Banki i odzieżówka ciągną WIG20 w górę

Czwartkowa sesja była dla WIG20 szóstą wzrostową z rzędu. Znów świetnie radziło sobie CCC, wzrosty wsparły też banki.

Wzrostem o 1,1 proc. zakończył czwartkową sesję WIG20. Była to dla tego indeksu druga sesja z rzędu z wzrostami powyżej 1 proc. i szósta wzrostowa z rzędu w ogóle. Nieco mniej optymistycznie wyglądały wyniki innych głównych indeksów GPW. WIG zyskał 1 proc. (głównie za sprawą spółek z WIG20), mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc., a sWIG80 tylko 0,2 proc. Na uwagę ponownie zasługują obroty, które na szerokim rynku sięgnęły 1,4 mld zł.

Warto dodać, że w przeciwieństwie do ostatnich dni, tym razem WIG20 rósł wbrew otoczeniu. Głównych europejskich indeksów nie przekonał dziś do wzrostów nawet fakt, że EBC dorzucił 600 mld euro na walkę z kryzysem. Na Wall Street z kolei S&P500 tracił 0,3 proc., mimo iż z najnowszych danych z amerykańskiego rynku pracy wynika, iż tamtejsza fala bezrobocia powoli opada.

W gronie polskich blue chipów znów najmocniej rosło CCC. Obuwnicza spółka zyskała dziś 13,8 proc. i w sumie była to dla niej trzecia sesja ze wzrostami przewyższającymi 9 proc. Spółka w ostatnich dniach nie przedstawiła żadnej istotnej informacji fundamentalnej, warto jednak zauważyć, że obecne wzrosty to odrabianie solidnych strat związanych z problemami finansowymi CCC (potrzebna była - udana zresztą - emisja akcji) i koronawirusowym zamknięciem sklepów (klienci już w dużej części do nich wrócili). Wczoraj informowaliśmy też o zamykaniu krótkich pozycji na CCC przez zagranicznych gigantów, które to operacje mogły wspierać notowania spółki. Warto dodać, że na dzisiejszej sesji mocno rosła także druga spółka odzieżowa z WIG20 - LPP (+3,6 proc.).

Spory udział w dzisiejszym dobrym wyniku WIG20 miały także banki. Akcje Aliora podrożały o 8 proc., Santandera o 4.8 proc., a cały WIG-Banki zyskał 1,9 proc. Uwagę zwraca także kolejny udany dzień JSW, które tym razem poszło w górę o 4,1 proc.

Maruderami w indeksie okazali się PGNiG i Play (spadki o ponad 1 proc.). Grupa kapitałowa PGNiG miała w pierwszym kwartale 2020 roku 13,76 mld zł przychodów, 2,08 mld zł EBITDA oraz 1,21 mld zł zysku operacyjnego i 779 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W mWIG-u wzrostom przewodziła, podobnie jak w WIG20, spółka odzieżowa. Było to VRG (dawna Vistula), która zyskała 8,8 proc. Z przedstawionego wczoraj raportu wynika, iż przychody grupy odzieżowo-jubilerskiej były w maju o 35,4 proc. niższe niż przed rokiem, jednak ze względu na koronawirusa wynik ten uznano za pozytywne zaskoczenie. Zdaniem Michała Wójcika, wiceprezesa VRG, który za kilka tygodni obejmie stanowisko prezesa, wyniki są jednak lepsze, niż się spodziewano. Wtórują mu analitycy, o czym pisał dzisiejszy "Puls Biznesu".

Na szerokim rynku aż 38-proc. wzrosty zanotowało Delko. Spółka pokazała w I kwartale 2020 roku 6,5 mln zł zysku względem 2,7 mln zł przed rokiem. - W I kwartale 2020 z powodu epidemii Covid 19 emitent odnotował wzrost sprzedaży artykułów higienicznych i dezynfekcyjnych oraz wybranych artykułów spożywczych. Miało to wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży i zyski Grupy Kapitałowej Delko - mogliśmy przeczytać w raporcie spółki.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3261,67 -0,24 5,40 15,81 -2,15 -12,91 DAX Niemcy 12430,56 -0,45 6,63 18,76 3,84 -6,18 FTSE 100 W.Brytania 6341,44 -0,64 1,97 10,21 -12,10 -15,92 CAC 40 Francja 5011,98 -0,21 5,04 14,48 -4,86 -16,16 IBEX 35 Hiszpania 7566,80 -0,78 4,74 13,39 -17,01 -20,76 FTSE MIB Włochy 19634,03 -0,04 6,99 15,25 -2,94 -16,47 ASE Grecja 669,79 -0,63 0,71 11,19 -17,65 -26,93 BUX Węgry 37260,06 -0,15 2,51 7,76 -9,47 -19,15 PX Czechy 932,42 0,53 3,42 8,05 -11,52 -16,42 RTS INDEX (w USD) Rosja 1257,31 -3,42 1,25 14,36 -3,84 -18,83 BIST 100 Turcja 109536,90 0,39 3,96 10,82 21,24 -4,27 WIG 20 Polska 1786,58 1,12 3,96 11,62 -20,02 -16,91 WIG Polska 50202,54 0,95 4,28 11,50 -13,12 -13,19 mWIG 40 Polska 3555,70 0,28 4,65 9,96 -9,88 -9,02 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała