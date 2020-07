Reuters: Allegro chce zadebiutować na GPW we wrześniu

Allegro

Właściciele Allegro chcą, aby ich spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie już we wrześniu – informuje Reuters. Jeżeli plan się powiedzie, będziemy świadkami największego debiutu od lat.



W ubiegłym miesiącu Bloomberg poinformował, że fundusze kontrolujące Allegro rozważają wprowadzenie spółki na giełdę. Agencja Reuters precyzuje obecnie, że chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a sam debiut miałby odbyć się we wrześniu.

- Zapadła decyzja o wprowadzeniu spółki jedynie na warszawską giełdę – podaje anonimowe źródło agencji. Tym samym nie wejdzie w życie jeden z pierwotnych planów, zakładających równoczesny debiut w Warszawie i Amsterdamie.

Jak informuje Reuters, właściciele Allegro chcą uzyskać ze sprzedaży części akcji od 2,3 do 3 mld dolarów. Przy obecnym kursie to od 9 do 11,7 mld złotych. W efekcie wycena całej spółki sięgnęłaby wówczas ok. 11 mld dolarów (43 mld zł). Przy kapitalizacji na tym poziomie Allegro byłoby warte więcej niż obecny lider GPW, czyli CD Projekt (35,6 mld zł).

Do tej pory największym debiutem polskiej spółki na GPW było pojawienie się na rynku w 2010 roku PZU. Spółka wówczas w ofercie sprzedała akcje warte 8 mld zł. Z kolei w 2007 na GPW debiutowała austriacka Immoeast, której wartość oferty przekroczyła 10,7 mld zł. Spółka opuściła polski rynek zaledwie 3 lata później.

W ostatnich latach panowała na GPW debiutowa zapaść. Ostatnia pojedyncza oferta przewyższająca 1 mld zł miała miejsce w 2017 roku (Play). Następnie ani jeden debiutant nie zdołał swą ofertą sforsować granicy 100 mln zł.

Przed przeszło 3 laty Allegro zmieniło właściciela. Grupę od południowoafrykańskiego Naspersa za 3,25 mld dolarów odkupiły fundusze Cinven, Permira i Mid Europa Partners. Z samej platformy handlowej Allegro korzysta obecnie ponad 20 mln użytkowników. Z ostatnich dostępnych sprawozdań wynika, że w 2018 roku Allegro sp. z o.o. wypracowało 1,75 mld zł przychodów i 230 mln zł zysku netto.