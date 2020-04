Miasta kuszą podatników. Za PIT samochody i punkty do żłobka

Koniec kwietnia to ostatni moment na rozliczenie PIT-u. Podczas wypełniania zeznania trzeba wskazać miejsce zamieszkania. O tę pozycję, jak co roku, powalczą wszystkie miasta w Polsce. Sezon na loterie podatkowe w pełni. Sprawdzamy, jakie miasta organizują losowania oraz jakimi nagrodami zachęcają do rozliczenia PIT-u za 2019 rok.

Miasta w Polsce utrzymują się m.in. z dochodów z subwencji, dotacji, środków z Unii Europejskiej, wpływów z opłat lokalnych oraz części podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy prawne mówią jasno, że żeby płacić podatki w danym mieście, nie trzeba być w nim zameldowanym. Miejscem właściwym do rozliczania PIT-u jest odpowiedni urząd skarbowy ze względu na zamieszkanie podatnika w ostatnim roku podatkowym.

Rozlicz PIT w Lublinie

Podatnicy, którzy wpiszą na rocznym rozliczeniu Lublin, w tym roku mają szansę wygrać Toyotę Yaris Hybrid. Dodatkowo wśród nagród są tablety, hulajnogi elektryczne, czytniki e-book, rowery i nawigacje samochodowe. Żeby wziąć udział w loterii, wystarczy wskazać stolicę województwa lubelskiego jako miejsce zamieszkania w rozliczeniu PIT oraz wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy na stronie loterii podatkowej.

Rozliczając się w Lublinie, można zdobyć dodatkowe punkty przy naborze do żłobka, przedszkola czy szkoły podstawowej. Miasto zachęca do płacenia podatków szeregiem zniżek, m.in. na bilety komunikacji miejskiej czy abonament w strefie parkowania płatnego. Mieszkańcy Lublina mogą zgłaszać się do loterii do 30 kwietnia br.

Loteria podatkowa w Rzeszowie

Udział w loterii podatkowej mogą wziąć udział też mieszkańcy Rzeszowa. Podając to miasto w rozliczeniu PIT za 2019 rok, mają szansę wygrać voucher na zakupy w sklepach Media Markt o wartości 6 tys. zł, telefon komórkowy, tableta, laptopa, drona, kamerę, hulajnogę elektryczną, zegarek, głośnik czy czytnik e-booków.

Gdańsk, Gdynia i Sopot - nagrody za PIT w Trójmieście

Mieszkańcy Gdańska mogą już czwarty raz wziąć udział w loterii podatkowej. Nagrody przygotowane przez urząd miasta to:

Toyota Yaris Hybrid,

smartfony,

rowery trekkingowe.

- Twój podatek to zadbany park, lepszy chodnik, większy plac zabaw, nowy basen i wiele innych.

Zobacz, jak skonstruowany jest budżet miasta. Z czego miasto czerpie dochody i na co je wydaje?

Skorzystaj z kalkulatora i wylicz w bardzo prosty sposób, ile pieniędzy z twojego podatku trafi do budżetu miasta - przeczytamy na stronie gdańskiej loterii podatkowej. Mieszkańcy mogą wpisać do kalkulatora wysokość podatku i zobaczyć w jakiej kwocie przeznaczany jest na poszczególne zadania prowadzone w Gdańsku.

Toyotę Yaris Hybrid mogą wygrać w loterii podatkowej także mieszkańcy Gdyni, którzy rozliczą tam PIT za rok 2019. Oprócz samochodu do wygania są rowery i karnety na festiwal Open'er.

- Rozliczając PIT w Gdyni, wybierasz lepszą edukację dla dzieci, wspierasz rozwój nowoczesnego transportu, pomagasz poprawić jakość powietrza, tworzysz z nami lepsze jutro. Dzięki temu Gdynia od lat jest jednym z najlepszych miast do życia - zachęca do rozliczania PIT-u w Gdyni wiceprezydent miasta ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

W Sopocie mieszkańcy mogą wygrać w loterii „Nagrody za PIT w Sopocie" voucher na wymarzoną podróż o wartości 16 tys. zł., rowery elektryczne, iPhone'a 11 oraz czytniki e-booków.

Rozlicz PIT we Wrocławiu

Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska, którzy wybiorą w zeznaniu PIT za 2019 rok Wrocław jako miejsce zamieszkania, skorzystają z programu "Nasz Wrocław 365". Tym samym skorzystać mogą z dostępnych kuponów, m.in. darmowego wejścia na dwie godziny do Aquaparku, jednorazowego wejścia do wrocławskiego ZOO czy do Hydropolis.

"Bądź bohaterem Krakowa"

- PIT od jednej osoby pozwala na remont 9,6 mkw chodnika lub posadzenie 81 sztuk krzewów. Natomiast zakup nowoczesnego wagonu tramwajowego to równowartość wpływów z PIT od 3 636 osób, czytamy na stronie krakow.pl. Urząd miasta zachęca do rozliczania podatków w Krakowie. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego, którzy wskażą ją jako miejsca zamieszkania w rocznym rozliczeniu, otrzymają Kartę Krakowską. Karta upoważnia m.in. do 20% zniżki na bilety komunikacyjne.

Dominika Florek