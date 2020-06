Rosja przestała kupować złoto

W ostatnich latach Rosja była jednym z głównych kupujących na rynku złota. Okres zbrojenia się w złoto przerwany został w kwietniu 2020 r.

Centralny Bank Rosji jak postanowił, tak zrobił. W kwietniu nie kupił ani grama złota z krajowego rynku, nie zwiększając tym samym swoich rezerw po raz pierwszy od grudnia 2016 r.

Wręcz przeciwnie, jak wynika z danych zebranych przez World Gold Council, w kwietniu rosyjskie rezerwy spadły o 400 kg, do poziomu 2298,7 tony. Powody tego ubytku nie są znane.

Kwietniowe wstrzymanie zakupów jest realizacją komunikatu ogłoszonego pod koniec marca.

- Od 1 kwietnia 2020 r. Centralny Bank Rosji zawiesza zakupy złota na krajowym rynku. Przyszłe decyzje dotyczące zakupów złota będą uzależnione od sytuacji na rynkach finansowym – ogłosił bank w lakonicznym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Wielkie rosyjskie zakupy

W ostatnich latach CBR był jednym z największych nabywców na rynku złota. Wzmożone zakupy Rosjanie zaczęli po kryzysie 2008-2009. Trwająca ponad dekadę passa, z rzadka przerywana jedynie pojedynczymi miesiącami braku aktywności, wydźwignęła stan rosyjskich rezerw złota z poziomu 500 do blisko 2300 ton.

Omawiane wielkie złote zakupy pozwoliły Rosji na awans z 9. na 5. miejsce państw o największych raportowanych rezerwach złota. Oznacza to przeskoczenie Chin (o ile kraj ten faktycznie na bieżąco informuje o rezerwach - w przeszłości zdarzały się nagłe skoki rezerw), Holandii, Japonii i Szwajcarii. W bezpośrednim zasięgu Rosjan są już Francuzi i Włosi.

Kraje o największych rezerwach złota 2008 2020 1 USA 8 133,5 1 USA 8 133,5 2 Niemcy 3 417,4 2 Niemcy 3 363,6 3 Francja 2 568,3 3 Włochy 2 451,8 4 Włochy 2 451,8 4 Francja 2 436,0 5 Szwajcaria 1 113,2 5 Rosja 2 298,7 6 Japonia 765,2 6 Chiny 1 948,3 7 Holandia 621,4 7 Szwajcaria 1 040,0 8 Chiny 600,0 8 Japonia 765,2 9 Rosja 457,0 9 Indie 653,0 10 Tajwan 423,0 10 Holandia 612,5 Źródło: WGC

Jak obliczył Bloomberg, tylko w ciągu ostatnich 5 lat Rosja przeznaczyła na zakup złota 40 mld dolarów. Obecnie kruszec stanowi 22,2 proc. rezerw walutowych tego kraju. To wyraźnie więcej niż w Japonii (3,1 proc.), Szwajcarii (6,7 proc.), Chinach (3,3 proc.) czy Wielkiej Brytanii (9,8 proc.), lecz równocześnie mniej niż we Francji (65 proc.), Włoszech (70,5 proc.), Niemczech (75 proc.) czy USA (79,1 proc.). Oczywiście w porównaniach tych należy uwzględnić to, że rubel w żadnej mierze nie jest walutą równie istotną co dolar, euro, funt czy jen.

Michał Żuławiński