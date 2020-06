Na zerowych stopach procentowych zyskają nieliczni

Stało się. Rada Polityki Pieniężnej wyzerowała nam najważniejszą cenę w gospodarce. W ten sposób Polska dołączyła do niechlubnego grona krajów o zerowych stopach procentowych, co doprowadzi do obalenia starych paradygmatów inwestycyjnych.

28 maja RPP zaskoczyła rynek i ścięła stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego z 0,50% do zaledwie 0,10%. Czyli w praktyce do zera. W ten sposób Polska dołączyła do krajów Zachodu, gdzie zerowe (lub wręcz ujemne) stopy procentowe obowiązują od przeszło dekady. Uważam majowe posunięcie rady za niezrozumiałe, niepotrzebne i przede wszystkim bardzo szkodliwe.

Tektoniczna zmiana w finansach

Już przed kryzysem – wywołanym bezprecedensowym „zamknięciem gospodarki” przez władze – w Polsce panowała represja finansowa. Czyli stan, w którym oszczędzający nie są w stanie w bezpieczny sposób ochronić swoich pieniędzy przed niszczącym wpływem inflacji. Od 2017 roku stopy w NBP utrzymywane były z reguły poniżej poziomu bieżącej inflacji CPI, zatem trzymanie pieniędzy na lokatach bankowych czy w obligacjach skarbowych przynosiło realne straty.

Przypomnijmy też, że jeszcze trzy miesiące temu stopy procentowe w Polsce wynosiły 1,50%, co także było rekordowo niskim (i w mojej ocenie stanowczo zbyt niskim) poziomem. Ale tydzień temu decydenci z RPP przekroczyli Rubikon. Bo różnica między 0,50% a 0,10% – choć z pozoru niewielka – stanowi tektoniczną zmianę w polskich finansach.

Rewolucja w 5 punktach

Po pierwsze, sprowadzenie stóp procentowych praktycznie do zera w zasadzie podważa sens oszczędzania pieniędzy. Jaki jest cel gromadzenia oszczędności, skoro nie generują one odsetek, a ceny dóbr i usług, które możemy za nie kupić, nieustannie idą w górę? Przekaz prezesa Glapińskiego i spółki jest więc trywialnie prosty: przestańcie oszczędzać, wydajcie wszystkie pieniądze, a najlepiej jeszcze weźcie kredyt. Jest to centralnie planowana promocja finansowej nieroztropności i jednocześnie karanie ludzi za przezorność i dbanie o własny portfel.

W pierwszej kolejności wychłostani zostali oszczędzający. Ale na dłuższą metę uderzenie w oszczędności zaszkodzi całej gospodarce, ograniczając przyszłe inwestycje i potencjał produkcyjny Polski. To typowy przykład polityki, która bieżący interes rządzących (tj. obniżenie kosztów obsługi szybko rosnącego długu publicznego) przekłada nad długofalowe interesy ekonomiczne kraju.

. Doświadczenia Japonii, Stanów Zjednoczonych czy Europy uczą, że wyjście z reżimu zerowych stóp procentowych jest bardzo trudne, a może nawet niewykonalne bez gruntownej zmiany obecnego systemu finansowego. Dlatego należy oczekiwać, że zerowe (lub prawie zerowe) stopy procentowe pozostaną z nami na długo, nawet jeśli inflacja CPI będzie wysoka.

Warto więc przygotować się na dłuższy okres tej „nienormalnej” sytuacji. W wielu przypadkach będzie to oznaczało konieczność zmiany założeń inwestycyjnych i opróżnienia portfela z wielu bezpiecznych instrumentów: przede wszystkim lokat bankowych, papierów skarbowych i funduszy obligacji.

Po trzecie, obniżenie stóp procentowych może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego i ograniczy akcję kredytową zamiast ją zwiększyć. A wszystko przez taki jeden przepis rodem z głębokiego średniowiecza, który przymusowo ogranicza wysokość pobieranych odsetek (tzw. ustawa antylichwiarska). Limit maksymalnego oprocentowania określa się według wzoru: (stopa referencyjna NBP +3,5%)*2. Przy stopie na poziomie 1,50% wynosił on 10%. Ale przy stopie w wysokości 0,10% bank nie może zażądać odsetek wyższych niż 7,2% rocznie.

Jeśli banki obniżą oprocentowanie depozytów w pobliże zera, to maksymalna marża odsetkowa wyniesie ok. 7 pp. Ta marża musi pokryć koszty funkcjonowania banku (pensje pracowników, utrzymanie placówek, koszty IT etc.) oraz ryzyko kredytowe. Jeśli bank oceni ryzyko związane z kredytem powyżej limitu oprocentowania, to takiego kredytu po prostu nie udzieli. W konsekwencji część potencjalnych kredytobiorców o niższej wiarygodności (zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw) zostanie odprawiona z kwitkiem. Rzecz jasna banki będą się przed tą „antylichwą” bronić, podnosząc opłaty, prowizje i wciskając zupełnie niepotrzebne „ubezpieczenia”. Może też odbiją to sobie, podnosząc marże bardziej wiarygodnym klientom (np. w segmencie kredytów mieszkaniowych).

Lecz po czwarte, nawet te sztuczki nie uchronią sektora bankowego przed drastycznym obniżeniem rentowności. Już teraz banki przytłamszone są wysokimi składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, podatkiem bankowym i stosunkowo wysokimi wymogami regulacyjnymi (co zresztą samo w sobie nie jest złe). Dorzucanie im do tego zerowych stóp procentowych może doprowadzić do sytuacji, w której słabsi kredytodawcy popadną w tarapaty finansowe (już teraz kilka banków ma problemy z osiągnięciem rentowności) lub zostaną sprzedane silniejszym graczom. Ta wymuszona konsolidacja branży negatywnie odbije się na konkurencji, co w konsekwencji będzie oznaczało wyższe ceny usług bankowych w przyszłości.

„Odzyskany” przez państwo Pekao SA szacuje, że tylko w 2020 roku decyzje RPP obniżą jego wynik netto o 500-700 mln zł. Kontrolowany przez Skarb Państwa PKO BP ocenia utracone wpływy na 850-900 mln zł. Prywatny Santander mówi o 635-700 mln zł, a mBank o 250-300 mln zł. Analitycy DM Trigon szacują, że zyski całego sektora spadną o 25-30%, ale są też głosy mówiące o spadku rzędu 50%.

Może i szeroka publika nie będzie ronić łez z powodu okrojenia bankowych profitów, ale skutki inwestycyjne będą daleko idące. Obniżka stóp w RPP oznacza, że niskie wyceny akcji banków notowanych na warszawskiej giełdzie na długo mogą pozostać zdołowane. Tymczasem sektor bankowy ma spory udział w giełdowych indeksach, więc jego słabość będzie skutkowała niższymi wycenami jednostek funduszy inwestycyjnych, w tym także emerytalnych. Inwestorzy indywidualni muszą się liczyć z okrojeniem bankowych dywidend w następnych latach.

Po piąte, zerowe stopy procentowe można potraktować jako zbiorowy bailout dla tych wszystkich, którzy w ostatnich latach zadłużyli się na zakup nieruchomości. Zarówno w celach spekulacyjnych jak i na własny użytek. Przy (prawie) zerowym oprocentowaniu bankowych lokat i obligacji skarbowych nieruchomości mogą pozostać alternatywą pierwszego wyboru dla ludzi dysponujących większymi oszczędnościami. Zwiększa to ryzyko dalszego pompowania cen mieszkań pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Na cięciu stóp w RPP zyskają ci, którzy wcześniej zadłużyli się na zakup nieruchomości – oni odnotują spadek miesięcznej raty. Ale ci, którzy dotąd nie kupili, będą musieli się liczyć z utrzymaniem bardzo wysokich cen. W otoczeniu spadku dochodów znacznej części społeczeństwa (spadek przychodów firm, redukcje płac, premii i zatrudnienia etc.) oznaczać to będzie spadek dostępności mieszkań. Zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą lub w najbliższych latach będą wchodzić na rynek pracy. Dla nich będzie to kolejna zachęta do opuszczenia Polski.

Reasumując, na zerowych stopach procentowych straci wielu, a zyskają nieliczni. Polacy zostaną poddani silniejszej represji finansowej, przed którą niewielu będzie potrafiło się obronić. Dotychczasowe schematy inwestycyjne odejdą do lamusa, a ich miejsce zajmą bardziej ryzykowne sposoby lokowania pieniędzy. Inwestycyjny świat zapewne już nigdy nie będzie taki jak dawniej.

Krzysztof Kolany