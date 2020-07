Spółka ZPUE, zajmująca się produkcją urządzeń dla energetyki, poinformowała o zawarciu umowy leasingu dotyczącej jachtu za 37 mln zł. Inwestorzy nie kryją oburzenia.

W piątek po południu zarząd ZPUE poinformował o podpisaniu umowy leasingowej z firmą mLeasing. Przedmiotem leasingu jest jacht Princess 30M028 o wartości 37 mln zł. Umowa zawarta została na 69 miesięcy, a jej zabezpieczenie stanowią weksel własny in blanco oraz 7 mln zł kaucji.

W komunikacie spółki nie wspomniano o celach, do których służyć ma jacht. Pewien trop mogą stanowić informacje przypominane przez „Puls Biznesu”, który jako pierwszy opisał sprawę.

- "Chciałbym mieć też czas na rozwijanie pasji: latanie, pływanie jachtowe czy motorowodne, karate, podróże… Może np. cały sezon na jachcie na Karaibach" - mówił 2 lata temu prezes Bogusław Wypychewicz w firmowym biuletynie, wydanym przy okazji 30-lecia firmy – przypomina Kamil Zatoński „Puls Biznesu”.

Wypychewicz posiada 55,44 proc. udziałów w ZPUE, które dają mu 65,36 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. W akcjonariacie spółki znajdziemy też MetLife OFE (17,71 proc. udziałów), Aviva Investors Poland TFI (9,79 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (7,10 proc.).

W 2019 r. ZPUE odnotowała 47 mln zł zysku netto przy 687 mln przychodów. Rok wcześniej spółka wykazała stratę netto na poziomie 3,5 mln zł oraz przychody rzędu 649 mln zł.

Inwestorzy oburzeni

Wzięcie jachtu w leasing wywołało spore emocje wśród akcjonariuszy ZPUE obecnych na poświęconemu spółce forum Bankier.pl.

- Jako świeży inwestor z kilkoma proc. portfelu akcji ulokowanego w ZPUE jestem oburzony takim posunięciem ze strony Prezesa. Świetny kwartał, pomimo średniego portfela zamówień, a o dywidendzie nic nie słychać. Tłumaczenie się niepewnością na rynku w związku z pandemią koronawirusa przy jednoczesnym zakupie (w leasing) jachtu jest żartem z akcjonariuszy i pracowników – napisał na forum Bankier.pl użytkownik o nicku Świeży.

- Jeśli jest to tylko kaprys to nie widzę tu perspektywy do wzrostu. Jeśli spółka ma jednak plan jak zarobkowo wykorzystać jacht to może być to ciekawe. Najbliższe dni pokażą czy będzie mega zjazd czy jednak kurs się obroni – dodaje Inwestor.

- Firma wypływa na szerokie wody i zwiększy zatrudnienie o 5 marynarzy – pisze z kolei użytkownik abc.

Po 1,5 godziny poniedziałkowej sesji akcje ZPUE tanieją o 7,5 proc., do poziomu 197 zł.

Michał Żuławiński