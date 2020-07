Euro mocne jak w marcu. Kurs dolara blisko 3,90 zł

Minister finansów: Zakładamy odbicie PKB Polski w 2021 r. o ok. 4,5 proc.

MF zakłada odbicie PKB Polski w 2021 r. o ok. 4-4,5 proc., co jest zbliżone do prognoz Komisji Europejskiej – powiedział podczas śniadania prasowego minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że nie ma obecnie pośpiechu, żeby nowelizować budżet na 2020 r.