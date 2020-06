Od soboty klienci wrócą na siłownie. Co się zmienia?

Przedstawiciele klubów fitness mówią zgodnie – jesteśmy gotowi na ponowne otwarcie placówek. Zapewniają, że obiekty są dostosowane do wytycznych ustalonych przez resort. Siłownie wyposażone zostały w środki do dezynfekcji, wprowadzone zostały limity osób, które mogą jednocześnie przebywać na salach.

Od 6 czerwca, w ramach czwartego etapu odmrażania gospodarki po narodowej kwarantannie, ponownie otwarte zostaną m.in. siłownie i baseny. Przedsiębiorcy prowadzący obiekty sportowe muszą zapewnić użytkownikom klubów warunki określone w wytycznych Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące m.in. limitu osób przebywających w jednym czasie w danym pomieszczeniu, dostępności środków do dezynfekcji rąk czy zapewnienia bezpiecznej odległość pomiędzy urządzeniami sportowymi.

Kluby fitness przygotowują się do przyjęcia klientów. Pomieszczenia zostały dostosowane do nowych zasad funkcjonowania wyznaczonych przez resort Rozwoju i GIS. Wśród wytycznych znajdują się zalecenia dotyczące m.in.:

utrzymania odległości min. 2 metrów pomiędzy klientami i pracownikami,

pomiędzy klientami i pracownikami, rozstawienie sprzętu w odległości min. 1,5 m ,

, umieszczenia informacji o liczbie osób , które mogą maksymalnie przebywać w salach fitness,

, które mogą maksymalnie przebywać w salach fitness, ustalenia przerwy w środku dnia w celu wentylacji i zdezynfekowania pomieszczeń,

w środku dnia w celu wentylacji i zdezynfekowania pomieszczeń, poinformowania klientów o nowym regulaminie korzystania ze sprzętów oraz siłowni.

Od soboty siłownie znowu otwarte

- Od soboty 6 czerwca nasze studia fitness zostaną ponownie otwarte pod ścisłymi wymogami dotyczącymi higieny. We wszystkich placówkach McFIT planujemy wprowadzić limit osób mogących przebywać jednocześnie w środku, który będzie uzależniony od powierzchni każdego studia. Ilość osób wchodzących do środka będzie na bieżąco monitorowana i limitowana (...) Informacje o tym ile osób może wejść na salę i wziąć udział w każdym treningu będą podawane przed wejściem do sali, a obsługa będzie sprawdzała, czy w zajęciach bierze udział odpowiednia liczba osób - mówi Katarzyna Radzikowska, kierownik działu komunikacji i marketingu McFIT.

którzy w sposób rażący naruszą zasady bezpieczeństwa

Przedstawiciele klubów fitness podkreślają, że liczba osób korzystających z siłowni lub zajęć grupowych będzie kontrolowana. Klubowicze zostaną poinformowani o tym, ile ćwiczących może przebywać w danym pomieszczeniu. Na mocy nowych przepisów,klientów,

- Nasz system umożliwia śledzenie liczby klubowiczów aktualnie przebywających na terenie klubu (…) Aby ułatwić klientom zachowanie zalecanych odległości (2 metry) dokonamy zmian w rozkładzie maszyn oraz wyłączymy z użycia niektóre urządzenia (…) Zgodnie z wytycznymi zmiany nastąpią również w organizacji szatni, gdzie z użytkowania będzie wyłączona część szafek czy niektóre prysznice (...) Dodatkowo rekomendujemy, aby do klubu wchodzić bezdotykowo - na kod QR generowany w aplikacji CityFit. Osobom po 60. roku życia oraz cierpiącym na choroby przewlekłe, rekomendujemy korzystanie z klubów w godzinach najmniej popularnych – mówi Łukasz Gądek, członek zarządu CityFit.

Osoby korzystające z klubów fitness powinny pamiętać o dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu oraz przed i po korzystaniu ze sprzętu oraz szafek, przypomina Katarzyna Radzikowska. Podczas treningu należy używać ręcznika położonego na sprzęcie, macie itp. w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z powierzchnią.

- Plan zajęć został ułożony w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie opuścić i zająć

salę oraz przygotować się do ćwiczeń bez konieczności przebywania w dużym

zgromadzeniu – komentuje Katarzyna Radzikowska.

- Zapewniliśmy naszym pracownikom maseczki i rękawiczki, recepcje będą odpowiednio oddzielone od użytkowników, w obiektach pojawią się powiadomienia na ścianach i podłogach niejako prowadzące użytkowników bezpiecznie przez klub. Zwiększamy zakresy serwisów sprzątających, dostęp do środków dezynfekujących, a także odstępy czasowe w grafiku między zajęciami tak żeby uczestnicy mogli bezpiecznie wejść na sale, a potem ją komfortowo opuścić - mówi Tomasz Groń, dyrektor zarządzający Benefit Systems, do którego należą m.in. osoby korzystające z programu Multisport.

Ministerstwo Rozwoju w nowych wytycznych dotyczące funkcjonowania klubów fitness, siłowni i basenów nie zaleca stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Dopuszcza wykorzystanie krzyżowych i obrotowych wymienników ciepła stosowanych w centralach wentylacyjnych.

- Do wymagań obecnej sytuacji dostosowaliśmy również centrale wentylacyjne i system HVAC. Równolegle wprowadziliśmy zmiany w zasadach pracy obsługi klubów - rotacyjny system pracy, nowe zasady przebywania w pomieszczeniach socjalnych, kontrola temperatury ciała przed rozpoczęciem zmiany itd. – dodaje Łukasz Gądek.

Dominika Florek