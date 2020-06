To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 10 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

W podsumowaniu środy 10 czerwca nie może zabraknąć najnowszych doniesień z rynku nieruchomości, sektora motoryzacyjnego czy ze świata bankowości. Do tego, tradycyjnie już, najnowsze doniesienia z frontu walki z koronawirusem. Zacznijmy od końca, bowiem środa przyniosła istotne zapowiedzi co do luzowania nadal obowiązujących obostrzeń.

Walka z epidemią. Polska otwiera granice, ogłosił dziś premier. Od soboty 13 czerwca granice kraju z krajami UE będą otwarte, od 16 czerwca możliwe staną się także lotnicze podróże międzynarodowe. Dawna siatka połączeń nie wróci jednak od ręki, na co wypada być przygotowanym. Środa przyniosła też nowe doniesienia w tym zakresie z innych krajów: od piątku Węgry otwierają granicę z Chorwacją, 10 lipca wygaśnie stan zagrożenia epidemicznego we Francji.

Banki. W bankowości przebijały się dziś głównie dwie wiadomości. Pierwsza niesie mało optymistyczne zapowiedzi dla pracowników Getin Noble Banku. Instytucja ogłosiła poszerzenie zakresu zwolnień grupowych o kilkaset dodatkowych etatów. Lepsze informacje płyną dziś ze strony mBanku, choć tak naprawdę ze strony sądu, który zajmuje się sprawą pozwu zbiorowego wytoczonego tej instytucji. Wczorajsze postanowienie to dobre wieści dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych, choć nie dla wszystkich. Szczegóły w naszym materiale.

Nieruchomości. Dobra wiadomość dla osób, które rozważają skorzystanie z programu dopłat do wymiany tzw. kopciuchów. Wniosek o dofinansowanie w ramach "Czystego Powietrza" od dzisiaj można składać przez internet. Rządowa inicjatywa nie przyćmiła jednak faktycznego tematu dnia w naszym serwisie. Najczęstszym wyborem czytelników Bankier.pl była dziś głośno komentowana prognoza PKO Banku Polskiego, zapowiadająca spadki na rynku nieruchomości na poziomie 15 proc.

Motoryzacja. Na stacjach paliw kolejne podwyżki, stawki rosną piąty tydzień z rzędu. Posiadaczy pojazdów mechanicznych nie ucieszą też informacje, że aż 10 tysięcy pojazdów w Polsce objęto najnowszymi kampaniami naprawczymi. Piszemy dziś o modelach, których właściciele powinni stawić się w serwisach. Na rynku moto jest za to produkcyjny przełom. Pracownicy tyskiej fabryki FCA po trzech miesiącach przestoju w przyszłym tygodniu powracają na swoje stanowiska.

O czym jeszcze ze świata pieniądza warto wiedzieć dziś na koniec dnia? Zachęcam do lektury najnowszego odcinka "To był dzień".

Piątek 10 czerwca - najważniejsze wydarzenia ekonomiczne

20:00 Fed: zerowe stopy procentowe bez zmian

19:54 Pomoc z tarczy antykryzysowej przekroczyła 81,8 mld zł

18:58 Właściciele włoskich kin domagają się zniesienia obowiązku noszenia maseczek



18:50 TK: niekonstytucyjny przepis ws. utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

18:00 Dekarbonizacja napędza energetykę. WIG20 w bok

17:31 Poznańskie zakłady Volkswagena będą produkować auta dla Forda

16:36 Polacy we Francji wybiorą prezydenta RP listownie

16:23 KE wzywa internetowych gigantów do walki z dezinformacją

16:00 We Włoszech Polacy zagłosują na prezydenta RP tylko korespondencyjnie

15:54 Kolejne podwyżki na stacjach benzynowych

15:50 Getin Noble Bank rozszerza zwolnienia grupowe o maksymalnie 350 osób

15:47 Tyska fabryka FCA wznawia produkcję samochodów

15:46 Premier podał datę otwarcia granic

15:19 Jacek Sasin tłumaczy, dlaczego górnicy mają 100 proc. postojowego

15:15 Dzień Wolności Podatkowej. Od teraz pracujemy tylko na siebie

14:49 Pozew zbiorowy przeciwko mBankowi. Część kredytobiorców nie będzie musiała spłacać rat

14:40 NBP odkupił na przetargu obligacje za 8,64 mld zł

13:39 W Wielkiej Brytanii oraz Irlandii wybory prezydenta RP tylko korespondencyjnie

13:17 KE zaproponuje zniesienie restrykcji na granicach zewnętrznych UE od 1 lipca

13:15 Pielęgniarka w hotelu. Jak będą wyglądać wakacje w Tunezji?

13:00 Co czwarty rowerek i fotelik dziecięcy z wadami. Wyniki kontroli UOKiK

12:42 Co czwarty Hiszpan nie ma środków na opłatę rachunków

12:18 Biuro podroży oferuje zagraniczne pobyty w hotelach „tylko dla Czechów”

11:45 Francja: stan zagrożenia epidemicznego wygaśnie 10 lipca

11:29 10 tys. aut z usterkami. Wśród nich najpopularniejszy używany model w Polsce



11:25 "Czyste powietrze" - wniosek złożysz online

11:20 Kraje UE tracą miliardy euro na podróbkach

11:16 Szumowski: Chcemy, żeby za 3 tygodnie górnicy wrócili bezpiecznie do pracy

11:14 119 tys. etatów mniej. Koronawirus odpowiada za 25 proc. z nich

11:09 Bułgaria: nadzwyczajna sytuacja epidemiczna przedłużona do końca czerwca

10:41 Startuje nowy program "Sportowe wakacje Plus"

10:28 OECD: Polsce wychodzenie z kryzysu zajmie kilka lat

10:10 Nowa wersja aplikacji do śledzenia koronawirusa

09:46 MFW zatwierdził 5 mld dolarów pomocy dla Ukrainy

09:45 Węgry otworzą od piątku granicę z Chorwacją

09:15 Nikola chce być jak Tesla. Inwestorzy rzucili się na akcje

09:13 Kurs euro blisko 4,45 zł. Złoty już się nie umacnia

09:00 Ser z Biedronki wycofany przez bakterię

08:12 Rekordowy spadek popytu na węgiel

08:05 Ropa w USA tanieje po silnym wzroście amerykańskich zapasów surowca

07:42 PKO BP: Ceny mieszkań mogą spaść o kilkanaście procent

07:39 Jak będą działać ustawowe wakacje kredytowe?

07:32 Rosja przestała kupować złoto

07:16 Mieszkanie za głosowanie. Wysokimi nagrodami chcą przyciągnąć Rosjan do urn

07:15 Fiskus nie weźmie PIT od testów na koronawirusa

07:14 Epidemia wycina taksówki

07:02 3 tys. firm odwołało się w sprawie odmowy dofinansowania

06:53 Minister finansów: Deficyt będzie bezpieczny dla finansów państwa

06:46 Pszenica polskim hitem eksportowym

06:00 Wakacyjne dywidendy - te spółki z GPW płacą najwięcej

05:45 Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w tarczy 4.0

Malwina Wrotniak