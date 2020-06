Wraca część zajęć do szkół

Od poniedziałku w szkołach podstawowych i średnich organizowane będą stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów, nie tylko ósmoklasistów i maturzystów jak było wcześniej. Będzie też możliwość zdobywania w szkołach średnich praktycznych umiejętności zawodowych.





W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze. Od 25 maja takie zajęcia prowadzone mogą być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Od 25 maja organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, nie tylko ósmoklasiści i maturzyści. Szkoły będą miały obowiązek zorganizować konsultacje. Uczniowie nie mają jednak obowiązku w nich uczestniczyć - ich udział zależy od ich woli i chęci.

Przede wprowadzeniem konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wskazywał na pewne ograniczenia wynikające z kształcenia na odległość. Jak mówił, konsultacje stacjonarne pomogą uczniom lepiej przygotować się do egzaminów, gdyż nauczyciele będą mogli dodatkowo naświetlić pewne zagadnienia, które były przekazane w ostatnich miesiącach w formie zdalnej. "W późniejszym okresie czasu zakładamy, że konsultacje będą również dobrą okazją do tego, aby rozmawiać o ocenach na zakończenie roku szkolnego" - powiedział szef MEN.

Przy organizacji konsultacji stacjonarnych muszą być spełnione wytyczne resortów edukacji i zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z nimi dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma przygotować harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. Przygotować też procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

W grupie na konsultacji może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o dwoje. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali.

W wytycznych podkreślono, że w konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń jeśli u niego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.

Od 1 czerwca częściowo zostanie też odmrożona nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych.

Będą mogły być realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Ma to pomóc lepiej przygotować się uczniom do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego.

Uczniowie III klas technikum będą mogli realizować zajęcia praktyczne, ale wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym. Dotyczy to uczniów, którzy kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia, kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy od 18 maja.

Ponadto wszyscy uczniowie technikum od 1 czerwca będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Podczas realizacji zajęć praktycznych - podobnie jak podczas uruchamiania opieki nad przedszkolakami i uczniami klas I-III szkół podstawowych oraz podczas konsultacji - obowiązkowe jest trzymanie się wytycznych resortów edukacji, zdrowia i GIS przygotowanych dla szkolnictwa branżowego.

Także w tych wytycznych wskazano, że na zajęcia praktyczne nie może przejść uczeń, który jest chory. Uczeń nie może też w nich uczestniczyć jeśli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli uczeń nie może przyjść na zajęcia, ma zgłosić ten fakt wcześniej.

Zajęcia praktyczne mają być realizowane w grupach. W grupie może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej. W miarę możliwości zajęcia powinny odbywać się w stałej grupie w stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m kwadratowe na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

Zgodnie z wytycznymi, w przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów u pracodawcy podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ itm/