EuroPMI: przemysłowy krach przyhamował

Wszystkie majowe indeksy PMI dla europejskiego przemysłu były lepsze niż w kwietniu. Sektor nadal daleki jest od wyjścia na prostą.

Wśród państw, które pod lupę bierze IHS Markit, w minionym miesiącu najlepszy wynik odnotowano we Włoszech – 45,4 pkt to wynik wyraźnie lepszy od kwietniowego (31,1 pkt) oraz od oczekiwań (37 pkt). Mimo danych lepszych niż sądzono, wciąż nie można mówić o ożywieniu – to oznaczałoby dopiero wyjście indeksu powyżej kluczowego poziomu 50 pkt.

Warto dodać, że pozycja Włochów jest zagrożona, ponieważ dopiero jutro poznamy odczyty z Irlandii i Holandii. Oba kraje znalazły się na szczycie listy utworzonej na podstawie wyników za kwiecień.

Indeksy PMI dla sektora przemysłowego w 2020 r. Kraj styczeń luty marzec kwiecień maj Włochy 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 Grecja 54,4 56,2 42,5 29,5 41,1 Turcja 51,3 52,4 48,1 33,4 40,9 Wielka Brytania 50 51,7 47,8 32,6 40,7 Polska 47,4 48,2 42,4 31,9 40,6 Francja 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 Austria 49,2 50,2 45,8 31,6 40,4 Czechy 45,2 46,5 41,3 35,1 39,6 strefa euro 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 Hiszpania 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 Niemcy 45,3 48 45,4 34,5 36,6 Rosja 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 Holandia 49,9 52,9 50,5 41,3 Dane 02.06

Irlandia 51,4 51,2 45,1 36,0 Dane 02.06

Źródło: IHS Markit

Analogiczna sytuacja – dane lepsze od oczekiwań, lepsze niż w kwietniu, ale poniżej 50 pkt – występowała także w innych krajach. Wyjątek stanowiły Niemcy, gdzie 36,6 pkt było wynikiem o 0,2 pkt gorszym od konsensusu ekonomistów. Gorszy rezultat niż największa gospodarka Europy zanotowała jedynie Rosja.

Tym razem Polska uplasowała się w górnej połowie europejskiej stawki. Więcej na temat majowego PMI dla polskiego przemysłu przeczytasz w artykule „PMI: polski przemysł wciąż w hibernacji”.

Mimo braku danych z Holandii i Irlandii poznaliśmy już wartość przemysłowego PMI dla całej strefy euro. Wynik rzędu 39,4 pkt był nieznacznie od pierwotnie raportowanego (39,5 pkt) i wyraźnie lepszy od kwietniowego (33,4 pkt).

- Wygląda na to, że krach osiągnął dno w kwietniu, ponieważ w maju produkcja spadała już wolniej. Poprawa indeksu PMI może po części być związana z porównaniem z fatalnym kwietniem, lecz w grę wchodziło także wznowienie produkcji wraz ze znoszeniem koronawirusowych restrykcji. W drugim kwartale i tak zobaczymy bezprecedensowy spadek produkcji przemysłowej i PKB, pewne stabilizacja w niektórych sektorach może wystąpić dopiero w trzecim kwartale – czytamy w komentarzu dodanych autorstwa Chrisa Williamsona, głównego ekonomisty IHS Markit.

Na tym nie koniec przeglądu PMI – w środę poznamy analogiczne raporty z sektora usług (aczkolwiek Polska nie jest objęta tym rodzajem badań). Kolejny zestaw danych na temat przemysłowych indeksów PMI poznamy 23 czerwca, kiedy opublikowany zostanie wstępny przegląd dla największych gospodarek. Pełny przegląd, zawierający też dane z Polski, zaprezentowany zostanie 1 lipca.

Michał Żuławiński