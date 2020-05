Zysk netto 11 bit studios powyżej oczekiwań

Zysk netto 11 bit studios w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 14,5 mln zł i był o 60 proc. wyższy od średniej prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Zysk wzrósł o 227 proc. rok do roku.

Przychody wyniosły 30,5 mln zł i były o 27,7 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes. Sprzedaż wzrosła o 115 proc. rok do roku.

Wynik EBITDA sięgnął 19,6 mln zł i był o 168 proc. wyższy rok do roku. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wyniku na poziomie 13,5 mln zł.

11 bit studios podało, że pierwszy kwartał 2020 roku był drugim najlepszym okresem pod względem przychodów i wyników finansowych w historii spółki.

Wyniki w pierwszym kwartale, obciążyła rezerwa związana z programem motywacyjnym, w wysokości 2,05 mln zł. Spółka podała również, że w wynikach kwartalnych nie będzie uwzględniała ulgi IP Box i skorzysta z niej dopiero w rozliczeniu za cały 2020 rok.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 24,3 mln zł i były o 56 proc. wyższe rok do roku.

Wartość nakładów na niezakończone prace rozwojowe spółki (produkcja nowych gier) wzrosła w pierwszym kwartale o 1,68 mln zł do 14,35 mln zł. Z kolei zobowiązania pozabilansowe do poniesienia wydatków - wynikające z zawartych umów na wydanie w przyszłości gier zewnętrznych firm - wyniosły 3,68 mln euro i 6,78 mln zł, wobec odpowiednio 2,8 mln euro i 7,25 mln zł kwartał wcześniej.

Na koniec marca roku spółka miała na kontach, lokatach bankowych oraz ulokowane w obligacjach korporacyjnych łącznie 102,1 mln zł, czyli 20 mln zł więcej niż na koniec 2019 roku.

W raporcie podano, że wzrost wyników w I kw. to pochodna premiery (21 stycznia 2020 roku) płatnego dodatku do gry „Frostpunk”, „The Last Autumn”.

"Wspomniana premiera pozytywnie przełożyła się też na sprzedaż podstawowej wersji 'Frostpunka' oraz starszych tytułów z portfela spółki, na czele z 'This War of Mine'" - podano w raporcie.

Dodano, że dwa tytuły firm zewnętrznych wydane przez 11 bit studios, czyli "Moonlighter" i "Children of Morta", odpowiadały za 24 proc. przychodów spółki w pierwszym kwartale.

11 bit studios podało, że skumulowane przychody ze sprzedaży gry „Frostpunk” i płatnych dodatków do gry od premiery gry (w kwietniu 2018 roku) do końca marca 2020 roku wyniosły ponad 100 mln zł i przebiły skumulowane przychody ze sprzedaży poprzedniej gry „This War of Mine”, która zadebiutowała w listopadzie 2014 roku.

Liczba pracowników spółki wzrosła na koniec marca do ok. 140 ze 135 na koniec 2019 roku. Do końca roku firma chce zatrudniać 190-200 pracowników.

dane w mln zł

1Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk











Przychody 30,5 23,9 27,7% 115,1% 40,6% EBITDA 19,6 13,5 45,7% 168,1% 58,1% EBIT 17,2 11,3 52,5% 199,1% 62,3% zysk netto 14,5 9,0 60,4% 226,6% 23,9%











marża EBITDA 64,3% 55,4% 8,90 12,71 7,12 marża EBIT 56,4% 46,9% 9,53 15,84 7,55 marża netto 47,5% 37,6% 9,91 16,23 -6,38

kuc/ osz/