Zasiłek dla bezrobotnych - 1200 zł od 1 września 2020 r.

Sejm 4 czerwca 2020 r. uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych. Nowe przepisy podnoszą kwotę zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł.

W ekspresowym tempie został przyjęty prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Zgłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa wpłynęła do Sejmu w środę 3 czerwca 2020, następnie w czwartek odbyły się jej dwa czytania, po czym o 22.30 została uchwalona głosami 430 posłów. Ustawa ustanawia nowe świadczenie dla pracowników, którzy utracili pracę w związku z COVID-19. Bezrobotni, którym przysługuje prawo do zasiłku, będą otrzymywać wyższe świadczenia od 1 września 2020 r. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje pracownik, który zarejestruje się w urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoją pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, obecnie jest to kwota 2600 zł brutto.

Jak zarejestrować się w urzędzie i na jaką kwotę zasiłku można liczyć

W urzędzie pracy można zarejestrować się online, korzystając ze strony www.praca.gov.pl lub zgłaszając się osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Od 1 września 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił:

1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Od 1 czerwca 2020 r. kwota podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi 881,30 zł przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Po tym czasie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 692 zł. Zasiłek przyznawany jest na okres sześciu miesięcy.

Ilu właściwie jest w Polsce bezrobotnych i kim są? [Tłumaczymy] Bezrobocie znów stało się jednym z głównych tematów gospodarczych w Polsce. Warto rozumieć, o co tyle szumu, co i dla kogo oznaczają najnowsze dane na ten temat. Dziś tłumaczymy, kogo można uznać za bezrobotnego i dlaczego nawet spadek stopy bezrobocia nie musi być zjawiskiem pozytywnym.

Ewelina Czechowicz