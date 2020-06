To był dzień. Najważniejsze wiadomość z 1 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Czego życzyliby sobie Państwo z okazji Dnia Dziecka? Może normalności? Z początkiem nowego miesiąca znowu przybliżamy się do tego celu. Od dzisiaj do szkół wraca część zajęć, a nad polskie niebo samoloty obsługujące połączenia krajowe. Przybliża się też perspektywa zagranicznych wakacji - od 15 czerwca do Grecji będzie można polecieć bez kwarantanny.

Nie wszystko jednak wróci na dawne tory. Wiadomo już, że dzieci nie pojawią się w szkołach przed wakacjami. W zmienionym trybie wciąż funkcjonuje i pewnie już pozostanie cześć ich rodziców. Redakcja Bankier.pl chce dokładnie przyjrzeć się warunkom pracy w sektorze bankowym. Tu kurczy się sieć placówek, spada zatrudnienie, a podczas pandemii gwałtownie wzrosła rola zdalnej obsługi. Gorąco zachęcam wszystkich obecnych, jak i niedawnych pracowników banków do podzielenia się swoimi doświadczeniami w ramach 5. edycji naszego badania "Jak pracuje się w bankach?". Wyniki jak zawsze opublikujemy na naszych łamach. Tego rodzaju analiz, tak trafnie wychwytujących trendy w bankowości, nie znajdą Państwo nigdzie indziej.

Od Dnia Dziecka zaczęliśmy i na nim skończymy. Jeśli są Państwo z nami, to znaczy, że trochę już nas znają. A skoro tak, nie zdziwi Was ogóle nasza rekomendacja prezentowa dla najmłodszych. Dziś w Bankier.pl porównanie kont bankowych dla dziecka. Autorka podsumowuje wnioski jednym zdaniem: to rachunki lepsze od swoich wersji dla dorosłych.

Zachęcam do zapoznania się z najważniejszymi wiadomościami ekonomicznymi z 1 czerwca.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

19:04 MF: Będzie więcej czasu na zaliczki PIT płacone przez firmy

18:36 Podwyżki dla lekarzy rezydentów od 1 lipca

18:35 LOT przedłuża dotychczasowy rozkład połączeń krajowych

17:18 Komornicy: Egzekucje nieruchomości wydłużą się ponad miarę

16:51 Rowery miejskie Nextbike bezpłatne dla lekarzy do 15 lipca



16:25 NBP przelał do budżetu ponad 7,4 mld zł z zeszłorocznego zysku

16:05 Indeks PMI w przemyśle USA w maju wyniósł 39,8 pkt.

15:53 Wiceszef MSZ: Od 15 czerwca polecimy do Grecji bez kwarantanny

15:39 Dlaczego niektóre sklepy Reserved, House i Cropp są zamknięte?



15:31 Na GPW mocne wzrosty energetyki. Jest nadzieja na miliardy

15:15 Microsoft zwalnia dziennikarzy, stawia na sztuczną inteligencję

15:11 Ukraińców tymczasowo zastąpią Polacy

15:03 Aplikacja Google Sodar pomoże utrzymać dystans 2 metrów

14:43 Chińskie władze nakazują firmom wstrzymanie importu soi i wieprzowiny z USA

14:42 Mennica złożyła ofertę na system poboru opłat

14:20 Google bezlitosny. Usunął z sieci miliony ofert ws. koronawirusa

13:26 MC: ponad 120 tys. narodzin dzieci zgłoszono online

12:22 Grecja znosi restrykcje dotyczące hoteli, kin i basenów na świeżym powietrzu

12:19 Tesla obniża ceny aut, aby zwiększyć popyt



12:12 Hiszpania: 70 proc. mieszkańców kraju objętych przedostatnią fazą restrykcji

11:49 Uczniowie nie wrócą do szkół przed wakacjami

11:28 Pendrive za 1,7 tys. zł "ochroni przed 5G"

11:23 Chiny zapowiadają kontratak za działania USA

10:30 EuroPMI: przemysłowy krach przyhamował

09:47 Sprawdź, kiedy nie zapłacisz ZUS-u

09:45 Tesco rozszerza usługę „Zamów i odbierz"

09:43 Kurs euro wciąż wysoki. Dolar najniżej od marca

09:19 Słaby start gry o COVID



09:19 Konsumpcja nie załamała się tak mocno, jak się obawiano

08:00 Oto województwa z najwyższą inflacją

07:46 Pandemiczny szał na zakupy w internecie

07:40 Już wiadomo, jakie zmiany zajdą w bankach w czerwcu

07:30 Nowy mandat za podróż w niebezpiecznych warunkach

07:25 Chiński przemysł cierpi na brak popytu

06:26 Miliony Włochów wyjedzie w czerwcu na wakacje



06:06 Emeryci mogą więcej dorobić do swoich świadczeń

06:00 Konta dla dzieci lepsze niż dla dorosłych

06:00 CD Projekt znów na szczycie rankingu spółek

06:00 Od poniedziałku można latać po kraju

06:00 Do szkół wraca część zajęć

03:20 USA: godzina policyjna w niemal 40 miastach

Malwina Wrotniak