Konta dla dzieci lepsze niż dla dorosłych. Prześwietlamy oferty banków

Konto bankowe dla dziecka to nie tylko fajny gadżet, który wprowadza najmłodszych do świata dorosłych. Posiadanie rachunku w banku może także mieć walor edukacyjny. Jak wynika z analizy Bankier.pl ofertę dla dzieci do 13 lat oraz młodzieży, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, posiada aktualnie 11 banków.

Prowadzenie konta to pierwszy krok ku finansowej, choćby z początku kontrolowanej przez rodziców, niezależności. Dziecko uczy się oszczędzania oraz szacunku do pieniędzy. Rodzic natomiast zostaje wyposażony w narzędzie, które w pozwoli na kontrolę wydatków najmłodszych pociech. Z okazji dnia dziecka sprawdziliśmy oferty banków przygotowane dla najmłodszych do 13 lat oraz młodzieży do 18 lat.

Do analizy włączyliśmy nie tylko konta osobiste, ale również oszczędnościowe. Pod lupę wzięliśmy opłaty za prowadzenie, kartę debetową i wypłaty z bankomatów krajowych. W przypadku kont oszczędnościowych nie zapomnieliśmy o oprocentowaniu i warunkach jego uzyskania.

Konta osobiste dla dzieci i młodzieży

Konta osobiste dla dzieci w bankach – czerwiec 2020 r. Bank Nazwa konta Dla kogo? Opłaty za obsługę konta/m-c za obsługę karty/m-c wypłaty z bankomatów Bank BPS talentKonto Dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat 0-5 zł (1) 3 zł 0 zł własne i partnerskie, 3% min. 6 zł pozostałe Bank Millennium Konto 360° Junior Dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat 0 zł 0-4 zł (2) (od 13 r.ż.) 0 zł własne, 1 zł bankomaty PlanetCash i Santander, 5 zł pozostałe (2) (od 13 r.ż.) Bank Pekao Konto Przekorzystne dla młodych z aplikacją PeoPay KIDS Dla dzieci od 7 do 13 lat 0 zł 0 zł 0 zł Konto Przekorzystne dla młodych Dla młodzieży od 13 lat i poniżej 18 lat 0 zł 0 zł 0 zł Credit Agricole Konto dla Ciebie GO! Dla młodzieży od 13 lat i poniżej 18 lat 0 zł 0 zł 0 zł własne, pozostałe 3 zł (2) Getin Bank Konto Proste Zasady Junior Dla młodzieży od 13 lat i poniżej 18 lat 0 zł 0 zł 0 zł ING Bank Śląski Konto z Lwem Mobi 13-18 Dla młodzieży od 13 lat i poniżej 18 lat 0 zł 0 zł 0 zł własne i PlanetCash, 2,50 zł pozostałe (3) mBank eKonto Junior Dla dzieci do 13 lat 0 zł 0 zł 0 zł eKonto możliwości Dla młodzieży od 13 do 18 lat (a także osób do 24 lat) 0 zł 0 zł 0 zł Nest Bank Nest Konto Samodzielne Dla młodzieży od 13 lat i poniżej 18 lat 0 zł 0 zł 0 zł PKO Bank Polski PKO Konto Dziecka z aplikacją PKO Junior Dla dzieci do 13 lat 0 zł nd nd PKO Konto Pierwsze Dla młodzieży od 13 do 18 lat 0 zł 0-3,90 zł (4) 0 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę do 13 lat Dla dzieci do 13 lat 0 zł nd nd Konto Jakie Chcę od 13 do 18 lat Dla młodzieży od 13 do 18 lat 0 zł 0-5 zł (5) 0 zł Toyota Bank Konto Click Dla młodzieży od 13 do 18 lat (oraz osób do 24 lat) 0 zł 1 zł 0-4,50 zł (6) (1) brak opłat, jeśli przedstawiciel ustawowy również posiada konto w Banku BPS, (2) brak opłat pod warunkiem zrealizowania jednej transakcji kartą lub Blikiem, (3) pierwsza wypłata w okresie rozliczeniowym darmowa, (4) brak opłat pod warunkiem zrealizowania dwóch transakcji kartą lub Blikiem, (5) brak opłat pod warunkiem zrealizowania pięciu transakcji kartą, (6) cztery pierwsze wypłaty w okresie rozliczeniowym darmowe. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie stron internetowych banków, stan na 27 maja 2020 r.

W ofertach banków można znaleźć zarówno konto dla dzieci do 13 lat, jak i młodzieży do lat 18. Niektórzy może stawiają sobie pytanie dlaczego wszystkie instytucje jak jeden mąż dzielą swoje produkty według wieku dokładnie w ten sam sposób. Tutaj do głosu dochodzi obowiązujące w Polsce prawo.

Dopiero po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia, nabywa ono ograniczone prawo do czynności prawnych, co w praktyce pozwala na posiadanie karty debetowej, zarządzanie posiadanymi środkami czy zawarcia umowy za zgodą rodzica czy opiekuna prawnego. Niektóre banki stworzyły jednak ofertę dla młodszej klienteli. W takiej sytuacji właścicielem rachunku jest rodzic.

Tego typu rachunek można znaleźć obecnie w sześciu bankach, tj. w Banku BPS, Banku Millennium Banku Pekao, mBanku, PKO Banku Polskim i Santander Banku Polska. Większość z nich jest bezwzględnie darmowa. Opłata figuruje natomiast przy talentKoncie od Banku BPS, jednak bank zrezygnuje z niej, jeśli rodzic dziecka również korzysta z rachunku w tym banku.

Nie w każdym z wymienionych banków użytkownik do lat 13 będzie miał możliwość korzystania z karty debetowej. Taka opcja figuruje przy talentKoncie od Banku BPS, Koncie Przekorzystnym dla młodych w Banku Pekao oraz eKoncie Junior od mBanku. Pociąga to za sobą również dodatkową opcję – dokonywanie wypłat z bankomatów. Zarówno w Banku Pekao, jak i w mBanku obie czynności są darmowe.

Szerszy wybór mają rodzice dzieci, które obchodziły już swoje 13. urodziny. Poza wymienionymi wyżej instytucjami konta osobiste dla klientów w tym wieku przygotowali również Credit Agricole, Getin Bank, ING Bank Śląski, Nest Bank oraz Toyota Bank. Konto z trzema zerami, tj. bez opłaty za prowadzenie, korzystanie z karty debetowej oraz wypłaty z bankomatów krajowych, mają w ofercie cztery banki. Są to Konto Przekorzystne dla młodych (Bank Pekao), Konto Proste Zasady Junior (Getin Bank), eKonto możliwości (mBank) oraz Nest Konto Samodzielne (Nest Bank).

Niektóre konta osobiste dla dzieci, choć należy to raczej do rzadkości, są również dodatkowo oprocentowane. Naukę oszczędzania wspierają w ten sposób Santander Bank Polska na Koncie Jakie Chcę do 13 lat oraz Toyota Bank na Koncie Click.

Produkty oszczędnościowe dla najmłodszych klientów

Produkty oszczędnościowe dla dzieci i rodziców w bankach – 2020 r. Bank Nazwa konta Dla kogo? Oproc. [p.a.] Opłata za obsługę konta Szczegóły Alior Bank Rodzina 500+ Dla rodziców 2% do 6000 zł, powyżej stawka standardowa 0 zł Konto oszczędnościowe dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus. Podwyższona stawka pod warunkiem wpływu świadczenia Bank Pekao Mój Skarb Dla dzieci od 7 lat i poniżej 13 lat, które mają PeoPay KIDS 2% do 3000 zł na 120 dni, powyżej stawka standardowa 0 zł Oferta promocyjna obowiązująca do 31 października 2020 r. Wyższa stawka pod warunkiem, że uczestnik posiada maks. jeden rachunek Mój Skarb i założy Konto Przekorzystne dla młodych z aplikacją PeoPay KIDS Dla rodziców dzieci do 7 lat i młodzieży od 13 lat i poniżej 18 lat 0,50% 0 zł nd Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ Dla rodziców 2% do 10 000 zł do 31 maja br., powyżej 0,40% 0 zł Konto oszczędnościowe dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus. Podwyższona stawka pod warunkiem wpływu świadczenia BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe 500+ Dla rodziców 2,20% do 50 000 zł, powyżej 1,50% 0 zł Konto oszczędnościowe dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus. Podwyższona stawka pod warunkiem wpływu świadczenia na konto osobiste oraz zrealizowania płatności kartą na kwotę min. 300 zł/m-c ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka Dla rodziców dzieci do 13 lat i młodzieży od 13 do 18 lat 1% do 100 000 zł na 4 miesiące, powyżej 0,50% 0 zł Oferta promocyjna obowiązująca do 3 czerwca 2020 r. Podwyższona stawka dla osób, które nie korzystały do tej pory z konta oszczędnościowego Nest Bank Nest Samodzielne Oszczędności Dla młodzieży od 13 do 18 lat 0,70% do 15 czerwca br. 0 zł Oferta promocyjna. Po jej zakończeniu obowiązuje oprocentowanie standardowe PKO Bank Polski Pierwsze Konto oszczędnościowe Dla dzieci i młodzieży do 18 lat 2% do 10 000 zł, powyżej 1,60%; dodatkowo 0,50% za stałe wpłaty od 20 do 1000 zł, brak wypłat przez 3 miesiące 0 zł nd Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę do 13 lat Dla dzieci do 13 lat 2,50% do 3000 zł, powyżej 0% 0 zł nd Toyota Bank Konto Click Dla młodzieży od 13 do 18 lat (oraz osób do 24 lat) 2,50% do 8000 zł, powyżej 0,50% 0 zł nd Konto Super Click Dla młodzieży od 13 do 18 lat (oraz osób do 24 lat) 3% do 10 000 zł, 0,75% powyżej 0 zł nd Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie stron internetowych banków, stan na 27 maja 2020 r.

Poszukujący konta oszczędnościowego dla dziecka mogą wybrać spośród sześciu propozycji. Najwyższe oprocentowanie oferuje obecnie Toyota Bank na Koncie Super Click. Jest to rachunek, który mogą założyć użytkownicy konta osobistego Super Click. Stawka na tym rachunku wynosi 3 proc. rocznie do 10 000 zł, jednak od 20 czerwca br. obowiązywać będzie obniżone oprocentowanie – 2,50 proc. w stosunku rocznym.

2,50 proc. w skali roku można znaleźć na dwóch oprocentowanych kontach osobistych, czyli Koncie Jakie Chcę do 13 lat od Santander Banku Polska oraz Koncie Click od Toyota Banku. W przypadku pierwszego z nich stawka obejmuje oszczędności do 3000 zł, natomiast w Toyota Banku limit wynosi 8000 zł. Oba banki zapowiedziały już jednak obniżkę stawki.

Rodzice mogą być także zainteresowani kontami oszczędnościowymi przygotowanymi specjalnie na odkładanie środków ze świadczenia „Rodzina 500 plus”. Lepsze oprocentowanie w ramach tego typu rachunków przygotowali Alior Bank, Bank Pocztowy oraz BOŚ Bank. Najwyższą stawką zachęca BOŚ Bank (2,20 proc. rocznie), który wymaga posiadania konta osobistego oraz dokonywania płatności bezgotówkowych kartą na określoną kwotę.

Aplikacje mobilne i serwisy internetowe dedykowane dzieciom

Część banków obudowała swoją ofertę aplikacją mobilną przygotowaną specjalnie dla młodszych klientów. Serwis i aplikację mobilną przygotował m.in. PKO Bank Polski w ramach Pakietu PKO Junior. Aplikacja jest dostosowana do wieku użytkowników i pozwoli na inicjowanie przelewów, gromadzenie środków w skarbonkach oraz korzystanie z kalkulatora oszczędności. Rodzic ma kontrolę nad operacjami zlecanymi przez dziecko i może je nagradzać.

Zaledwie kilka dni temu podobne rozwiązanie zaprezentował Bank Pekao na konferencji prasowej. Aplikacja w pakiecie PeoPay KIDS oferuje możliwość dysponowania swoimi środkami oraz uczy oszczędzania, pozwalając na odkładanie środków w skarbonkach. Panel rodzica w standardowej aplikacji PeoPay daje natomiast możliwość m.in. podejrzenia wydatków dziecka, zmiany limitu na karcie czy zablokowania poszczególnych funkcji aplikacji jak i jej samej.

Konta dla dzieci tańsze od flagowych rachunków

Banki coraz chętniej wychodzą naprzeciw młodszym klientom. W ciągu ostatnich 12 miesięcy taką ofertę wprowadził nie tylko Bank Pekao, ale również Getin Bank (Konto Proste Zasady Junior) mBank (eKonto Junior) czy Santander Bank Polska (Konto Jakie Chcę do 13 lat). To dobra okazja dla banków, aby zachęcić do skorzystania z ich oferty dopiero wkraczającą w ten świat nową grupę klientów. Nic dziwnego, że w wielu z nich taki rachunek jest cakowicie darmowy i cenowo znacznie bardziej korzystny od standardowego konta osobistego.

W ostatnim rankingu najtańszych kont osobistych Bankier.pl zaledwie jedna instytucja mogła się pochwalić darmowym kontem osobistem, brakiem opłaty za obsługę karty oraz wypłatami ze wszystkich bankomatów krajowych za 0 zł. Bezwzględnie darmowe konto i kartę mają tylko dwa banki. Lista ta jest zdecydowanie dłuższa w przypadku kont dla dzieci i młodzieży mimo mniejszej konkurencji.

Monika Dekrewicz