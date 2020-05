Inwestorzy domagają się zniesienia podatku Belki

Fundacja Trading Jam uruchomiła inicjatywę mającą na celu zniesienie podatku od zysków kapitałowych. Trwa zbiórka podpisów pod petycją będącą częścią akcji #znosimyBelke.

Trading Jam, organizacja zrzeszająca traderów, spekulantów, inwestorów na rynkach giełdowych, walutowych, towarowych i kryptowalutowych, chce doprowadzić do zniesienia w Polsce podatku od zysków kapitałowych, zwanego potocznie „podatkiem Belki”. W liście skierowanym do prezydenta, premiera, ministerstwa finansów i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prezes fundacji Rafał Zaorski i przewodniczący rady ekspertów Jakub Mościcki przedstawili uzasadnienie swojego stanowiska.

- Podatek Belki w swoich założeniach wprowadzono tymczasowo, a właśnie mija dziewiętnasta rocznica jego funkcjonowania. Nad narodem polskim ponownie gromadzą się ciemne chmury w postaci konsekwencji kryzysu THE GREAT LOCKDOWN. Już nie tylko chodzi o podatki z zysków giełdowych inwestorów, ale również płacą drobni ciułacze, którzy gromadzą swoje oszczędności na lokatach. W obliczu obecnych zmian koniunkturalnych nie można kazać płacić obywatelom płacenia za posiadanie oszczędności – piszą przedstawiciele Trading Jam.

19. rocznica wprowadzenia podatku od zysków kapitałowych minęła 1 marca. W momencie wprowadzenia, stawka podatku wynosiła 20 proc. i obejmował on zyski z depozytów i lokat bankowych. Dopiero w 2004 r. zdecydowano się na opodatkowanie dochodów kapitałowych pochodzących z innych form inwestowania. Równocześnie stawka podatku obniżona została do 19 proc.

- Sam podatek nie zachęca Polaków do inwestowania pieniędzy, a tym bardziej do oszczędzania. Oprócz tego likwidacja podatku upraszcza system biurokracji, zmniejsza biurokrację. Podatek ten wpływa negatywnie na motywację wielu Polaków do inwestowania min w Polską gospodarkę poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Odzwierciedleniem tego stanu jest niski odsetek inwestorów indywidualnych na GPW w porównaniu do lat 90tych i lat 2000-2008 – czytamy dalej w liście TJ.

Autorzy inicjatywy przypominają także, że, według Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, „podatek Belki” od lat stanowi jedną z głównych bolączek polskich inwestorów. W ostatniej edycji badania kwestia opodatkowania zysków z inwestowania została uznana za główną słabość polskiego rynku kapitałowego przez 42,7 proc. ankietowanych.

- Likwidacja podatku od zysków kapitałowych ułatwiłaby firmom pozyskanie finansowania w tym ciężkim dla nich okresie, a tym samym zmniejszyłaby konieczność występowania przez te firmy o wsparcie ze środków państwowych, które mogłyby zostać wykorzystane w znacznie lepszy sposób – przykładowo poprzez zwiększenie finansowania dla szpitali – dodają autorzy listu.

Równolegle do zwrócenia się do władz państwowych, fundacja Trading Jam rozpoczęła internetową zbiórkę podpisów pod petycją ws. likwidacji podatku od zysków kapitałowych. O poranku 14 maja, a więc po trzech dniach od utworzenia petycji, inicjatywę poparło 5738 osób. Prowadzona jest także zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie "podatku Belki". Aby mógł on trafić do Sejmu, potrzebnych jest 100 000 podpisów.

„Walka z Belką” trwa

Inicjatywa Trading Jam uruchomiona została niewiele ponad rok po tym, jak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, inna organizacja zrzeszająca polskich inwestorów, w ramach konsultacji publicznych nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego zaapelowało do ministerstwa finansów o zmiany w „podatku Belki”.

Stowarzyszenie proponowało m.in. obniżenie podatku dla inwestycji długoterminowych, wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od dywidend wypłacanymi przez spółki czy zmiany mające upowszechnić inwestowanie poprzez IKZE.

Pod koniec kwietnia tego roku, w odpowiedzi na interpelację poselską, wiceminister finansów Piotr Nowak stwierdził, że nie są obecnie prowadzone dodatkowe prace związane z podatkiem Belki.

"Obecnie nie są natomiast planowane prace nad ulgami, zwolnieniami oraz obniżeniem stawki podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych, w zakresie innym niż określony w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego" – stwierdził Nowak.

W ramach Strategii przewidziano wprowadzenie zachęt podatkowych dla osób fizycznych, polegających m.in. na zwiększeniu zakresu ulg dla opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji otrzymanych w ramach programów akcji pracowniczych, obniżeniu – w limitowanym zakresie – stawki podatku dochodowego od dywidend, w przypadku inwestycji trwających co najmniej 36 miesięcy oraz możliwości rozliczania dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami z inwestycji w inne instrumenty finansowe.

W ubiegłej kadencji Sejmu projekt ustawy dotyczącej likwidacji „podatku Belki” złożyli posłowie Kukiz’15. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez rząd, a Sejm nie podjął dalszych prac nad ustawą.

Szeroką analizę podatku Belki oraz jego wpływu na polski rynek znajdziesz w artykule „Podatek Belki - więcej szkody niż pożytku”.

Michał Żuławiński