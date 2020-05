Najlepszy miesiąc dla funduszy akcyjnych od 2015 r.

Fundusze inwestycyjne kupiły netto w kwietniu na GPW akcje za około 369 mln zł - wynika z szacunków Trigon DM. Zdecydowana większość TFI zanotowała odpływy netto.

Trigon DM zwraca uwagę, że z branży TFI odpłynęło w kwietniu 2,5 mld zł, ale był to najlepszy miesiąc dla funduszy akcyjnych od 2015 roku. Do funduszy akcji polskich napłynęło 260 mln zł, a zagranicznych 346 mln zł.

Oprócz funduszy absolutnej stopy zwrotu wszystkie pozostałe kategorie po części związane z rynkiem akcji odnotowały dodatnie przepływy.

Cały ciężar umorzeń poniosły fundusze obligacyjne i pieniężne, z których odpłynęło w sumie 3,4 mld zł. Łączne odpływy z funduszy rynku kapitałowego wyniosły 2,4 mld zł. Z funduszy rynku niepublicznego odpłynęło dodatkowo 70 mln zł.

"Szacujemy, że do funduszy PPK zarządzanych przez TFI wpłynęło w kwietniu ok. 327 mln zł. Na całym rynku PPK mogło to być ok. 380 mln zł. Większość trafia do kategorii +mieszane inne+. Na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych szacujemy, że instytucje te kupiły w kwietniu akcje na GPW za ok. 369 mln zł" - napisano w raporcie Trigon DM.

Zdecydowana większość TFI odnotowała odpływy netto. W pięciu towarzystwach przekroczyły one 200 mln zł. Najgorzej wypadły Pekao i PKO. Najlepiej z kolei poradził sobie NN TFI, do którego napłynęło netto 119 mln zł. (PAP Biznes)

pr/ osz/