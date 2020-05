Złota moneta z Janem Pawłem II za 18 500 zł

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu trzy monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II: złotą w kształcie klipy o nominale 500 zł oraz dwie monety srebrne o nominale 10 zł.

Na awersie złotej monety umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II modlący się przy chrzcielnicy w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Na awersie srebrnej monety (z wysokim reliefem) widnieje fasada Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz zegar słoneczny znajdujący się na ścianie wadowickiego kościoła z napisem „CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA”. Na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II z pastorałem.

Na awersie srebrnej monety umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II oraz wizerunek chrzcielnicy znajdującej się w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Złota moneta o nominale 500 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 966 sztuk, jej cena wynosi 18 500 zł brutto. Moneta srebrna (z wysokim reliefem) o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 12 000 sztuk, natomiast moneta srebrna z drukiem UV w nakładzie do 16 000 sztuk. Ceny monet srebrnych będą wynosić odpowiednio 200 zł i 140 zł brutto.

Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 22 maja 2020 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę kolekcjonerską: 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie oraz kolejną monetę okolicznościową z serii Odkryj Polskę – Kościół Mariacki.