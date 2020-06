3 rzeczy, które zmieniły się w kredytach hipotecznych

Od czasów „przed pandemią” rynek kredytów hipotecznych zmienił się nie do poznania. Bankier.pl porównał rankingi, które dzieli zaledwie pięć miesięcy. Zestawienie wyników pokazuje kilka ważnych trendów.

W 2020 r. rynek kredytów hipotecznych wchodził w doskonałej formie. Rosnąca sprzedaż, drożejące nieruchomości i wspinające się dochody gospodarstw domowych dawały szansę na poprawienie poprzednich rekordów. W połowie marca gospodarka stanęła, a kredytodawcy szybko zareagowali na zmiany w otoczeniu.

W ciągu kilku tygodni od początku pandemii i wprowadzenia obostrzeń banki skorygowały zasady udzielania finansowania. Później nadeszła seria obniżek stóp procentowych, które sprowadziły wskaźniki WIBOR do rekordowo niskich poziomów. Efekty widać w porównaniach ofert sprzed okresu pandemicznego i po pierwszych etapach odmrożenia gospodarki.

Przyjrzeliśmy się styczniowemu i majowemu rankingowi kredytów hipotecznych Bankier.pl. W obu przypadkach banki otrzymały ten sam profil kredytobiorcy – rodzina „2 plus 2” o miesięcznym dochodzie 10,5 tys. zł. Założyliśmy, że klienci utrzymują się z umów o pracę na czas nieokreślony i zamierzają kupić dom w zabudowie szeregowej na rynku pierwotnym. Cena nieruchomości wynosiła 640 tys. zł.

1. Z 20-procentowym wkładem własnym możesz odejść z kwitkiem

Jedną z najważniejszych zmian na rynku hipotek było zwiększenie wymagań dotyczących wkładu własnego. Większość banków w kwietniu i maju wprowadziła nowe, wyższe progi. W styczniu 2020 r. profilowi kredytobiorcy dysponujący środkami na 20 proc. wartości inwestycji mogli przebierać w ofertach. Wszystkie banki biorące udział w rankingu (poza Pekao Bankiem Hipotecznym, który nie finansuje domów) przedstawiły symulacje.

Lista propozycji w maju była znacznie skromniejsza. „Wykruszyły się” następujące banki, oczekujące obecnie co najmniej 30-procentowego wkładu własnego:

Bank BPS,

Bank Pekao (dopuszczający niższą wpłatę własną, ale nie przy zakupie nieruchomości o powierzchni powyżej 80 mkw.),

Bank Ochrony Środowiska,

ING Bank Śląski.

„30 is the new 20” można powiedzieć, podsumowując zmiany. Jeszcze kilka miesięcy temu mając odłożone oszczędności na jedną piątą ceny mieszkania, mogliśmy liczyć na otrzymanie propozycji w każdym banku (oczywiście pod dodatkowym warunkiem posiadania zdolności kredytowej). Teraz, by mieć taki wybór, trzeba dysponować wkładem własnym o 10 pp. wyższym. Dlatego też w rankingach Bankier.pl prezentujemy również propozycje dla takiego scenariusza.

Profilowi kredytobiorcy w maju 2020 r. zapłaciliby miesięczną ratę niższą o średnio 230 zł niż ci sami klienci w styczniu. I to mimo, o czym za moment, wzrostu marż kredytowych w niektórych instytucjach. Warto dodać, że zestawienie nie uwzględniało jeszcze efektu ostatniego cięcia stóp – większość banków przygotowała symulacje dla WIBOR na poziomie 0,69 proc.

Różnica w wysokości raty równej w styczniu i kwietniu 2020 r. (ten sam profil kredytobiorców, LTV 80 proc., wartość nieruchomości 640 tys. zł) Bank Rata równa w kwietniu 2020 r. Rata równa w styczniu 2020 r. Różnica Alior Bank 2 098 zł 2 448 zł - 350 zł Bank BPS Brak oferty 2 299 zł - Bank Millennium 2 071 zł 2 359 zł - 288 zł Bank Pekao Brak oferty 2 314 zł - Bank Pocztowy 2 019 zł 2 331 zł - 312 zł BNP Paribas Bank 2 079 zł 2 278 zł - 199 zł BOŚ Brak oferty 2 386 zł - Credit Agricole 2 091 zł 2 278 zł - 187 zł ING Bank Śląski Brak oferty 2 348 zł - mBank (1) 2 536 zł 2 541 zł - 5 zł PKO BP 2 045 zł 2 338 zł - 293 zł PKO BP (2) 2 032 zł 2 324 zł - 292 zł Santander Bank 2 234 zł 2 357 zł - 123 zł (1) Bank nie zmienił w tym okresie stawki bazowej WIBOR. (2) Oferta dla klienta posiadającego ROR, z 6-miesięcznym stażem. Źródło: Banki, 13-17.1.2020, 18-26.5.2020.

Można byłoby oczekiwać, że spadek oprocentowania kredytów hipotecznych przełoży się na wzrost szacowanej zdolności kredytowej klientów (nawet biorąc pod uwagę, że kredytodawcy muszą uwzględniać pewien bufor na możliwe zmiany oprocentowania w przyszłości). W międzyczasie jednak niektóre banki zaostrzyły kryteria oceny finansowej wydolności klientów. Efektem jest spadek zdolności kredytowej sięgający gdzieniegdzie setek tysięcy złotych.

Różnica w szacunkach maksymalnej zdolności kredytowej w styczniu i kwietniu 2020 r.

(ten sam profil kredytobiorców, LTV 80 proc., dochód miesięczny 10,5 tys. zł) Bank Szacunkowa maksymalna

zdolność kredytowa

w kwietniu 2020 r. Szacunkowa maksymalna

zdolność kredytowa

w styczniu 2020 r. Różnica Alior Bank 1 082 046 zł 977 941 zł + 104 105 zł Bank Millennium 670 000 zł 1 000 000 zł - 330 000 zł Bank Pekao Brak oferty 1 026 400 zł - Bank Pocztowy 1 150 000 zł 1 020 000 zł + 130 000 zł BNP Paribas Bank 1 149 512 zł 1 115 065 zł + 34 447 zł BOŚ Brak oferty 988 502 zł - Credit Agricole 958 213 zł 1 068 814 zł - 110 601 zł ING Bank Śląski Brak oferty 1 047 000 zł - mBank (1) 713 103 zł 1 013 459 zł - 300 356 zł PKO BP 743 500 zł 947 200 zł - 203 700 zł Santander Bank 925 354 zł 949 913 zł - 24 559 zł (1) Bank nie zmienił w tym okresie stawki bazowej WIBOR. Źródło: Banki, 13-17.1.2020, 18-26.5.2020.

3. Marże wzrosły w większości banków

Kredyty hipoteczne od dłuższego czasu drożeją. Proces ten śledzimy w serii raportów HipoTracker Bankier.pl. Ostatnie miesiące nie przyniosły zmiany trendu, a niektóre instytucje wycofały się z okresowo organizowanych promocji.

Różnica w marży kredytowej w styczniu i kwietniu 2020 r.

(ten sam profil kredytu i kredytobiorców, LTV 80 proc.) Bank Marża w kwietniu 2020 r. Marża w styczniu 2020 r. Różnica Alior Bank 2,09 pp. 2,29 pp. - 0,20 pp. Bank BPS Brak oferty 1,79 pp. - Bank Millennium 2,00 pp. 2,00 pp. 0,00 pp. Bank Pekao Brak oferty 1,84 pp. - Bank Pocztowy 1,79 pp. 1,89 pp. - 0,10 pp. BNP Paribas Bank 2,00 pp. 1,70 pp. + 0,30 pp. BOŚ Brak oferty 2,00 pp. - Credit Agricole 2,05 pp. 1,70 pp. + 0,35 pp. ING Bank Śląski Brak oferty 1,89 pp. - mBank 2,60 pp. 2,60 pp. 0,00 pp. PKO BP 1,90 pp. 1,85 pp. + 0,05 pp. Santander Bank 2,59 pp. 1,99 pp. + 0,60 pp. Źródło: Banki, 13-17.1.2020, 18-26.5.2020.

W porównaniu ze styczniem 4 instytucje zaproponowały profilowym kredytobiorcom wyższą marżę. W dwóch przypadkach warunki były takie same, a w pozostałych dwóch – nieco lepsze niż na początku roku.

Czego nie widać w rankingach?

W trakcie pandemii kredytodawcy zmieniali nie tylko cenniki i parametry stosowane w ocenie zdolności kredytowej. Zmieniły się także jakościowe elementy procedur. Banki przyjęły bardziej konserwatywne podejście, czego przykładem może być brak akceptacji niektórych źródeł dochodów, skupienie się na klientach wewnętrznych i generalnie większy nacisk na indywidualne podejście do przyjmowanych wniosków. W efekcie wzrósł odsetek odrzucanych aplikacji – finansowanie stało się trudniej dostępne.

Dopóki utrzymywać się będzie niepewność, co do dalszych losów gospodarki, trudno oczekiwać powrotu do bardziej liberalnych zasad. Odmrażanie na rynku kredytów hipotecznych będzie zapewne powolne i stopniowe.

Michał Kisiel