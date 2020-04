Biedronka z Glovo dostarczą zakupy do domu za 9,99 zł

Biedronka i Glovo łączą siły. Za 9,99 zł można zamówić produkty dostępne online lub za pośrednictwem aplikacji. Czas dostawy nie przekroczy godziny. Nowa usługa dostępna jest w 10 polskich miastach.

Zakupy z Biedronki można zamówić do domu za pośrednictwem aplikacji Glovo. W ofercie dostępnych jest 1000 najczęściej kupowanych produktów spożywczych oraz kosmetyków. Klienci kupią towary po takiej samej cenie jak w sklepie stacjonarnym z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji.

Cena dostawy to 9,99 zł. Zamówienia można składać od 10:00 do 22:30. Zakupy można zamawiać z bezpośrednią dostawą do domu w 10 polskich miastach (na terenie dzielnic objętych programem):

Warszawie,

Łodzi,

Krakowie,

Katowicach,

Wrocławiu,

Poznaniu,

Szczecinie,

Gdańsku,

Gdyni,

Sopocie.

- Proces realizacji zamówienia od chwili jego złożenia do momentu dostawy zajmie nie więcej niż godzinę, w zależności od pory dnia i lokalizacji, jednak w okresach większej liczby zamówień czas oczekiwania na dostawę może się nieznacznie wydłużyć – przeczytamy w komunikacie na stronie internetowej Biedronki.

Biedronka nie jest pierwszym marketem, których podczas pandemii szuka nowych rozwiązań. Kilka dni wcześniej Carrefour poinformował o rozpoczęciu współpracy z Glovo. Inne hipermarkety również szukają rozwiązań - w Auchan zakupy można odebrać na parkingu. Żabka testuje nowe rozwiązania sklepu online i dostawy do domu.

Źródło:

DF