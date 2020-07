W czerwcu wartość produkcji przemysłowej powróciła do poziomu sprzed roku. Stało się to znacznie szybciej, niż się tego spodziewali ekonomiści.

W czerwcu wartość produkcji sprzedanej przemysłu była o 13,9 proc. wyższa w porównaniu z majem – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Równocześnie był to rezultat o 0,5 proc. wyższy od odnotowanego w czerwcu 2019 roku.

Był to także wynik znacznie lepszy od szacunków prognostów. Ekonomiści spodziewali się, że roczna dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie -6,9 proc. wobec -17 proc. w maju i aż -24,6 proc. w kwietniu.

Warto dodać, że na ten zaskakująco szybki wzrost produkcji złożył się także bardzo korzystny układ kalendarza. Tegoroczny czerwiec liczył 21 dni roboczych, czyli aż o dwa więcej niż zeszłoroczny. GUS podaje, że po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym wartość produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu była o 4,9 proc. niższa niż przed rokiem oraz o 9,7 proc. wyższa niż w maju 2020 r.

Wzrost względem poprzedniego miesiąca wynikał także z efektu niskiej bazy. W maju dopiero wznawiano produkcję po kwietniowych przestojach wywołanych „antywirusowym” zamknięciem gospodarki. W jego rezultacie w kwietniu produkcja przemysłowa uległa załamaniu, notując rekordowy spadek o przeszło 25 proc. względem marca.

- Produkcja przemysłowa w czerwcu wróciła nad kreskę (+0,5 proc. rdr) wspierana przez pozytywne efekty kalendarzowe (+2 dni robocze rdr). Produkcja wyrównana sezonowo była tylko o 9 proc. poniżej poziomów sprzed pandemii, rysując całkiem V-kształtne ożywienie - komentowali na gorąco ekonomiści PKO BP.

