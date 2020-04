5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Lokaty w dół

W czwartek uruchomiliśmy DepoTracker Bankier.pl – nowe narzędzie pokazujące jak zmienia się w czasie oprocentowanie najlepszych lokat na rynku. Sięgająca 2018 r. historia zebranych danych pokazuje, że oferty są coraz gorsze. W najbliższym czasie może być jeszcze gorzej, co ma związek z obniżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Pierwsze oznaki tego już widać – w najnowszym rankingu trzymiesięcznych lokat tylko jeden bank oferuje 4 procent. Na niekorzyść klienta zmienia się także oferta kont oszczędnościowych.

O tym, jak przeżyć w świecie niemal zerowych stóp procentowych więcej pisaliśmy w czwartkowym artykule „Jak żyć z niskimi stopami procentowymi?” autorstwa Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.

2. Inflacja wciąż wysoka, obligacje popularne

Chociaż ekonomiści prognozują spadek inflacji w najbliższych miesiącach, to póki co wciąż pozostaje ona wysoka – w marcu wyniosła 4,6 proc. w skali rocznej. Wzrosty cen szczególnie widać to w przypadku wywozu śmieci (+52,9 proc.), wieprzowiny (+27,1 proc.), owoców (+19,3 proc.) i energii elektrycznej (+13,2 proc.). Pełne zestawienie dotyczące tego, co podrożało, a co potaniało znajdziesz na naszej infografice.

Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji coraz więcej Polaków stara się chronić oszczędności za pomocą obligacji skarbu państwa. Aż 2,38 mld zł przeznaczyli nasi rodacy na zakup obligacji oszczędnościowych w ubiegłym miesiącu.

3. Ceny mieszkań na rozdrożu

Nie milkną komentarz na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym. Argumenty za i przeciw spadkom cen mieszkań opublikowaliśmy w poniedziałkowym artykule Marcina Kaźmierczaka. Warto dodać, że jeszcze przed pandemią Polska znajdowała się w gronie państw UE notujących najwyższy wzrost cen nieruchomości.

Sporo nowości czeka także na osoby, które dopiero myślą o własnym mieszkaniu. Jak wynika z naszego HipoTrackera, w pierwszym kwartale marże kredytów hipotecznych rosły. Duże znaczenie dla rynku mogą mieć także decyzje kolejnych banków dotyczące zwiększania wymaganego wkładu własnego.

4. Zawieszenie spłaty kredytu

Nie gasną emocje wokół kwestii odroczenia spłaty kredytu. Porównanie opcji w poszczególnych bankach zamieściliśmy we wtorkowym artykule autorstwa Michała Kisiela.

Ten sam autor dzień później odpowiadał na pytania naszych czytelników w artykule: „Odroczenie spłaty kredytu przez epidemię. 10 częstych pytań klientów banków”. Warto także przypomnieć, jak zawieszanie spłaty rat wpływa na nasz obraz w Biurze Informacji Kredytowej.

5. Surowe kary za łamanie zakazów

Jednym z głównych tematów tygodnia był oczywiście także plan rządu na znoszenie obostrzeń wprowadzonych w czasie pandemii. Zbyt wiele konkretów nie poznaliśmy, więc z wieloma zakazami i nakazami (w tym wprowadzonym w czwartek obowiązkiem zakrywania twarzy) musimy żyć. Warto przypomnieć, że złamanie zakazów grozi karą od 500 do nawet 30 000 zł.

Zupełnie inaczej niż w większości krajów do koronawirusa podchodzi się w Szwecji. Więcej na ten temat w środowym artykule „Polska lekarka o koronawirusie w Szwecji: Tu najważniejsza jest gospodarka”.

