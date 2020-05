Szkoły pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego?

W wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego - powiedział w czwartek wiceminister edukacji, poinformowała PAP.

[Aktualizacja 14:58 Polska Agencja Prasowa, będąca źródłem informacji, przed 15 nadała depeszę anulującą wcześniejsze doniesienia]

Ograniczenie funkcjonowania szkół będzie obowiązywało do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego - powiedział w czwartek portalowi WP.pl wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Gdyby czytać to, co zostało powiedziane, to wynika z tego jasno, że do końca zajęć, czyli do 26 czerwca, nie ma takich decyzji, aby uruchomić prace pozostałych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych" - powiedział.

"To rozporządzenie, które zostanie wydane, ono będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych" - dodał.

Poprzednią decyzją MEN szkoły miały być zamknięte do 24 maja. Nie dalej jak w poniedziałek minister edukacji zapowiadał, że decyzje ws. ewentualnego powrotu do nauczania w szkołach będą podejmowane dopiero za 2-3 tygodnie.

Od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i 8-klasistów, którzy przygotowują się do egzaminów - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Od 18 maja będą możliwe zajęcia praktyczne m.in. w szkołach policealnych, branżowych, technikach oraz zajęcia pozaszkolne np. w domach kultury - mówił w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Przedszkola i żłobki dostały zgodę na uruchomienie placówek już 6 maja. Minister Szumowski zaznaczał, że nie jest to ich obowiązek, ale opcja. W praktyce wiele placówek wciąż pozostaje zamkniętych.

