Wakacyjne dywidendy - te spółki z GPW płacą najwięcej

Koronawirus przetrzebił dywidendowe szeregi na GPW, letnie kalendarium ma jednak nadal sporo do zaoferowania inwestorom poszukującym spółek, które podzielą się zyskiem.

W czerwcu na inwestorów wciąż czeka siedem dywidend zatwierdzonych już przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. Najwyższą stopę dywidendy proponuje obecnie Lena (7,7 proc.), w której dzień dywidendy przypada na 15 czerwca, a jej wypłata na 29 czerwca. Dla spółki będzie to dziesiąty rok dzielenia się zyskiem z rzędu.

Dzień później, 16 czerwca, przypada dzień dywidendy w newconnectowym Indosie (5,6 proc.), a 18 czerwca w dwójce innych regularnych dywidendowców: Dektrze (6,7 proc.) i Unimocie (4,9 proc.). Dla Dektry będzie to dziewiąty rok z dywidendą z rzędu, Unimot miał rok przerwy, wcześniej zaś płacił nieprzerwanie od 2013.

Nadchodzące dywidendy - czerwiec Spółka Oznaczenie Wielkość dywidendy Waluta Stopa dywidendy* Źródło Dzień dywidendy Dzień wypłaty Lena Lighting LEN:PL 0,3 PLN 7,65% WZA 15.06.2020 29.06.2020 Indos INS:PL 0,19 PLN 5,56% WZA 16.06.2020 30.06.2020 Dektra DKR:PL 0,4 PLN 6,72% WZA 18.06.2020 02.07.2020 Unimot UNT:PL 1,97 PLN 4,88% WZA 18.06.2020 09.07.2020 Gremi Media GME:PL 2,16 PLN 1,25% Zarząd 19.06.2020 26.06.2020 Mercator Medical MRC:PL 0,5 PLN 1,05% WZA 19.06.2020 26.06.2020 Mo-Bruk MBR:PL 10,25 PLN 4,93% Rada Nadzorcza 22.06.2020 29.06.2020 PlayWay PLW:PL 9,46 PLN 2,03% Rada Nadzorcza 22.06.2020 30.06.2020 Caspar Asset Management CSR:PL 1,74 PLN 6,54% Rada Nadzorcza 23.06.2020 02.07.2020 Talex TLX:PL 0,4 PLN 4,65% Zarząd 24.06.2020 02.07.2020 0,2 03.11.2020 Asseco SEE ASE:PL 0,74 PLN 1,92% Rada Nadzorcza 25.06.2020 08.07.2020 Korporacja KGL KGL:PL 0,34 PLN 2,34% WZA 25.06.2020 16.07.2020 Stalexport STX:PL 0,05 PLN 1,63% Rada Nadzorcza 26.06.2020 06.07.2020 City Service CTS:PL 0,094 EUR 4,63% Zarząd 30.06.2020 29.07.2020 Małkowski-Martech MMA:PL 0,08 PLN 5,88% Rada Nadzorcza 30.06.2020 07.07.2020 Źródło: PAP. *Według ceny z dnia 05-06-20, tabela aktualizowana w każdy poniedziałek

Grono spółek, które mają jeszcze przed sobą dywidendę w czerwcu, uzupełnia Mercator, choć stopa sięga jedynie 1 proc. Przypomnijmy, że notowania spółki wywindowała "rękawiczkowa" hossa towarzysząca koronawirusowi. Pod koniec czerwca zyskiem podzieli się także Korporacja KGL.

Lipiec Spółka Oznaczenie Wielkość dywidendy Waluta Stopa dywidendy* Źródło Dzień dywidendy Dzień wypłaty Aqua AQU:PL 0,73 PLN 4,59% Rada Nadzorcza 01.07.2020 14.07.2020 Budimex BDX:PL 4,56 PLN 1,94% Zarząd 01.07.2020 14.07.2020 Śnieżka SKA:PL 2,6 PLN 3,28% Zarząd 01.07.2020 15.07.2020 Pepees PPS:PL 0,12 PLN 6,67% WZA 01.07.2020 31.07.2020 Unibep UNI:PL 0,11 PLN 2,50% Zarząd 01.07.2020 10.07.2020 0,11 01.10.2020 ZA Puławy ZAP:PL 5,45 PLN 5,69% Rada Nadzorcza 02.07.2020 16.07.2020 CEZ CEZ:PL 34 CZK 6,80% Rada Dyrektorów 03.07.2020 03.08.2020 Maxcom MXC:PL 2 PLN 13,16% Zarząd 03.07.2020 23.07.2020 Ultimate Games ULG:PL 0,4 PLN 1,14% WZA 03.07.2020 17.07.2020 Comarch CMR:PL 1,5 PLN 0,73% Rada Nadzorcza 06.07.2020 16.07.2020 Feerum FEE:PL 0,5 PLN 4,07% Rada Nadzorcza 06.07.2020 30.09.2020 Wasko WAS:PL 0,02 PLN 1,15% Zarząd 06.07.2020 31.07.2020 Mirbud MRB:PL 0,02 PLN 1,60% Zarząd 07.07.2020 13.08.2020 Hortico HOR:PL 0,05 PLN 2,98% Zarząd 09.07.2020 30.07.2020 Euro-Tax.pl ETX:PL 0,2 PLN 8,06% Zarząd 14.07.2020 22.07.2020 0,1 30.10.2020 Lentex LTX:PL 0,65 PLN 6,63% WZA 14.07.2020 23.07.2020 PKN Orlen PKN:PL 1 PLN 1,38% WZA 14.07.2020 28.07.2020 Delko DEL:PL 0,45 PLN 2,74% Rada Nadzorcza 16.07.2020 30.07.2020 Kompap KMP:PL 0,3 PLN 4,35% WZA 16.07.2020 25.08.2020 Simple SME:PL 0,42 PLN 6,43% Zarząd 17.07.2020 31.07.2020 0,13 30.09.2020 PGNiG PGN:PL 0,09 PLN 2,08% Zarząd 20.07.2020 03.08.2020 Aplisens APN:PL 0,25 PLN 2,55% Rada Nadzorcza 23.07.2020 06.08.2020 Atende ATD:PL 0,22 PLN 6,32% Zarząd 24.07.2020 10.08.2020 Izostal IZS:PL 0,11 PLN 4,31% Rada Nadzorcza 24.07.2020 12.08.2020 Giełda Papierów Wartościowych GPW:PL 2,4 PLN 5,81% Rada Nadzorcza 28.07.2020 11.08.2020 Odlewnie Polskie ODL:PL 0,25 PLN 5,23% Zarząd 31.07.2020 21.08.2020 Torpol TOR:PL 0,9 PLN 8,00% Rada Nadzorcza 31.07.2020 30.10.2020 Źródło: PAP. *Według ceny z dnia 05-06-20, tabela aktualizowana w każdy poniedziałek

Nie oznacza to jednak końca czerwcowych dywidend, w wielu spółkach trwa bowiem odliczanie dni do walnego zgromadzenia zatwierdzającego wypłaty. Wśród podmiotów, które chcą jeszcze w czerwcu podzielić się zyskiem, najwyższą stopę oferuje Caspar Asset Management (6,5 proc.). "Dywidendowe" walne zaplanowano na 10 czerwca.

W lipcu największą stopę proponuje Maxcom (13 proc.), póki co to jednak tylko propozycja zarządu i musi zostać potwierdzona na walnym 23 czerwca. Na potwierdzenie oczekują też propozycje Euro-Taksa (8,1 proc.) oraz czeskiego CEZ-u (6,9 proc.).

Pośród "klepniętych" już lipcowych dywidend na najwyższe stopy (ponad 6 proc.) mogą liczyć akcjonariusze Pepeesu (dzień dywidendy 1 lipca 2020 roku) i Lenteksu (14 lipca). Akcjonariusze tej ostatniej spółki wciąż zresztą czekają również na decyzję o wypłacie dodatkowej dywidendy, która może zwiększyć stopę aż do 10 proc.

Sierpień i później Spółka Oznaczenie Wielkość dywidendy Waluta Stopa dywidendy* Źródło Dzień dywidendy Dzień wypłaty Inpro INP:PL 0,15 PLN 3,36% Rada Nadzorcza 03.08.2020 17.08.2020 Hydrotor HDR:PL 1 PLN 3,50% Zarząd 14.08.2020 08.09.2020 Polski Holding Nieruchomości PHN:PL 0,54 PLN 4,32% Zarząd 17.08.2020 31.08.2020 Apator APT:PL 0,65 PLN 3,20% Zarząd 17.08.2020 31.08.2020 Kruszwica KSW:PL 2,8 PLN 4,65% Rada Nadzorcza 20.08.2020 09.09.2020 Passus PAS:PL 0,05 PLN 0,42% WZA 20.08.2020 19.11.2020 Bio Planet BIP:PL 0,33 PLN 1,83% Zarząd 10.09.2020 24.09.2020 Lotos LTS:PL 1 PLN 1,52% Rada Nadzorcza 14.09.2020 28.09.2020 Biogened BGD:PL 0,2 PLN 1,55% Zarząd 15.09.2020 16.11.2020 Novita NVT:PL 5,2 PLN 8,23% Rada Nadzorcza 25.09.2020 05.10.2020 Immobile GKI:PL 0,02 PLN 0,78% Zarząd 29.09.2020 13.10.2020 Projprzem PJP:PL 0,6 PLN 3,76% Zarząd 29.09.2020 13.10.2020 Cyfrowy Polsat CPS:PL 0,35 PLN 3,57% Rada Nadzorcza 15.10.2020 22.10.2020 0,65 11.01.2021 Niesprecyzowane Forbuild BTX:PL 0,28 PLN 7,87% WZA - - Geotrans GTS:PL 0,8 PLN 3,09% WZA - - Kernel KER:PL 0,25 USD 2,30% Zarząd - - Krka KRK:PL 4,25 EUR 4,93% Rada Nadzorcza - - Labo Print LAB:PL 0,15 PLN 1,47% Zarząd - - Makarony Polskie MAK:PL 0,25 PLN 4,59% Zarząd - - Movie Games MOV:PL 0,32 PLN 0,45% Zarząd - - NTT System NTT:PL 0,07 PLN 2,89% Rada Nadzorcza - - Oponeo.pl OPN:PL 0,1 PLN 0,40% Zarząd - - Rawlplug RWL:PL 0,33 PLN 4,23% Zarząd - - Sunex SNX:PL 0,1 PLN 0,82% Zarząd - - Talanx TNX:PL 1,5 EUR 3,91% Zarząd - - Vindexus VIN:PL 0,1 PLN 1,81% Zarząd - - Źródło: PAP. *Według ceny z dnia 05-06-20, tabela aktualizowana w każdy poniedziałek

Kalendarz na sierpień i kolejne miesiące to już głównie zapowiedzi. Przypomnijmy, że spółki zgodnie z przepisami mają na decyzję o podziale zysku pół roku, więc przy standardowym roku obrotowym dawałoby to czas do końca czerwca na wyjaśnienie kwestii dywidendy. Rok 2020 jest jednak nadzwyczajny i z powodu koronawirusa spółki zyskały dodatkowy czas nie tylko na publikację wyników, ale także i przeprowadzenie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym zatwierdzana jest dywidenda. Sezon w tym roku może się zatem nieco przesunąć, choć warto odnotować, że wiele spółek zdążyło wypłacić dywidendę już przed okresem objętym przez nas badaniem w tym artykule.

Jak otrzymać dywidendę?

By uzyskać dywidendę, potrzebna jest przede wszystkim decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy, która w naszych tabelkach oznaczana jest jako "WZA". Rekomendacje zarządu, rady nadzorczej czy rady dyrektorów często są wskazówkami i WZA je zatwierdzają, to jednak decyzja WZA jest konieczna do wypłaty dywidendy. Dlatego też w samym kalendarium sporo może się jeszcze zmienić.

Walne zgromadzenie podejmuje decyzję dotyczącą nie tylko wysokości dywidendy, ale także i dnia dywidendy oraz dnia jej wypłaty. Z punktu widzenia otrzymania praw do dywidendy ważny jest ten pierwszy, jednak zasady nie są takie proste, jakby się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Z powodu systemu rozliczeniowego stosowanego przez GPW, by otrzymać prawo do dywidendy, akcje należy posiadać nie tyle w dniu dywidendy, co na zamknięciu przedostatniej sesji przed dniem dywidendy. Przykładowo dla Orlenu, który dzień dywidendy ma wyznaczony 14 lipca (wtorek), faktycznym dniem rozliczenia będzie 10 lipca (piątek). 13 lipca (w poniedziałek) notowania Orlenu ruszą obniżone o wielkość dywidendy, a akcjonariusze będą je mogli sprzedać bez utraty prawa do dywidendy.

Na samą wypłatę poczekać należy oczywiście do dnia wypłaty dywidendy. Na konto wpłynie jednak nie tyle pełna kwota przypadająca akcjonariuszowi, a kwota pomniejszona o podatek. Państwo zabierze inwestorowi 19 proc. To tzw. "podatek Belki", o którym pisaliśmy więcej m.in. w artykule " Więcej szkody, niż pożytku ".

Adam Torchała