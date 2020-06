Jak się pracuje w bankach? Opowiedz o swoich doświadczeniach [Ankieta]

Sieć placówek się kurczy, spada zatrudnienie, a rola zdalnej obsługi gwałtownie wzrosła podczas pandemii. Tempo zmian w bankowości nie spowalnia, a pracownicy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jak wygląda ona z bliska? Zapraszamy do udziału w piątej już edycji badania Bankier.pl.

W ciągu ostatniego roku z bankowego rynku zniknęły kolejne szyldy. Banki zmieniają swój model działania, stawiając na cyfryzację i bankowość elektroniczną. Na długoterminowe trendy nakładają się gwałtowne zmiany wynikające z niespodziewanych okoliczności – pandemia koronawirusa wystawiła na próbę ludzi i technologię.

W 2019 r. w bankowości ubyło 5,7 tys. etatów. Niemal wszystkie instytucje raportują spadek zatrudnienia, a połączenia są okazją do dodatkowych redukcji. W tym samym czasie zamknięto 362 własne oddziały. Z bankowości internetowej korzysta już 18 mln klientów, a z mobilnej – 14 mln.

Na łamach Bankier.pl co roku przeprowadzamy badanie, które ma być diagnozą położenia pracowników sektora bankowego. W czterech edycjach podsumowaliśmy najważniejsze nurty przemian i ich wpływ na ludzi, którzy związali swój los z bankowością. W 2019 r. opisaliśmy kilka istotnych wątków – stagnację płac, rosnący nacisk na sprzedaż i wynikające z niego patologie oraz spadek poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia.

Dziś ponownie zapraszamy do podzielenia się doświadczeniami, w szczególnym momencie rosnącej niepewności, nie tylko co do przyszłości sektora, ale również perspektyw całej gospodarki. Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno zatrudnionych obecnie w bankach, jak i osoby, które w ostatnim roku odeszły z pracy w tej branży.

Jeśli nie widzisz ankiety poniżej, kliknij tutaj - otworzy się w nowym oknie.

Michał Kisiel