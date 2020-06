Apple wyśledzi złodziei telefonów

Fala protestów wciąż przetacza się przez USA, a wraz z nią fala grabieży. Łupem padły także iPhony, jednak złodzieje nie przewidzieli, że Apple posiada własny system walki z kradzieżami. Telefony po wyniesieniu z salonu nie tylko zostały zablokowane, ale i zaczęły wysyłać informację o własnej lokalizacji.

Śmierć George’a Floyda wywoła falę protestów w USA. Jednak z czasem zaczęły one zmieniać swój charakter, przekształcając się w zamieszki. Wielu manifestantów postanowiło wykorzystać chwilę i okraść niejeden sklep. Ich łupem padały przede wszystkim te, które były zaopatrzone w dobra luksusowe, a więc odzież czy też elektronikę. Wśród nich znalazły się także salony marki Apple, do których włamywano się i zabierano cały sprzęt, w tym najnowsze modele telefonów.

THIS BEHAVIOUR IS TOTALLY UNACCEPTABLE, there is nothing worth looting in that store. 😅#Apple #android #USA #أمريكا #امريكا_تنتفض pic.twitter.com/hVfXZCyuxt