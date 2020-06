Fed: zerowe stopy procentowe bez zmian

Kierownictwo Rezerwy Federalnej ponownie powstrzymało się przed zmianą stóp procentowych. Oznacza to, że stopa funduszy federalnych pozostała praktycznie na zerze.

Przedział stopy funduszy federalnych pozostał bez zmian na poziomie 0-0,25%. Taką decyzję Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) podjął jednogłośnie, wpisując się w oczekiwania rynku i ekonomistów.

Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie także na poprzednim posiedzeniu FOMC, które miało miejsce 29 kwietnia. Wcześniej, w połowie marca, na niezapowiedzianym, niedzielnym posiedzeniu marca Fed ściął stopy procentowe aż o 100 pb., ustalając cenę pieniądza w pobliżu zera. Równocześnie zwiększył wtedy program QE o 700 mld dolarów. Było to wtedy drugie „awaryjne” cięcie stóp procentowych po tym, jak 3 marca FOMC (czyli także w niedzielę) obniżył stopę funduszy federalnych o 50 pb.

Na obniżkach stóp się jednak nie skończyło. 23 marca Rezerwa Federalna ogłosiła nieograniczony skup papierów wartościowych oraz uruchomiła serię programów dostarczających kredyt do gospodarki. Ponadto 9 kwietnia Fed uruchomił kolejny program pożyczkowy – tym razem opiewający na astronomiczną kwotę 2,3 bln dolarów. 12 maja bank centralny USA ogłosił, że zacznie kupować notowane na giełdzie jednostki funduszy dłużnych

- Epidemia koronawirusa powoduje ogromne trudności dla ludzi i dla gospodarki w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wirus i środki powzięte w celu ochrony zdrowia publicznego skutkują ostrym spadkiem aktywności gospodarczej i falą utraconych miejsc pracy. Słabszy popyt i znacząco niższe ceny ropy naftowej powstrzymują inflację cen konsumenckich. Warunki finansowe uległy poprawie, po części odzwierciedlając środki polityki monetarnej powzięte, aby podtrzymać gospodarkę i przepływ kredytu do amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - czytamy w czerwcowym komunikacie FOMC.

Przez ostatnie trzy miesiąceskupując z rynku obligacje i płacąc za nie świeżo wykreowanymi pieniędzmi (a ściśle rzecz biorąc zwiększając stan rezerw banków komercyjnych).

- Komitet spodziewa się utrzymania obecnego poziomu stopy funduszy federalnych, dopóki nie będzie pewny, że gospodarka otrząsnęła się z ostatnich wydarzeń i że jest na ścieżce do osiągnięcia celów maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen – ta fraza z kwietniowego komunikatu pozostała bez zmian.

Rewolucyjnej zmianie uległy prognozy makroekonomiczne członków Komitetu. Mediana projekcji zakłada, że w 2020 roku PKB Stanów Zjednoczonych spadnie aż o 6,5%. W grudniu oczekiwano wzrostu o 2%. Za to rok później PKB ma się podnieść o 5%, a w 2020 roku o 3,5%. Stopa bezrobocia ma do końca tego roku obniżyć się do 9,3%, a następnie 6,5% i 5,5% odpowiednio na koniec 2021 r, i 2022 r.

Mimo oczekiwanego dynamicznego ożywienia po koronakryzysie większość członków FOMC zakłada, że do końca 2022 roku inflacja wydatków konsumenckich (PCE) pozostanie poniżej 2%. W związku z tym także stopa funduszy federalnych ma pozostać na niemal zerowym poziomie przynajmniej przez następne 2,5 roku.

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell przyznał, że członkowie FOMC dyskutowali na temat wprowadzenia niekonwencjonalnych środków prowadzenia polityki monetarnej.

Prezes Powell wspomniał oforward guidance, programie skupu aktywów (QE ) oraz kontroli krzywej dochodowości (YCC). O możliwości wprowadzenia tego ostatniego instrumentu – czyli ustalenia górnej granicy rentowności obligacji skarbowych – na rynku intensywnie spekulowano od kilki tygodni. Nie wspomniał za to o możliwości wprowadzenia ujemnych stóp procentowych.

Następne posiedzenie kierownictwa Fedu zaplanowane jest na 28-29 lipca. Rynek nie spodziewa się zmiany stopy funduszy federalnych przynajmniej przez następne 12 miesięcy - wynika z obliczeń FedWatch Tool.

KK