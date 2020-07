To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 20 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Niedziela nie dawała zbytnich nadziei na porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej, ale widać, że wielu osobom zależy, żeby takie porozumienie osiągnąć. Po całonocnych spotkaniach z Brukseli dochodzą więc informacje, że porozumienie jest blisko. Jednak dopiero w poniedziałek wieczorem światło ujrzała nowa propozycja, mająca zapewnić budżetowy kompromis. Wszystko rozstrzygnie się podczas kolacji unijnych liderów. Jak tylko zapadną konkretne ustalenia, damy o tym jak najszybciej znać na Bankier.pl.

Mamy bardzo pozytywne zaskoczenie z polskiej gospodarki. W czerwcu wartość produkcji przemysłowej powróciła do poziomu sprzed roku. Stało się to znacznie szybciej, niż się tego spodziewali ekonomiści. Dane przeanalizował główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany. Być może dlatego z wyników badań firm wychodzi, że nie mają one w planach drastycznych cięć zatrudnienia i wynagrodzeń.

Dziś mamy pokaźną paczkę informacji dla inwestorów. Przede wszystkim mamy dobrą giełdową sesję, w czasie której indeks WIG20 zanotował wzrost o 2,5 proc., m.in. dzięki bardzo mocnej energetyce i CD Projektowi. Dzięki „kosmicznym” wynikom Mercatora świetną sesję zaliczyły dziś również spółki „koronawirusowe”. Do zestawu dobrych wiadomości możemy dodać plany giełdowego debiutu Allegro – nieoficjalnie dowiedzieliśmy się dziś, na jakiej giełdzie i kiedy ma zadebiutować polski czempion e-handlu. I jeszcze ciekawostka – historia o spółce, która wzięła w leasing dość drogi jacht i co o tym myślą inwestorzy.

Mniej optymistyczne informacje mamy dla właścicieli aut. Aż 5 marek samochodów poinformowało o usterkach w ich modelach, wzywając ich właścicieli do serwisów. Szczegóły na ten temat zebrał Marcin Kaźmierczak.

Na koniec chciałbym polecić wywiad z polską lekarką o życiu na końcu Europy. To powinna być idealna lektura na poniedziałkowy wieczór.

Poniżej wszystkie istotne informacje dnia w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie dnia zapraszam już we wtorek.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:14 Ponad 100 tys. Amerykanów zgłosiło się do testów szczepionek na koronawirusa

17:53 Mocne wzrosty na GPW. Wystrzał energetyki

17:32 KE: ponad 618 mln euro w Polsce na przezwyciężenie skutków pandemii

15:22 W czerwcu za zakupy płaciliśmy 20 proc. więcej niż rok temu

15:08 Walka o budżet UE. „Nie może być uznaniowości ws. praworządności”

14:57 W Niemczech brak pracowników z zagranicy spowodował mniejsze zbiory szparagów

14:51 Projekt nowelizacji budżetu w wykazie prac rządu na III kwartał 2020 r.

14:34 KE zatwierdziła przekierowanie 4 mld zł funduszy UE na wsparcie polskich firm

14:31 Koronawirusowe spółki „na widłach”. Gwałtowne wzrosty

14:10 Teleporady w przychodniach zostaną z nami na stałe

13:40 W ramach tarczy finansowej PFR wypłacił do tej pory 58,14 mld zł

13:40 Organizacje pracodawców apelują o stałe rozwiązania dotyczące pracy zdalnej

12:32 Reuters: banki w Hongkongu sprawdzają związki klientów z ruchem demokratycznym

12:28 Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

11:56 Banki oczekują większej przejrzystości od NBP

11:40 Google wprowadza zmiany w polityce reklamowej

11:14 GetBack pokazał „stare” wyniki. Ogromna strata

11:09 Interferon beta może zmniejszać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

10:40 Spółka z GPW wzięła jacht w leasing. Inwestorzy reagują

10:38 UOKiK: Telekomunikacja Stacjonarna z karą ponad 320 tys. zł

10:29 Co trzeci polski pracownik wypalony zawodowo

10:14 Główny akcjonariusz Redanu zainwestuje w rozwój Top Secret

10:00 Polski przemysł pozytywnie zaskoczył i wyszedł nad kreskę

09:36 Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce spadła

09:35 Pandemia w ZUS-ie zaczęła się w maju

09:30 Euro mocne jak w marcu. Kurs dolara blisko 3,90 zł

09:00 Dino nad morzem czynne całą dobę

08:52 Na szczycie UE przełom, ale w nocy były spięcia

08:04 Reuters: Allegro chce zadebiutować na GPW we wrześniu

08:00 Spadła wartość transferów od emigrantów

07:28 Mercator lepszy od malezyjskich gwiazd

07:23 Emilewicz: Skończył się czas tarczy, nadciąga epoka miecza

07:18 Były minister transportu Sławomir Nowak zatrzymany pod zarzutem korupcji

07:16 Prezes ZUS: Monitorujemy sytuację, prowadzimy analizy

07:02 Skąd się wziął pesymizm NBP i czy jest uzasadniony

06:55 Polacy są zieloni

06:50 Firmy nie mają w planach drastycznych cięć zatrudnienia i płac

06:48 Marian Banaś konsekwentnie okopuje się w Izbie

06:00 Chcą tu emigrować, ale to nie raj. Polska lekarka o życiu na krańcu Europy

05:30 Konta oszczędnościowe notują kolejne spadki [Ranking Bankier.pl]