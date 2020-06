Świat zerowych stóp, gospodarcze "zielone wyspy" i finansowa represja [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

Po tym, jak pod koniec maja RPP ścięła stopy procentowe praktycznie do zera, w bankach ruszyła fala obniżania oprocentowania lokat — mówi Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Po maju inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych osiągnęła najniższą wartość od blisko 5 lat. Czy to oznacza, że w największej gospodarce świata może zapanować deflacja?

Koronawirusowy kwiecień doprowadził do potężnego spadku produkcji przemysłowej w UE. Rozmiary katastrofy są jednak zróżnicowane i zależą m.in. od stopnia zdywersyfikowania przemysłu w poszczególnych krajach.

Na 30 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko cztery nie zanotowały spadku produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2020 roku. Tym razem wśród „zielonych wysp” nie ma Polski.

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku liczba pracujących spadła o 3,6 proc. w stosunku do końcówki IV kwartału 2019 roku. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, jest to sytuacja nietypowa, ponieważ od 2012 roku I kwartał charakteryzował się wzrostem pracujących.

Stało się. Rada Polityki Pieniężnej wyzerowała nam najważniejszą cenę w gospodarce. W ten sposób Polska dołączyła do niechlubnego grona krajów o zerowych stopach procentowych, co doprowadzi do obalenia starych paradygmatów inwestycyjnych.

W ostatnich latach Rosja była jednym z głównych kupujących na rynku złota. Okres zbrojenia się w złoto przerwany został w kwietniu 2020 r.

119 tys. etatów mniej. Koronawirus odpowiada za 25 proc. z nich

BG