119 tys. etatów mniej. Koronawirus odpowiada za 25 proc. z nich

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku liczba pracujących spadła o 3,6 proc. w stosunku do końcówki IV kwartału 2019 roku. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, jest to sytuacja nietypowa, ponieważ od 2012 roku I kwartał charakteryzował się wzrostem pracujących.

Według najnowszych danych GUS w I kwartale 2020 roku zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy. Niemal 1/4 została usunięta przez skutki epidemii koronawirusa. Zwolnienia miały miejsca w mniejszych firmach, które zatrudniają do 50 osób. Jak czytamy w komunikacie, biorąc pod uwagę rodzaj działalności według PKD, liczba miejsc pracy zlikwidowanych z powodu sytuacji epidemicznej w poszczególnych sekcjach była najczęściej proporcjonalna do liczby miejsc zlikwidowanych ogółem. Największy udział w zwolnieniach z powodu COVID-19 miała sekcja handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli.

Spadła znacząco również liczba wolnych miejsc pracy - o blisko 40 proc. względem poprzedniego kwartału.

"W I kwartale 2020 r. w Polsce zaczął się rozprzestrzeniać wirus SARS-CoV-2. Pomimo uruchomienia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wywołanej tym wirusem choroby COVID-19, takich jak praca zdalna czy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem do lat 8, liczba pracujących była mniejsza niż w końcu 2019 r. Wzrosła względem końca poprzedniego kwartału liczba zlikwidowanych miejsc pracy, spośród których co 4 zlikwidowano z powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID-19", podsumowuje GUS.

Praca zdalna w czasie epidemii

Likwidacja miejsc pracy to jedna strona ograniczenia działalności w czasie epidemii, druga to przejście na wykonywanie obowiązków służbowych na odległość. Na koniec marca 2020 roku udział osób, które pracowały zdalnie, wyniosła 11 proc., częściej miała miejsce w sektorze publicznym niż w prywatnym. Co szósty pracowników sektora publicznego korzystał z tzw. home office. Taka forma pracy była charakterystyczna w jednostkach zatrudniających od 10 do 49 osób.

Przestawienie się na pracę zdalną było zróżnicowane ze względu na rodzaj działalności. W przemyśle i budownictwie na odległość swoje obowiązki wykonywało prawie 5 proc. zatrudnionych, trzykrotnie więcej w usługach. W IT i edukacji zmiana objęła 40 proc. pracowników.

Weronika Szkwarek