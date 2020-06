Polacy niegotowi na powrót do biur

Zaledwie co czwarta firma jest gotowa, aby zakończyć etap pracy zdalnej i wrócić do biur, a co trzecia nie podjęła żadnych kroków mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa podczas pracy w siedzibie przedsiębiorstwa. Gdy jedni z niecierpliwością przebierają nogami, inni mają poważne obawy, czy to nie za szybko, żeby powrócić do normalności.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, przez pandemię odnotowano wyraźny wzrost liczby osób pracujących w domu w ciągu ostatnich dwóch tygodni I kwartału 2020 roku. We wspomnianym okresie 14,2 proc. zatrudnionych wykonywało swoje obowiązki w ramach home office, w ciągu całego kwartału – 6,4 proc. w porównaniu do 4,8 proc. w analogicznym okresie rok temu. Częściej „z domu” pracowały kobiety – 16,5 proc., natomiast w przypadku mężczyzn odsetek ten ukształtował się na poziomie 12,3 proc.

Praca zdalna? Tak, poproszę

Serwis ogłoszeniowy Pracuj.pl przygotował raport „Praca i rekrutacja zdalna”, z którego wynika, że 39,5 proc. respondentów wykonuje swoje obowiązki zawodowe wyłącznie poza siedzibą firmy, 21 proc. częściowo zdalnie, a częściowo w siedzibie, a 39,5 proc. pracuje wyłącznie w biurze.

Czy pracownicy wolą taką formę? W 100 proc. zdalnie chciałoby pracować wyłącznie 10 proc. pytanych, 40 proc. jest zdania, że chciałoby mieć możliwość przyjścia do biura raz w tygodniu, 39 proc. pojawiłoby się w siedzibie tylko w pojedyncze dni miesiąca, a zaledwie 11 proc. nie chciałoby w ogóle pracować zdalnie.

2 na 3 badanych deklaruje, że przy pracy zdalnej są tak samo efektywni, jak w przypadku pracy w biurze. Większość jest również zdania, że dobrze radzi sobie z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego w tej sytuacji, a pracodawca sprawnie zorganizował pracę spoza biura. Co ciekawe, dla 57 proc. badanych praca zdalna pozwoliła docenić możliwość chodzenia do biura i bezpośrednie spotkania.

– Zmiany wymuszone pandemią nie sprawią, że ludzie będą pracować wyłącznie w izolacji. Wręcz przeciwnie: to właśnie izolacja, a dokładniej jej psychologiczne konsekwencje spowodują, że będziemy szukali jak najczęstszego, ale bezpiecznego kontaktu z innymi. Poza przyspieszonym procesem cyfryzacji i rozwoju technologicznego, odpowiedzią będą maksymalnie wydajne platformy współpracy w fizycznej przestrzeni dostosowane do nowej normalności. W cenie będą te rozwiązania, które umożliwią optymalizację wielu procesów, dostęp do wiedzy oraz innych zasobów pozwalających tworzyć innowacje, i które zapewnią najwyższy standard bezpieczeństwa – komentuje wyniki badania Pracuj.pl Jerzy Brodzikowski, General Manager w CIC Warsaw.

Natomiast z badania „Working from home survey 2020” wynika, że Polakom brakuje przede wszystkim wyraźnego podziału między pracą a domem, ponieważ trudno im to pogodzić, wykonując swoje obowiązki w ramach home office. 59 proc. zapytanych tęskni za rozmowami ze współpracownikami, a 54 proc. brakuje spotkań twarzą w twarz.

Wieczorami i nie dla wszystkich

Dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że częściej zdalnie pracowali mieszkańcy miast (16,9 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni I kwartału 2020 roku) w stosunku do 10,2 proc. w przypadku osób mieszkających na wsi. Ogółem w I kwartale 2020 roku było to odpowiednio 6,1 proc. i 6,8 proc., a w porównaniu do analogicznego okresu rok temu – i 4,1 i 5,9 proc.

Według badania „Diagnoza rynku pracy” przeprowadzonego w kwietniu 2020 roku, wobec zamkniętych placówek opiekuńczych wielu rodziców stanęło przed koniecznością zapewnienia opieki dzieciom i tym samym musiało zrezygnować z wykonywania obowiązków służbowych lub zmodyfikować swój tryb pracy. W raporcie wskazano, że przed pandemią w soboty pracowało ok. 36 proc. zatrudnionych, podczas tzw. lockdownu wskaźnik ten wzrósł do 42 proc.

Inną perspektywę przedstawiono w opracowaniu Nationale Nederlanden na temat „Rodziny przyszłości”. W dziale na temat blasków i cieni pracy zdalnej wykazano, że 39 proc. zatrudnionych miało duże trudności z łączeniem home office i opieki nad dziećmi, a 32 proc. współdzieliło sprzęt ze swoimi pociechami. 42 proc. badanych borykało się z brakiem własnego miejsca do pracy i koniecznością współdzielenia sprzętu z uczącymi się dziećmi (32 proc.). Ponad połowa respondentów mimo wszystko czuje się przeciążona, ale udaje im się godzić wszystkie obowiązki.

Niegotowi na biuro

Ponad 30 proc. firm zapytanych przez Deloitte podczas webinaru „Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii” nie podjęło żadnych kroków, aby powrót do biura był dla pracowników bezpieczny. Tę kwestię uważa się również za największe wyzwanie związane z ponowną pracą w siedzibie przedsiębiorstwa.

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała zalecenia, które mają zagwarantować bezpieczny powrót do pracy. Wśród nich znalazły się następujące wytyczne:

zastosowanie środków technicznych, jak obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk przegrodami, jeśli jest to niemożliwe to zapewnienie przestrzeni między stanowiskami pracy min. 1,5 m,

zastosowanie środków organizacyjnych – np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie liczby i czasu trwania przerw,

zapewnienie środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji,

regularne czyszczenie elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego,

ograniczenie kontaktu fizycznego między pracownikami przez np. adaptację nowych pomieszczeń,

kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, a pracownicy powinni pozostawiać swoje miejsce pracy w czystości,

przy wejściu do zakładu i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby i informujące o zasadach higieny.

– Dobre samopoczucie pracowników stało się widocznym priorytetem, zwłaszcza że wielu z nich boryka się z problemem utraty kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Zauważalny jest także wzrost oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa. I to rozumianego bardzo szeroko – fizycznego, emocjonalnego, finansowego i cyfrowego – mówi Konrad Pszenny, Partner Associate w Dziale Risk Advisory w Deloitte.

