Pandemia w ZUS-ie zaczęła się w maju

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Choć w kwietniu zaczęła spadać liczba ubezpieczonych, tak na mocne skutki epidemii w danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musieliśmy poczekać do maja.

Jak pisaliśmy na łamach Bankier.pl, maj przyniósł trzeci z rzędu spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zamknięcie gospodarki znalazło również odzwierciedlenie w danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczeni w ubezpieczeniu zdrowotnym Miesiąc Liczba osób w tys. Styczeń 16 702,3 Luty 16 710,3 Marzec 16 694,2 Kwiecień 16 671,5 Maj 16 655,7 Źródło: oprac. własne na podstawie danych ZUS

W maju 2020 roku liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym spadła z 16 703,3 tys. w styczniu do 16 655,7 tys. Z kolei liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu do kwietnia 2020 roku spadła o 84,9 tys.

Absencja chorobowa ogółem Miesiąc Liczba dni w tys. Styczeń 19 000,8 Luty 18 985,5 Marzec 18 873,0 Kwiecień 20 371,4 Maj 24 639,6 Źródło: oprac. własne na podstawie danych ZUS



Od początku roku stopniowo rosła również liczba dni, podczas których ubezpieczeni korzystali z ze zwolnienia lekarskiego. W lutym i marcu liczba dni zasiłkowych nie przekraczała 19 000 tys. Wzost nastąpił w kwietniu - do poziomu powyżej 20 000 tys., a rekordowy jak dotąd wynik zanotowano w maju - 24 639 tys. dni absencji chorobowej.

Zasiłki opiekuńcze Miesiąc Liczba dni zasiłkowych w tys. Kwota wypłat w tys. Styczeń 1 058,4 102 534,4 Luty 1 076,67 106 301,2 Marzec 1 297,1 128 305,7 Kwiecień 3 599,7 316 298,7 Maj 8 488,6 733 228,5 Źródło: oprac. własne na podstawie danych ZUS

Pandemia spowodowała również wyraźny wzrost w liczbie wykorzystanych dni na zasiłki opiekuńcze. W ciągu pierwszy trzech miesięcy 2020 roku poziom korzystania z tego świadczenia był na podobnym poziomie. Tzw. lockdown spowodował jednak gwałtowny wzrost w kiwetniu i maju tego roku.

W rozporządzeniu dotyczącym przedłużenia wypłaty zasiłku opiekuńczego podano, że koszt jego wypłatu do 12 lipca wynosi 2,13 mld zł.

Przypomnijmy, że według ostatnich zapowiedzi resortu pracy dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 26 lipca. Jest on wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8. O korzystaniu z niego pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, a osoba prowadząca działalność - zgłosić ten fakt bezpośrednio do ZUS. Dodatkowy zasiłek nie wlicza się do limitu 60 dni, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.