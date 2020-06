Ryanair zwróci pieniądze za odwołane loty

– Do wypłacenia zostało nam jeszcze 600-700 mln euro i myślę, że uda nam się z tym uporać w ciągu najbliższych 10-12 tygodni – mówił Michael O’Leary, szef Ryanaira. Irlandzkie linie lotnicze rozpoczęły zwracanie pieniędzy klientom za niezrealizowane połączenia.

Ryanair zwróci pieniądze za bilety kupione na loty, które nie odbyły się z powodu pandemii koronawirusa. Do tej pory wypłaconych zostało 500 mln euro, czyli 2221,64 mln zł (po kursie na 8 czerwca). W ciągu najbliższych 10-12 tygodni klienci otrzymają kolejne pieniądze - ok. 600-700 mln euro (2665,96 - 3110,29 mln zł) zwrotów za niezrealizowane przeloty.

– Jeżeli chcecie zwrotu pieniędzy, to je otrzymacie, ale prosimy o cierpliwość, bo musimy zmagać się z rekordową liczbą wniosków, a mamy ograniczoną liczbę pracowników w tym czasie – mówi szef Ryanaira Michael O’Leary.

