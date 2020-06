To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 czerwca 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

W ten czwartek dużo mówiło się o najbliższej sobocie. To dlatego, że od 6 czerwca znowu będziemy mogli więcej - otwierają się niektóre kina studyjne, a na sale treningowe wracają klienci siłowni. Opisujemy dziś zasady, którym będzie trzeba się podporządkować w tych miejscach. To ciekawe, ilu z Państwa skorzysta z pierwszej nadarzającej się okazji, żeby wrócić do dawnych zwyczajów. Na masowe powroty do biur najwyraźniej nie wszyscy jesteśmy gotowi - pokazują wyniki naszej dzisiejszej sondy.

Do dawnego stanu wciąż jeszcze daleko m.in. rynkowi motoryzacyjnemu. Chociaż spadek sprzedaży aut w Polsce hamuje, wynik jest nadal o ponad połowę gorszy niż rok temu. Wyraźnie inne niż przed lockdownem są też odczyty innych "wskaźników" - dziś podajemy, że w ciągu dwóch miesięcy (marzec-kwiecień) nasz kraj opuściło ponad 220 tys. pracowników z Ukrainy.

O czym jeszcze dziś warto wiedzieć - podsumowujemy poniżej. Zapraszam!

Czwartek 4 czerwca - najważniejsze wiadomości ekonomiczne dnia

17:56 Spadek sprzedaży aut w Polsce hamuje

17:42 Banki i odzieżówka ciągną WIG20 w górę

16:54 Zbiory truskawek opóźnione, brakuje "zbieraczy"

16:41 MR: W salonach piercingu trzeba będzie zostawić dane kontaktowe

15:52 Orange Polska ma porozumienie ze związkami

15:38 Kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 czerwca

15:26 Od soboty klienci wrócą na siłownie. Co się zmienia?

14:48 Drób z Polski znowu w Hongkongu

14:30 Fala bezrobocia w Ameryce powoli opada

13:45 EBC dorzuca 600 mld euro na walkę z kryzysem

12:22 Apple wyśledzi złodziei telefonów

11:50 Nie wszędzie sprzedaż detaliczna się załamała

11:48 Sieć 5G Play do końca czerwca ma objąć zasięgiem 53 miasta i mniejsze miejscowości

10:59 Związkowcy chcą podniesienia płacy minimalnej do 3000 zł

10:29 Wizz Air wydłuża zawieszenie wszystkich lotów w polskiej siatce połączeń

10:25 Będzie łatwiejszy dostęp do zawodu aktuariusza

10:10 W marcu i kwietniu z Polski wyjechało 223 tys. cudzoziemców

10:01 Kurs euro znowu w górę. Złoty oddaje zyski

08:16 Od soboty otwarte niektóre kina studyjne, multipleksy otworzą się w późniejszych terminach

07:02 Kolejne kraje europejskie otwierają swoje granice dla turystów

06:00 Ceny ofertowe mieszkań w Warszawie spadają. W których dzielnicach najmocniej?

06:00 Polacy niegotowi na powrót do biur

05:01 Do Wenecji wrócili turyści i problemy z nimi

00:40 Senat za zamianami porządkującymi w ustawach podatkowych

00:16 Senat przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB

Malwina Wrotniak