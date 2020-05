To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 14 maja 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Pisaliśmy niedawno, że w marcu i kwietniu giełda przyciągnęła dziesiątki tysięcy nowych inwestorów, spragnionych wyższych zysków niż tych, które można osiągnąć na lokatach w bankach. Także fundusze akcyjne przeżyły najlepszy miesiąc od 2015 r. Sprzyjały temu gwałtowne zwyżki na giełdach, choć sytuacja gospodarcza była fatalna. Dlaczego giełdy rosły, choć gospodarka upadała – tę pozorną sprzeczność wyjaśnia dziś nasz główny analityk – Krzysztof Kolany.

Być może już wkrótce nerwy rzeszy nowych inwestorów zostaną wystawione na dużą próbę. W ostatnich dniach giełdy mają już problemy ze wzrostami. Dziś polski rynek notował mocne spadki, oddalając się wyraźnie od lokalnych maksimów z ostatniej sesji kwietnia. Przy tym wciąż kiepskie wiadomości dochodzą z amerykańskiej gospodarki, gdzie licznik bezrobocia tyka w milionach. Fenomen występuje natomiast we Francji, gdzie dzięki epidemii koronawirusa bezrobocie… spadło.

W ciągu ostatniej dekady to nieruchomości stały się lubianym przez Polaków sposobem inwestowania posiadanych oszczędności. O to, jaki będzie wpływ epidemii koronawirusa na ten rynek w Polsce, jak zwykle spierają się eksperci. Natomiast prognozy dla rynku brytyjskiego wyglądają nieciekawie.

Od 18 maja będą znowu otwarte restauracje, bary i kawiarnie. Powrót do działalności nie będzie jednak prosty – szczegółowe wytyczne przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Nie da się ukryć, że z tego powodu zapewne wiele lokali nie powróci do dawnej działalności.

Tymczasem banki starają się jak mogą, abyśmy zostali w domach, a przynajmniej nie odwiedzali bankowych oddziałów. Aby zniechęcić nas do osobistych wizyt, kolejne banki podnoszą opłaty za operacje wykonywane w oddziałach, co opisuje Wojciech Boczoń.

Na koniec tematy może nie tak bezpośrednio związany z naszymi finansami, ale ważne dla każdego. Wiceminister zdrowia zapowiedział, że w niektórych regionach kraju możliwe będzie wkrótce poluzowanie w kwestii obowiązku noszenia maseczek. Rząd opublikował także wytyczne dla szkół. Można się z nich dowiedzieć, jak od 25 maja powinny być zorganizowane zajęcia opiekuńczo–wychowawcze dla uczniów klas I – III.

Poniżej w telegraficznym skrócie najważniejsze wiadomości z czwartku, a już jutro zapraszam na kolejne podsumowanie dnia.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:48 Kwota wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej przekroczyła 8,7 mld złotych

19:30 Lufthansa poleci z Krakowa i Warszawy do Frankfurtu

19:18 Lotos pokazał wyniki za I kwartał

19:14 Niemcy: wpływy podatkowe spadną w o ponad 10 proc.

19:03 Duda: Nie ma żadnych planów, by zamykać Śląsk

18:41 MEN publikuje wytyczne dla szkół podstawowych, klas I-III

18:32 W. Brytania: wydatki rządu w odpowiedzi na epidemię wyniosą 123,2 mld funtów

17:36 W polskich galeriach handlowych nie zrealizował się scenariusz chiński

17:32 Zysk netto 11 bit studios powyżej oczekiwań

17:15 Mocne spadki na GPW. Alior i KGHM w dół

17:12 Najlepszy miesiąc dla funduszy akcyjnych od 2015 r.

17:05 Trump: Nie chcę teraz rozmawiać z prezydentem Chin

16:31 Projekt: jadący hulajnogą elektryczną traktowany jak rowerzysta

16:22 Bułgaria zamyka granice

16:14 CCC dostało zastrzyk finansowy

16:12 Dodatek solidarnościowy zostanie wprowadzony w maju?

16:09 Macron: Szczepionka na Covid-19 nie może podlegać prawom rynkowym

15:56 Spadło zapotrzebowanie na prąd

15:32 Jest projekt rozporządzenia o znoszeniu kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19

15:31 Większość przesyłek z Azji nie docierają już samolotami

15:19 Polska nie przeciwdziała praniu pieniędzy?

14:59 Premier Francji przedstawił plan ratunkowy dla sektora turystyki i hotelarstwa

14:58 MF: Skutki spadku koniunktury dotykają budżet i samorządy

14:56 Nieoficjalnie: Kidawa-Błońska rezygnuje z kandydowania na prezydenta

14:48 Pociągi pendolino wracają na tory

14:02 Rekordowa nadwyżka Polski

13:55 Szkoły pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego?

13:30 KE wszczyna wobec Polski procedurę ws. jakości powietrza

13:14 Warszawa: zakaz spożywania alkoholu nad Wisłą na czas epidemii

12:50 Przychody reklamowe Polsatu wyraźnie niższe

12:30 TVP wypłaciła 18 mln zł nagród, wzrosły pensje dla zarządu

12:12 Co trzecia firma z sektora MŚP zredukowała zatrudnienie

12:12 KGHM podtrzymuje plan wydatków inwestycyjnych w kraju

11:50 1000+ na wakacje od rządu. Kto dostanie bon turystyczny?

11:35 Dom jednorodzinny, szeregówka czy blok - gdzie mieszkają Polacy?

10:45 W Rosji liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła ćwierć miliona

09:50 Złoty delikatnie słabnie. Kurs euro blisko 4,57 zł

09:46 Zagraniczni turyści nie zostawią pieniędzy w Polsce?

09:30 Dodatek solidarnościowy możliwy jeszcze w maju

08:54 Szumowski: wskaźnik reprodukcji wirusa spadł w Polsce poniżej jeden

08:50 Złota moneta z Janem Pawłem II za 18 500 zł

08:56 Wielka Brytania: rynek nieruchomości czeka „brutalna” korekta

08:49 Francja: bezrobocie najniższe od 2008 r. To efekt koronawirusa

08:38 Dworczyk: 28 czerwca najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów

08:15 Inwestorzy domagają się zniesienia podatku Belki

07:19 Polacy pojadą w Polskę

07:16 Siłownia pozywa rząd. Chce pół miliona złotych

06:00 Equity crowdfunding z rekordami mimo pandemii

06:00 Wirtualne kasy fiskalne m.in. gastronomii, hotelarstwa i transportu

05:51 Od 4 do 10 maja 40 proc. spadek sprzedaży firm

04:24 Od 26 maja ponownie będzie można zwiedzać Pompeje

Marcin Dziadkowiak