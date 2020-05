TVP wypłaciła 18 mln zł nagród i 2,2 mln zł pensji dla zarządu

TVP w 2019 roku osiągnęła 89 mln zł zysku, przychody wzrosły do 2,56 mld zł. Natomiast na pensje zarządu przeznaczono 2,18 mln zł, a 18 mln zł na nagrody dla pracowników.

Jak podają wirtualnemedia.pl, sytuacja pracowników Telewizji Polskiej w ubiegłym roku nie była zła. Średnia pensja wynosiła 9 572 zł (pod koniec roku zatrudnionych na etacie było 2 790 osób), zarządowi wypłacono prawie 2,2 mln zł pensji, a na premie dla pracowników przeznaczono 18 mln zł.

Pensje, nagrody, koszty TVP

W sprawozdaniu z działalności TVP podano, że przychody spółki w 2019 roku wzrosły do 2,56 mld zł. Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki abonamentowe (1,459 mld zł), jednak opłaty za abonament wyniosły jedynie 331,4 mln zł, resztę stanowi rekompensata z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpływów z opłat abonamentowych ( sprawozdanie abonamentowe TVP można znaleźć tutaj ).

W ubiegłym roku koszty działalności TVP wyniosły prawie 2,7 mld zł, co jest kwotą o 16,9 proc. wyższą niż rok wcześniej. Na co wydano pieniądze? 500 mln zł na usługi obce (to spadek w porównaniu z rokiem 2018, kiedy było to ponad 531 mln zł), na wynagrodzenia przeznaczono 515 mln zł (rok wcześniej 464,7 mln zł), koszty emisji wyniosły 122 mln zł, a nagrody dla pracowników wyniosły 18 mln zł. Pensja zarządu TVP opiewała na kwotę 2,18 mln zł wobec 811,8 tys. zł za rok 2018.

2 mld zł rekompensaty

Podana wcześniej liczba etatów na koniec 2019 roku również była wyższa niż w 2018 - o 63 osób. Liczba pracowników na stanowiskach dyrektorów i ich zastępców zmalała przez rok o dwóch do 85. Ubyło też dwóch doradców zarządu, na koniec roku było ich sześciu.

W marcu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. Jak mówił, "Od 2008 spadają wpływy z abonamentu. Dzisiaj to jest taki poziom, który w zasadzie uniemożliwia funkcjonowanie mediom publicznym i realizowanie przez nie tego niezwykle ważnego komponentu, jakim jest misja publiczna".

Opozycja niejednokrotnie apelowała o to, by pieniądze te zostały przeznaczone na służbę zdrowia i nie kryła niezadowolenia z decyzji podjętej przez głowę państwa.

DU