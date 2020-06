To był dzień. Najważniejsze wiadomość z 8 czerwca 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Choć większość z nas zapewne oswoiła się już z nowym koronawirusem, dziś ponownie otrzymaliśmy ostrzeżenie, że to nie koniec epidemii. W poniedziałek zanotowaliśmy nowy dzienny rekord nowych zakażeń. Rząd zapewnia, że epidemia jest pod kontrolą, ale nowe ogniska epidemii oraz liczby pokazują co innego. Pokazują, że epidemia trwa i nie zamierza łatwo ustąpić. Szczegółowe statystyki i mapa w naszym artykule.

Nieprzerwanie najwięcej nowych chorych dostarczają nam śląskie kopalnie. W efekcie od wtorku ma zostać wstrzymane wydobycie węgla w aż 12 kopalniach. Nawet tych, gdzie wśród załogi koronawirusa nie stwierdzono. Co ciekawe, górnicy, w przeciwieństwie do innych zmuszonych do postojowego, mają otrzymać 100 proc. wynagrodzenia za przymusowy brak pracy.

To nie koniec dzisiejszych koronawirusowych tematów. Ale po kolei.

Prawo stanowione przez posłów jest tak proste i zrozumiałe (sarkazm), że rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw musiał poprosić ministerstwo o wyjaśnienia dotyczące korzystania z niektórych rozwiązań ujętych w tzw. tarczy antykryzysowej.

Z bardziej optymistycznych wiadomości – w najbliższych dniach ma zapaść decyzja dotycząca otwarcia polskich granic. Wiemy już także mniej więcej, jak będą wyglądały wybory w czasach zarazy – Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt wytycznych.

Na przedwyborczym topie wciąż znajduje się temat bonu turystycznego. Pojawiają się wciąż coraz to nowe informacje. Bon ma być przyznawany bez kryterium dochodowego, a podatnicy zapłacą za niego w sumie 3 mld zł.

Pozytywne informacje także na koniec. Po medialnych doniesieniach o tym, że Poczta Polska z pełną determinacją ściąga zaległy abonament, nie zwracając uwagi na braki formalne i pisane odwołania, wicepremier Jacek Sasin polecił Poczcie wstrzymanie tych działań.

Więcej pieniędzy w portfelach niektórych osób przyniesie także decyzja linii lotniczych Ryanair o rozpoczęciu zwrotu pieniędzy klientom za niezrealizowane połączenia.

Poniżej w telegraficznym skrócie najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro.

