Co piąta Polka boi się utraty pracy

Jedna trzecia ankietowanych Polek poświęca na pracę więcej czasu i ma więcej obowiązków służbowych niż przed epidemią - wynika z najnowszego badania przygotowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką.

Jak wynika z raportu, co piąta ankietowana obawia się, że straci pracę, prawie 12 proc. ją straciło, a 10 proc. nie wie, czy nie nastąpi to w najbliższej przyszłości. W czasie epidemii Polki pracują znacznie dłużej, 1/3 wykonuje obowiązki służbowe nawet przez 11 godzin dziennie, często łącząc etat z opieką nad dziećmi.

Kolejne dane wskazują, że u 12,8 proc. kobiet zarobki spadły o 10-20 proc, a u 11 proc. - o 20-50 proc. Jedna dziesiąta przyznała, że zarabia obecnie o połowę mniej, jednak 42 proc. potwierdziło, że ich pensja nie uległa zmianie.

"Zmiana w dochodach Polek nie oznacza, że pracują one mniej. Prawie 1/3 ankietowanych przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką odpowiedziała, że od czasu rozpoczęcia pandemii w Polsce pracuje więcej niż wcześniej. Co więcej, u ok. 29,5 proc. kobiet czas pracy wydłużył się od 1 do ponad 3 godzin", czytamy w raporcie. 39 proc. ankietowanych jest zdania, że obecnie musi pracować i jednocześnie opiekować się rodziną. Prawie 60 proc. mężczyzn dzieli się obowiązkami domowymi z partnerkami.

Zapytane o możliwość awansu w najbliższym czasie Polki nie mają złudzeń. Prawie 60 proc. nie wierzy, że będzie to miało miejsce. W dodatku jedna trzecia jest zdania, że przez koronawirus straciła możliwość uzyskania lepszego stanowiska czy udziału w nowym projekcie.

WS