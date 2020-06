Poczta wstrzymuje ściganie za niezapłacony abonament RTV. Na polecenie Sasina

Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, poprosiłem Pocztę Polską o wstrzymanie działań w zakresie ściągania abonamentu RTV - podkreślił w niedzielę wicepremier Jacek Sasin.

Jak pisała kilka dni temu "Gazeta Wyborcza", w ostatnim czasie Poczta Polska przystąpiła na dużą skalę do ścigania tych, którzy zalegają z daniną na publiczne media. Dochodziło nawet do zajmowania przez skarbówkę kont emerytów i rencistów, którzy wyrejestrowali swoje odbiorniki.

Resort finansów podał, że tylko od stycznia do kwietnia tego roku Poczta Polska skierowała do urzędów skarbowych prawie 35 tys. tytułów wykonawczych, a urzędy skarbowe ściągnęły na ich podstawie prawie 7 mln zł.

W związku z tą sytuacją głos zabrał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów Donalda Tuska. To kolejna kwestia do gruntownego przemodelowania po naszych poprzednikach - skomentował.

Obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych czy radiowych wynika z Ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Zgodnie z przepisami każdy posiadacz sprawnego odbiornika jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, a co za tym idzie, regularnego uiszczania opłat abonamentowych. Stawki na 2020 rok zebraliśmy w tym artykule.

