1000+ na wakacje od rządu. Kto dostanie bon turystyczny?

Bony turystyczne na 1 tys. zł tylko dla pracujących w ramach umowy o pracę. Rząd pracuje nad projektem, z którego skorzysta około 60 proc. pracowników w Polsce - zapowiada Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju.

- Będzie to karta prepaidowa, elektroniczna, z którą każdy posiadacz tej karty będzie mógł się udać do obiektu noclegowego lub do biura podróży i zrealizować usługę turystyczną na wartość 1000 zł. Od strony technicznej jeszcze nie ma decyzji. Głównym operatorem tego projektu będzie Polska Organizacja Turystyczna – mówił Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju w rozmowie z Łukaszem Kijkiem, gospodarzem programu „Studio Biznes".

Projekt bonów turystycznych na wakacje zostanie wkrótce ogłoszony, mówił Andrzej Gut-Mostowy. Dofinansowanie wakacji przeznaczone będzie dla osób pracujących w ramach umowy o pracę. Państwo weźmie na siebie, czyli 900 zł. Pozostałą kwotę 100 zł dopłacą pracodawcy. Projekt ma wesprzeć polską branżę turystyczną, która znalazła się w trudniej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa.

- Bon otrzymać będzie mógł każdy pracujący w Polsce na umowę o pracę. Ograniczyliśmy liczbę tych osób do kwoty średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli to jest około 5200 zł, ale jest to około czy ponad sześćdziesiąt procent osób pracujących w Polsce – dodał Andrzej Gut-Mostowy.

DF