior Bank – cięcia przeprowadził na prawie wszystkich produktach depozytowych. Maksymalne oprocentowanie dostępne obecnie w banku na lokatach terminowych to 0,55 proc. w skali roku, dlatego obniżka w wysokości 0,26 pp. tylko na pierwszy rzut oka może wydać się niewielka. Dotyczy ona 13-miesięcznej Lokaty Progresywnej.

Bank Pocztowy nie należy do instytucji, które często aktualizują swoją tabelę oprocentowania. Ostatnia obniżka przed zmianami wywołanymi cięciami stóp NBP miała miejsce na początku 2019 r. i objęła wyłącznie depozyt na najdłuższy termin. Tym razem korekta in minus objęła wszystkie lokaty i wynosi 0,15 pp.

BGŻOptima przy okazji obniżek (0,25 pp. na kwartalnej i 0,20 pp. na rocznej Lokacie Klastycznej) dokonał zmian w swojej ofercie, przesuwając do obsługi Lokatę elastyczną. Jednocześnie Lokata Klasyczna została poszerzona o dwa terminy – na 6 i 24 miesiące.

Poszerzając to grono o banki, które pojawiły się już w pierwszej tabeli, największą obniżką ponownie wykazuje się Idea Bank na Lokacie NR 1. Cięcie w wysokości 1,10 proc. rocznie towarzyszy nie tylko depozytowi na rok, ale również na dwa lata. Obniżka w wysokości 0,90 pp. objęła 2-miesięczną Lokatę na nowe środki (Getin Noble Bank), a 0,80 pp. wspomnianą Lokatę standardową (Alior Bank) na dwa lata.

Procenty zeszczuplały również na kontach oszczędnościowych. Niższe stawki standardowe zapowiedzieli m.in. Bank Pocztowy, EnveloBank, Bank Pekao oraz Bank Millennium, natomiast Nest Bank obniżył stawki na ofertach dla nowych klientów.

Monika Dekrewicz