GetBack pokazał „stare” wyniki. Ogromna strata

W piątek wieczorem GetBack zaprezentował wyniki finansowe. Spółka wykazała ogromną stratę, dotyczyła ona jednak 2018 roku.

GetBack, mimo zatwierdzonego układu, wciąż ma zaległości w publikacji sprawozdań finansowych. W piątek jedna z tych zaległości została nadrobiona, firma opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 2018 rok. To z jednej strony giełdowa archeologia, z drugiej sprawozdanie obejmuje najcięższy dla grupy okres.

Grupa GetBack w badanym okresie osiągnęła ujemne przychody na poziomie 95,4 mln zł, względem 872 mln zł w 2017 roku. Strata netto spółki wyniosła 1,02 mld zł względem 1,93 mld zł w 2017 roku. Dziura w kapitałach powiększyła się z 1,2 mld zł do 2,24 mld zł.

- Rok 2018 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w historii Grupy Kapitałowej GetBack S.A. Nieodpowiedzialne decyzje Zarządu, który kierował Grupą do kwietnia 2018 roku doprowadziły GetBack S.A. do utraty płynności i gigantycznej straty finansowej. Grupa stanęła na krawędzi bankructwa, której towarzyszyła utrata wiarygodności co dodatkowo znacząco utrudniło prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej – napisała w liście do akcjonariuszy p.o. prezesa, Magdalena Nawłoka.

Warto dodać, że fatalne wyniki za 2018 rok nie są zaskoczeniem. Spółka opublikowała już sprawozdanie za ten okres, był to jednak jedynie raport jednostkowy, biorący pod uwagę sytuację samej spółki GetBack, a nie całości kontrolowanej przezeń grupy. W raporcie jednostkowym firma informowała o 343 mln zł ujemnych przychodów i stracie na poziomie 1,1 mld zł.

Oba sprawozdania ocenił biegły rewident. Jego zdaniem oddają one rzeczywisty obraz spółki, choć istnieje spora niepewność związana z liczbami za 2017 rok oraz dotycząca przyszłości kar i roszczeń ze strony kolejno KNF-u i TFI. Zwrócił także uwagę, że ze względu na sytuację finansową spółki istnieje spora niepewność dotycząca możliwości kontynuacji przez nią działalności. Sam zarząd wskazał, iż założenie kontynuacji działalności zostało oparte na oczekiwaniach, że firma w toku prowadzonej działalności będzie w stanie realizować zobowiązania układowe i pozaukładowe zgodnie z przyjętym Planem restrukturyzacji i układem z wierzycielami.

- W najbliższej przyszłości zarząd będzie prowadzić działania mające na celu dalszą stabilizację sytuacji finansowej polegającej w głównej mierze na zapewnieniu realizacji Układu. Najważniejszym obecnie wyzwaniem stojącym przed grupą kapitałową jest kontynuacja procesu odbudowy operacji windykacyjnych, tak, aby umożliwić wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty pozostałych rat układowych. Zarząd skupiać się będzie także na konsekwentnym poprawieniu efektywności kosztowej i operacyjnej w zakresie kluczowych obszarów działalności grupy w oparciu o przedstawione strategie tj. Nowa Strategia Biznesowa oraz Nowa Strategia Finansowa [...] Fundamentem powyższych strategii będzie budowa silnej pozycji Getback S.A. jako outsourcera windykacyjnego. Taka strategia wynika z jednej strony z ograniczeń dotyczących możliwości rozwoju działalności operacyjnej poprzez bezpośrednie inwestycje w portfele wierzytelności, z drugiej strony jednak silny i doświadczony zespół daje podstawy do zbudowania organizacji o wysokich kompetencjach i konkurencyjności usług świadczonych przez GetBack. S.A. - napisała także prezes.

