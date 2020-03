Rekordowy luty w budownictwie mieszkaniowym

Tegoroczny luty był najlepszym dla polskiego budownictwa mieszkaniowego w ostatniej dekadzie. Deweloperzy i inwestorzy prywatni oddali rekordową liczbę mieszkań i rozpoczęli najwięcej budów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Porównujemy liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania, rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń na budowę od 2010 do 2020 r.

Wyniki osiągnięte w lutym sprawiły, że sezonowe ochłodzenie rynku obserwowane co roku zimą było mniej odczuwalne niż w poprzednich latach. Niepokoić może jednak spadająca liczba wydawanych przez urzędy pozwoleń na budowę, co w kolejnych miesiącach może przełożyć się na mniejszą liczbę rozpoczynanych budów.

Inwestorzy indywidualni napędzają wzrost

W lutym zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy prywatni oddali do użytku 16 050 mieszkań (+6,6 proc. r/r). Od początku roku przybyło ich już 33,5 tys. – o 3,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Deweloperzy od początku roku do końca lutego wybudowali i oddali do użytku 20 tys. mieszkań (56,3 proc. ogółu i +0,7 proc. r/r). Większy wzrost liczby oddanych mieszkań w skali roku odnotowali inwestorzy indywidualnie. Ich dziełem było w tym czasie 12,8 proc. mieszkań (38,2 proc. i +9,1 proc. r/r).

W pierwszych dwóch miesiącach roku przybyło także 328 mieszkań spółdzielczych (+17,1 proc. r/r). W pozostałych formach (mieszkania komunalne, zakładowe i społeczne czynszowe) oddano łącznie 339 mieszkań (-34,2 proc. r/r).

Choć w porównaniu do stycznia w Polsce oddano o 7,8 proc. mniej mieszkań a w relacji do grudniowego piku wynik był o 22 proc. gorszy, to zanotowany spadek był najniższy w ostatnich dziesięciu latach.

Nowe mieszkania oddane do użytku od początku roku miały średnią powierzchnię 93,5 mkw. Były one tym samym średnio o 3,3 mkw. większe niż oddawane w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Urzędy wydają mniej pozwoleń

W porównaniu z dwoma pierwszymi miesiącami 2019 r. nieznacznie spadła jednak liczba wydawanych pozwoleń na budowę. W styczniu i lutym urzędy wydały 37 290 pozwoleń na budowę (-0,7 proc. r/r). Spadek jest jednak spowodowany znacznie słabszym niż przed rokiem styczniem. W lutym rynek zanotował blisko 12 proc. wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę.

Ponad 62 proc. pozwoleń wydanych w lutym dotyczyło mieszkań budowanych przez deweloperów i był to wynik o 18,9 proc. lepszy niż w lutym 2019 r. Wzrost zanotowano także w przypadku pozwoleń wydawanych na budowę domów przez inwestorów indywidualnych (+6,8 proc. r/r).

Ponad 800 tys. mieszkań w budowie

Zarówno w lutym, jak i w całych pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. rozpoczęto także więcej nowych budów. Wzrost w porównaniu z dwoma pierwszymi miesiącami 2019 r. wyniósł 12 proc. Wzrost był głównie dziełem inwestorów indywidualnych, którzy rozpoczęli o 14,3 proc. więcej budów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik osiągnięty przez deweloperów był o 2,7 proc. lepszy w skali roku.

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec lutego 2020 r. w budowie pozostawało 825,8 tys. mieszkań – o 4,1 proc. więcej niż pod koniec lutego 2019 r.

Najwięcej mieszkań od początku roku oddano w woj. mazowieckim (6,1 tys.) i małopolskim (4,5 tys.). Na Mazowszu rozpoczęto także najwięcej nowych budów (7,5 tys.) oraz wydano najwięcej pozwoleń na budowę (7,2 tys.).

Marcin Kaźmierczak